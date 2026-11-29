El estudiante Gabriel Cárdenas fue hallado sin vida en el Salto del Tequendama cuatro días después de su desaparición en Bogotá (Bomberos Cundinamarca)

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La familia de Gabriel Cárdenas, estudiante de 17 años, pidió establecer qué ocurrió con su celular, sus documentos y sus desplazamientos antes de que su cuerpo fuera hallado en el sector del Salto del Tequendama.

Los allegados sostienen que aún no recibieron información oficial sobre las actuaciones posteriores al hallazgo.

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El joven había sido reportado como desaparecido el jueves 19 de noviembre, después de salir de su vivienda en Kennedy, en el sur de Bogotá. Ese día le escribió a su madre para decirle que estaba cerca de la Universidad de los Andes, pero luego se perdió todo contacto.

Los familiares publicaron el sábado 28 de noviembre un comunicado de siete páginas en el que solicitaron a las autoridades reconstruir las últimas horas de Gabriel y esclarecer las circunstancias de su muerte.

El cuerpo fue encontrado el lunes 23 de noviembre en la zona del Salto del Tequendama, tras una búsqueda en la que participaron los cuerpos de bomberos de Soacha y San Antonio del Tequendama. Según el relato de sus allegados, el hallazgo cerró la búsqueda, aunque abrió nuevas dudas sobre el recorrido del estudiante.

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Los familiares del estudiante rechazaron las especulaciones sobre la muerte y pidieron respeto por su privacidad durante el duelo (Fiscalía)

Exigencias de la familia

La familia explicó que busca conocer qué sucedió desde que Gabriel salió de su residencia hasta que llegó al lugar donde fue localizado. Entre los requerimientos figuran la revisión de cámaras de seguridad de la universidad, la identificación del transporte que utilizó y el análisis de sus registros digitales.

“Para nosotros, como familia, encontrar a Gabriel representó el final de una angustiosa búsqueda, pero también el comienzo de una serie de preguntas que necesitan respuestas”, expresaron sus familiares en el documento.

Los allegados afirmaron que no han recibido comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación desde que el cuerpo fue recuperado. Por ese motivo, indicaron que desconocen los avances de la indagación y las diligencias que continúan pendientes.

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Horas después de que se perdiera el contacto con Gabriel, una cámara de seguridad instalada cerca del Salto del Tequendama registró la imagen de una persona que sería el estudiante. En las imágenes, el joven caminaba solo por el borde de una carretera.

Grabación de una cámara de seguridad muestra a una persona caminando por el costado de una carretera en inmediaciones del Salto del Tequendama, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo (Bomberos de Cundinamarca)

Ese registro llevó a los familiares a insistir en la necesidad de reconstruir el trayecto completo. La familia también pidió revisar los sistemas de videovigilancia de la Universidad de los Andes para determinar los movimientos de Gabriel cuando estuvo en cercanías del centro universitario.

En el comunicado, los allegados plantearon interrogantes sobre la forma en que el estudiante llegó hasta Cundinamarca. Solicitaron establecer qué plataforma de transporte habría usado, quién prestó el servicio y cuál fue la ruta efectuada.

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“Necesitamos conocer qué aplicación de transporte utilizó, quién prestó el servicio, cuál fue el recorrido realizado y qué registros existen de ese desplazamiento”, señalaron los familiares.

También reclamaron información sobre “las cuentas de Gmail asociadas a su teléfono celular” y sobre otros elementos digitales que puedan aportar datos para reconstruir sus comunicaciones, ubicaciones y desplazamientos.

El celular y los documentos no estaban entre las pertenencias entregadas

La familia indicó que, al recibir los objetos entregados por Medicina Legal, no encontró el teléfono celular ni los documentos personales de Gabriel. En el inventario figuraban un morral, dos cuadernos, un lápiz, un cargador, audífonos inalámbricos y un recipiente de comida, entre otros elementos.

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Los allegados solicitaron la revisión de los videos de videovigilancia universitaria y la identificación del conductor de la plataforma de transporte (Bomberos Cundinamarca)

Los familiares consideraron que la ausencia de los documentos de identidad genera preocupación, ya que habrían sido determinantes durante el proceso de identificación del joven. También pidieron conocer qué gestiones se han realizado para ubicar los objetos faltantes.

“Hasta el momento no hemos recibido información sobre el paradero de estos elementos ni sobre las gestiones realizadas para establecer qué ocurrió con ellos”, afirmaron en el escrito.

La petición incluye la preservación y el análisis de todas las grabaciones disponibles, además de un examen integral de los elementos recogidos durante las actuaciones. Los allegados solicitaron saber quién está a cargo del expediente y cuáles han sido las medidas adoptadas.

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¿En qué va la ingestigación?

La Fiscalía General de la Nación informó que activó los protocolos correspondientes desde el momento de los hechos y que existe una noticia criminal en etapa de indagación.

Medicina Legal explicó, por su parte, que los informes periciales en investigaciones abiertas se entregan directamente a la Fiscalía, que es la autoridad competente para incorporarlos al caso.

La intervención reunió a unidades de Soacha y San Antonio, mientras investigadores avanzan con las diligencias que permitirán confirmar a quién pertenecen los restos (Bomberos de Cundinamarca)

Según la información recibida por los familiares, los estudios forenses podrían tardar cerca de tres meses o más. La familia señaló que comprende el rigor que requieren esos procedimientos, aunque solicitó precisiones sobre los análisis pendientes y el momento en que podrá conocer sus resultados.

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“Nos preocupa profundamente que, desde el hallazgo de Gabriel, no hayamos recibido ninguna comunicación oficial sobre el avance de las investigaciones”, manifestaron sus allegados.

Los familiares añadieron que necesitan saber si las autoridades analizan todas las líneas posibles y si cada elemento disponible está siendo examinado. Aclararon que su intención no es atribuir responsabilidades ni formular hipótesis sin pruebas.

“Queremos conocer la verdad. Queremos entender qué pasó con Gabriel. Y queremos que su caso sea investigado con toda la rigurosidad que merece”, puntualizaron.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a los medios de comunicación que acompañaron la búsqueda. La familia pidió respeto por su privacidad durante el duelo y solicitó mantener la atención sobre el caso. “No queremos especulaciones, queremos hechos. No queremos señalamientos, queremos respuestas”, expresaron los allegados de Gabriel Cárdenas.

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