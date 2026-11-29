Un asistente subió a la tarima de Fonseca para pedirle perdón a su pareja (Triunfo Stereo 98.6 FM/Facebook)

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Un asistente al concierto de Fonseca en el Puente de Boyacá el sábado 28 de noviembre de 2026 subió a la tarima para pedirle matrimonio a su pareja de nombre Diana García, luego de reconocer ante el público que había cometido un error en la relación. El artista, tras el mensaje, se dirigió a la mujer y comenzó a interpretar ‘Te mando flores’.

El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes, el hombre aparece junto al cantante colombiano, toma el micrófono y busca a Diana entre los asistentes. Según relató, ella estaba cerca de un árbol y acompañada por Andy, el hijo de ambos.

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“Llevamos cinco años. Tuve una cagada, la embarré, pero me arrepiento”, expresó el joven desde el escenario. Después, manifestó que quería recuperar la confianza de su pareja y formalizar el vínculo tras lo ocurrido.

El joven reconoció una falta y le pidió perdón ante los asistentes

Durante su intervención, el asistente afirmó que Diana García era “todo lo que quiero en mi vida” y aseguró que no había otra mujer como ella. “Quiero decirle que se quiere casar conmigo porque la amo”, dijo frente a los espectadores que seguían la presentación.

El hombre también se refirió a la familia que comparte con García. “Los amo y son toda mi vida”, sostuvo en alusión a ella y a Andy. Luego prometió dedicar su vida a cuidarla, quererla, protegerla y convertirse en “el mejor hombre” para su pareja.

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El pedido de matrimonio en el concierto de Fonseca que quedó registrado en video (Triunfo Stereo98.6 FM/Facebook)

La declaración incluyó un pedido de perdón. “Te amo, perdóname”, señaló antes de entregarle nuevamente la palabra a Fonseca, a quien definió como una persona “llena de amor y alegría”.

El cantante escuchó el mensaje y se dirigió directamente a Diana, que estaba entre el público. “¿Qué tal este mensaje que te acaban de mandar?”, preguntó desde la tarima.

El intérprete destacó el esfuerzo del asistente para llegar al escenario y compartir su historia frente a la multitud. “Este compadre se cruzó literal el puente para llegar hasta acá arriba”, comentó Fonseca, quien agradeció su presencia y pidió un aplauso para él.

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“Gracias por venir acá a compartir tus sentimientos y por subirte hasta esta tarima. Bienvenido siempre”, añadió el artista colombiano antes de continuar el espectáculo.

Tras el intercambio, Fonseca comenzó a cantar ‘Te mando flores’, una de sus canciones más conocidas, mientras el público acompañó la escena.

Le pidió matrimonio a su pareja, admitió su error y Fonseca le puso música al momento (Triunfo Stereo 98.6 FM/Facebook)

La propuesta de matrimonio durante el concierto de Fonseca en el Puente de Boyacá generó reacciones divididas en redes sociales.

Entre los comentarios, una usuaria escribió: “Espero que le haya dicho que no”. Otra señaló: “Por lo menos lo reconoció”. También aparecieron mensajes de apoyo, como “Dígale que no dé una” y “El que falla una vez, falla mil veces”.

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Fonseca recibió un homenaje de jóvenes músicos durante la Semana Latin Grammy en Las Vegas en 2026

El cantante colombiano Fonseca recibió un homenaje de becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy durante la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, en el contexto de la Semana Latin Grammy.

La actividad, presentada por Loud And Live, reunió a jóvenes músicos que interpretaron parte del repertorio del artista. El tributo comenzó con ‘Arroyito’ y ‘Entre mi vida y la tuya’, dos temas que estuvieron a cargo de los participantes antes de la salida del cantante al escenario.

Fonseca, cantante colombiano (@fonsecamusic/Instagram)

Luego, Fonseca se sumó a la presentación con una banda y un grupo de coristas integrados en su totalidad por beneficiarios de los programas de la Fundación Cultural Latin Grammy. Juntos interpretaron ‘Te mando flores’, ‘Eres mi sueño’, ‘Enamorarte mil veces’, ‘Vine a buscarte’ y ‘Toda la vida’.

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El encuentro permitió que los músicos compartieran escenario con el cantautor colombiano durante una de las actividades previas a los premios.

La organización centró esta segunda edición del Emerging Talent Spotlight en la formación de nuevas generaciones y en el reconocimiento a trayectorias de artistas de la música latina.