Cámara de seguridad captó presunto hurto de dinero en una papelería de Itagüí (@horusperegrinus/X)

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Una grabación de una cámara de seguridad que circula en redes sociales desde el sábado 28 de noviembre de 2026 muestra el momento en que una mujer habría tomado el dinero de las propinas de una papelería en Itagüí, Antioquia.

El caso fue difundido por las cuentas Colombia Oscura - Horus y Medellín Ahora, que atribuyeron el hecho a la llegada de la temporada de diciembre.

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Las imágenes muestran a una mujer junto al mostrador del establecimiento. En la secuencia, la persona abre un bolso de gran tamaño y manipula elementos que se encuentran sobre una vitrina, mientras revisa el lugar. La grabación no permite establecer con precisión la cantidad de dinero que habría sido sustraída.

El video fue compartido con el mensaje: “Con la llegada de la temporada decembrina, los delincuentes no perdonan ni las propinas”.

Luego de la divulgación, usuarios de Facebook comentaron el contenido y pidieron que las autoridades revisaran la situación. Algunos internautas afirmaron reconocer a la mujer que aparece en el video, pero esas versiones no han sido verificadas por organismos oficiales.

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Investigan en redes video de una mujer que habría hurtado propinas de un comercio en Antioquia (@horusperegrinus/X)

Una usuaria escribió: “Ya apareció y que dijo que era una broma, qué vergüenza”. Otra persona respondió que ese tipo de situaciones no debería considerarse una broma. Hasta el momento, no hay información pública que confirme la identidad de la persona registrada por la cámara.

La publicación de Medellín Ahora tituló el hecho como el presunto robo del recipiente donde se guardaban las propinas. En los comentarios también hubo mensajes que cuestionaron la actuación de la mujer y otros que reclamaron medidas para evitar hechos similares en comercios del municipio.

No hay reporte oficial sobre una denuncia o captura

El contenido revisado no menciona una denuncia formal ante la Policía Nacional ni reporta una captura relacionada con el caso. Tampoco se conoce si los propietarios del establecimiento presentaron una queja ante las autoridades competentes.

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Las imágenes constituyen un elemento que podría ser analizado en una eventual investigación, aunque la determinación de responsabilidades corresponde a las entidades judiciales. Por ahora, la información disponible procede de publicaciones en redes sociales y de los comentarios de usuarios que interactuaron con el video.

Grabación de seguridad expuso presunto hurto en una papelería del Valle de Aburrá (@horusperegrinus/X)

Recuperaron camioneta robada en Kennedy tras persecución que terminó en los techos de varias viviendas

La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó una camioneta Nissan de alta gama y capturó a uno de los “presuntos responsables” de su hurto, luego de una persecución ocurrida durante la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026 en Mandalay, localidad de Kennedy. Un segundo hombre escapó por los techos de varias viviendas.

El vehículo, estaba estacionado frente a una casa cuando varios hombres habrían interceptado a su propietario. Según la información conocida, los implicados lo intimidaron para apoderarse de otros objetos de valor antes de abandonar el lugar a bordo de la camioneta.

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Habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre el recorrido del automóvil. La Policía activó un operativo de búsqueda que incluyó patrullas terrestres y el apoyo del helicóptero “Halcón”, cuya tripulación siguió desde el aire los desplazamientos de los ocupantes.

Los hombres intentaron salir de Mandalay por diferentes calles, pero el cerco policial redujo sus opciones de fuga. La persecución terminó cuando el vehículo chocó contra los jardines de dos inmuebles del barrio.

Tras el impacto, los ocupantes descendieron de la Nissan e ingresaron a viviendas cercanas. Las imágenes difundidas por la cuenta Colombia Oscura registraron el momento en que ambos sospechosos huyeron por las cubiertas de las casas para evadir a los agentes.

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La Policía Metropolitana de Bogotá no confirmó el presunto intercambio de disparos reportado en la zona (@horusperegrinus/X)

Varios residentes observaron el recorrido y colaboraron con los uniformados. Algunos vecinos subieron a las zonas altas de los predios para indicar hacia dónde se movilizaban los fugitivos. La búsqueda se extendió durante varios minutos entre los inmuebles del sector.

Los policías alcanzaron a uno de los hombres y concretaron su captura. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir los delitos por los cuales será procesado.

El cómplice logró escapar. Hasta el momento, no se conoce si las autoridades lo identificaron o si existe una orden de captura en su contra.

La camioneta fue recuperada y devuelta a su propietario. Tras el operativo, residentes de Mandalay solicitaron reforzar la vigilancia y los controles contra el hurto de vehículos.

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