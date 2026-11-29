El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Omar Bula, y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, detallaron los acuerdos alcanzados en materia de cooperación internacional, iniciativas de inversión conjunta, prevención del reclutamiento infantil y proyectos de protección ambiental enfocados en el control de la deforestación y los mercados de carbono (Cancillería)

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Noruega invertirá más de USD 100 millones en Colombia por medio de Norfund, su fondo público de inversión para países en desarrollo, con una proyección de aumento de los recursos en 2027.

El anuncio surgió tras una reunión en Bogotá entre el canciller Omar Bula y el ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, Åsmund Grøver Aukrust. En el encuentro, realizado en la residencia de la Misión Diplomática, también estuvieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adela Maestre.

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La agenda bilateral incluyó nuevos proyectos de inversión que vinculen al sector público con empresas privadas. El ministro Omar Bula señaló que las delegaciones identificaron áreas de cooperación económica para ampliar la participación noruega en Colombia.

Noruega invertirá más de USD 100 millones en Colombia por medio de Norfund, su fondo público de inversión para países en desarrollo (Cancillería)

“Ya concertamos colaboración en muchos aspectos, entre ellos inversión adicional para proyectos que articulan iniciativas públicas con el sector privado”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Scatec tiene un proyecto solar de cerca de USD 121 millones en Cundinamarca

Uno de los proyectos que cuenta con respaldo de Norfund en Colombia es Barzalosa, una central solar que desarrolla la empresa noruega Scatec en el municipio de Nariño, Cundinamarca. La inversión estimada para esa iniciativa asciende a cerca de USD 121 millones.

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La reunión también dejó anuncios sobre cooperación destinada a la protección de niñas, niños y adolescentes. El Gobierno noruego destinará USD 1 millón a iniciativas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por grupos armados.

Noruega informó, además, de una contribución cercana a USD 2,5 millones para el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, que respalda acciones de construcción de paz en Colombia.

El Gobierno noruego destinará USD 1 millón a iniciativas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por grupos armados (Cancillería)

Bula se refirió al impacto del reclutamiento de menores y citó una cifra de Unicef. “Según Unicef, en Colombia reclutan a un niño cada 22 minutos. Nuestro compromiso con Noruega sigue siendo muy fuerte”, expresó.

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La cooperación ambiental incluirá diálogos sobre esquemas de carbono

Fabio Arjona, ministro de Ambiente, indicó que Noruega mantendrá el apoyo ambiental que presta a Colombia desde hace diez años mediante el programa Visión Amazonía. Reino Unido y Alemania participan en ese fondo de cooperación, destinado a apoyar el control de la deforestación en una de las zonas con mayor presión sobre los bosques del país.

“En temas ambientales, vamos a continuar con la cooperación que Noruega brinda al país desde hace diez años a través del programa Visión Amazonía”, señaló Arjona.

El ministro de Ambiente agregó que los dos países abrirán conversaciones bilaterales sobre la posibilidad de establecer esquemas jurisdiccionales de carbono. Según explicó, Colombia busca recuperar el mercado de carbono a través de la ley de financiamiento.

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Fabio Arjona, ministro de Ambiente, indicó que Noruega mantendrá el apoyo ambiental que presta a Colombia desde hace diez años mediante el programa Visión Amazonía (Catalina Olaya/Colprensa)

“Establecimos que el 100% de la no causación puede ser objeto del mercado”, afirmó Arjona al explicar el alcance de esa norma.

Donación de Dinamarca

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, se reunió con la reina Mary de Dinamarca en Bogotá y agradeció un aporte de USD 4,5 millones para proyectos energéticos.

El funcionario informó que los recursos se destinarían a la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, una iniciativa orientada a facilitar el intercambio de energía entre ambos países.

Restrepo explicó que la contribución danesa se agregaba a USD 21 millones comprometidos inicialmente por la Unión Europea. Según indicó, los fondos buscaban reforzar la seguridad energética.

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El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, a la reina Mary de Dinamarca en Bogotá y agradeció un aporte de USD 4,5 millones para proyectos energéticos (Vicepresidencia de Colombia/EFE)

La visita oficial de Mary había comenzado el día anterior y estaba prevista hasta el 26 de noviembre. La Casa Real danesa señaló que la agenda incluyó sanidad, transición ecológica, seguridad energética y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

El canciller Omar Bula también recibió a la reina y valoró los vínculos diplomáticos entre Colombia y Dinamarca. Afirmó que ambos gobiernos esperaban ampliar su cooperación bilateral.

“Es mi primera vez en Colombia y estoy muy emocionada. Dinamarca y Colombia comparten una relación duradera y muy cálida”, afirmó Mary. La reina añadió que los dos países compartían objetivos de interés común relacionados con la protección de la naturaleza, la salud y el bienestar de sus poblaciones.

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