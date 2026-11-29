Las mediciones sobre ingresos laborales del Dane podrían incidir en la concertación del salario mínimo de 2027 debido a respuestas redondeadas. (Ministerio del Trabajo Colombia)

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La vicepresidenta del Centro de Pensamiento Económico (Anif), Luz Magdalena Salas, advirtió que las mediciones sobre ingresos laborales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) podrían incidir en la negociación del salario mínimo de 2027, porque una respuesta redondeada en una encuesta puede ubicar a un trabajador por debajo o por encima de ese umbral.

La economista planteó el caso de una persona que percibe el mínimo y responde que gana “un millón setecientos cincuenta”. La diferencia de 905 pesos frente al monto exacto bastaría para que la encuesta la clasifique por debajo del salario mínimo.

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Entre enero y septiembre, el número de personas que reportaron recibir exactamente un mínimo cayó de 2,3 millones en 2025 a 1,1 millones en 2026, según los datos oficiales del Dane. Otros análisis, que aplican un rango de ±1%, estimaron una reducción de cerca de 70.000 personas.

El número de trabajadores que reportaron percibir exactamente un salario mínimo cayó a 1,1 millones en 2026 según datos oficiales. (@Salasluzm/X)

El ejercicio de Anif consideró un intervalo de entre $1,7 y 2 millones de pesos para identificar a quienes ganan alrededor de un salario mínimo durante 2026. El rango incorpora respuestas redondeadas y casos en los que se incluye el auxilio de transporte.

“Algunos analistas también sostienen que la mayoría de los trabajadores gana más en términos reales. En Anif también encontramos que los ingresos laborales reales subieron. ¿A quiénes les subieron y cuánto de esa mejora se puede atribuir al alza del mínimo? Ahí está la discusión”, señaló Salas en su cuenta de X.

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La proporción de asalariados dentro de ese intervalo pasó de 36,4% a 38,3% entre enero y septiembre. En paralelo, quienes se ubicaban por encima del rango bajaron de 37,3% a 34,7%, una variación que Salas definió como compresión salarial.

Anif estableció un rango de entre 1,7 y dos millones de pesos para incorporar respuestas redondeadas y auxilio de transporte. (@Salasluzm/X)

“El mínimo ganó poder de compra, y una parte mayor de los asalariados quedó concentrada alrededor de ese piso”, señaló la economista.

La entidad encontró que los ingresos laborales reales aumentaron, aunque señaló que permanece abierta la discusión sobre qué grupos recibieron esos incrementos y cuánto de esa mejora puede atribuirse al alza del mínimo. El salario mínimo creció 23% nominal por decreto en 2026.

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La productividad por trabajador, en cambio, apenas aumentó 0,1% durante el primer semestre, de acuerdo con los cálculos de Anif. Para la negociación de 2027, Salas sostuvo que será necesario evaluar cuánto pueden crecer los salarios de manera sostenible y qué efectos tendría el ajuste sobre la contratación formal.

El costo para pequeñas empresas y recursos públicos

El 51,8% de los cotizantes a pensión en empresas de seis a 10 trabajadores percibe ingresos cercanos al salario mínimo. (@Salasluzm/X)

Las empresas de entre 6 y 10 trabajadores concentran una elevada proporción de cotizantes a pensión cerca del mínimo. En esos negocios, el 51,8% de los ocupados que aporta al sistema está dentro del rango equivalente a un salario mínimo.

Sin embargo, más de la mitad de los ocupados del país no cotiza a pensión. La vicepresidenta de Anif cuestionó cuál es el margen de las empresas pequeñas para sostener y ampliar el empleo formal ante nuevos aumentos.

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La comparación de la entidad con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó que el mínimo colombiano equivale al 91% del salario mediano. Esa cercanía con el ingreso que divide en dos a los trabajadores de la comparación explica el peso que tiene cualquier modificación del mínimo sobre la escala salarial.

El ajuste del salario mínimo eleva la pensión mínima y compromete recursos del Estado de forma permanente. (@Salasluzm/X)

Cada incremento del mínimo también eleva la pensión mínima y compromete recursos públicos de forma permanente. Salas afirmó que, antes de acordar el aumento de 2027, la mesa debe calcular el costo para la Nación y definir cómo se financiará, un aspecto que no se incluye en las mesas de concertación.

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“Cada vez que sube el mínimo, también sube la pensión mínima. Eso compromete recursos públicos de forma permanente. Antes de acordar el aumento de 2027, la mesa debe poner sobre la mesa cuánto le costará a la Nación y cómo se va a financiar. Esto último no se incluye en las mesas de concertación y debe estar ahi (sic)”, señaló Salas.

Las mesas técnicas convocadas por el Dane deberán precisar cuánto pueden alterar las respuestas redondeadas el diagnóstico del mercado laboral. “Una cifra redondeada puede cambiar de casilla a un trabajador”, concluyó la vicepresidenta de Anif en su cuenta de X.

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