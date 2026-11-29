En Colombia, bajo la Ley 1527 de 2012, pueden acceder a un crédito por libranza las personas naturales asalariadas, pensionadas, contratadas por prestación de servicios o asociadas a cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales o fondos de empleados (Luisa González/Reuters)

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Un crédito de libranza es un préstamo para empleados o pensionados cuyas cuotas se descuentan de manera directa del salario o de la mesada pensional. El trabajador o pensionado autoriza a su empleador o fondo de pensiones para que gire ese dinero a la entidad financiera escogida. En Colombia, esta figura está regulada por la Ley 1527 de 2012

Sobre esta modalidad de crédito hay ciertas dudas. Una de ellas tiene que ver con la finalización de un contrato laboral. La norma es clara detalla que este hecho no extingue ni suspende la obligación de pagar las cuotas mensuales. Lo que termina es el mecanismo mediante el que el empleador descontaba una parte del salario y transfería esos recursos a la entidad operadora. Desde ese momento, el titular debe acordar otra vía de pago para evitar atrasos.

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BBVA lo sintetiza de esta forma: “Renunciar a tu empleo en Colombia no afectará tu libranza, pero sí requerirá que realices ajustes en el método de pago de tus cuotas”. El cambio laboral obliga al titular a actuar antes del vencimiento de la próxima cuota, ya que la ausencia del descuento de nómina no libera el compromiso con el banco, cooperativa u otra entidad operadora.

El empleador deja de descontar la cuota cuando cesa la relación laboral

Mientras existe una relación laboral, la empresa o entidad pagadora descuenta de manera periódica el valor autorizado por el titular. Al concluir el vínculo, ese procedimiento deja de aplicarse porque ya no hay salario sobre el cual realizar la retención.

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El cambio radica de manera exclusiva en el mecanismo mediante el que se efectúa el pago mensual (Leonardo Muñoz/EFE)

Un análisis suministrado por Guerrero Abogados señala que el empleador debe comunicar la salida del trabajador a la entidad operadora. A partir de esa notificación, la persona deberá realizar los pagos por medios directos, como transferencias bancarias, pagos electrónicos, ventanillas, corresponsales o débitos automáticos, según las opciones habilitadas por la entidad acreedora.

“El descuento de nómina se detiene, pero la deuda sigue viva”, sostiene el documento de la firma jurídica. Esa situación aplica tanto para quien presenta una renuncia como para quien es despedido, con o sin justa causa.

El fin del descuento tampoco debería modificar por sí solo la tasa de interés, el plazo o el valor de las cuotas pactadas. El material remitido sostiene que la terminación del contrato laboral no habilita a la entidad operadora a cambiar unilateralmente las condiciones del crédito, siempre que el deudor continúe pagando en las fechas previstas.

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Tampoco supone, en principio, que el acreedor pueda exigir de inmediato el pago completo del saldo. La recomendación es solicitar información precisa sobre el nuevo esquema de recaudo antes de que venza la cuota siguiente y conservar los comprobantes de cada operación.

La libranza exige que el titular conserve al menos el 50% de su ingreso neto

La Ley 1527 de 2012, modificada por la Ley 1902 de 2018, regula las operaciones de libranza en Colombia. El esquema involucra al beneficiario del crédito, a la entidad operadora que presta los recursos y a la pagaduría encargada de efectuar los descuentos.

Un ABC elaborado por la Procuraduría General y varias superintendencias (Sociedades, Industria y Comercio, Financiera y Economía Solidaria) establece que, mientras se mantenga el descuento sobre el salario o la pensión, el trabajador o pensionado debe recibir al menos el 50% de su ingreso neto después de los descuentos legales. “La entidad operadora tiene la obligación de verificar con la pagaduría que la cuota, incluida la porción correspondiente a capital e intereses, respete ese límite”, dice.

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Ese resguardo opera mientras existe una fuente de pago sobre la cual se aplica la libranza. Si la persona deja el empleo y pierde temporalmente su ingreso laboral, el descuento automático se interrumpe y el pago debe trasladarse a canales directos.

“Para quienes pasan a trabajar por prestación de servicios, emprenden un negocio propio o quedan sin empleo, la situación requiere una mayor previsión. Sin una empresa o fondo de pensiones que actúe como pagaduría, no hay un tercero que realice la retención mensual. En esos casos, el débito automático desde una cuenta bancaria puede ser una alternativa para reducir el riesgo de mora”, detalla.

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Revisión de las autorizaciones firmadas

Uno de los puntos que genera más consultas es el tratamiento de la liquidación laboral. El ABC indica que “una entidad financiera no puede descontar automáticamente el total de la deuda de esos recursos, salvo que exista una autorización expresa y específica que el titular haya suscrito en el pagaré o en el contrato”.

Y es que el Código Sustantivo del Trabajo exige autorización escrita para que el empleador realice descuentos. Según Guerrero Abogados, algunas autorizaciones de libranza contemplan cláusulas que permiten retener ciertas cuotas o saldos de la liquidación final, dentro de los límites aplicables. Por esa razón, ante una retención que el trabajador considere improcedente, deberá revisar el contrato de crédito, el pagaré y los documentos de autorización que firmó al adquirir la obligación.

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La empresa sí podría retener la cuota causada durante el último período de nómina, si el descuento corresponde al tiempo efectivamente trabajado y a la autorización vigente. Fuera de esa situación, el alcance de cualquier descuento dependerá de las cláusulas suscritas y de las normas laborales aplicables.

“El resto de la liquidación laboral corresponde al trabajador para cubrir sus necesidades y compromisos durante la transición entre empleos”, plantea el documento oficial, aunque aclara que esa interpretación debe contrastarse con las autorizaciones particulares de cada caso.

Un nuevo empleo puede reactivar el descuento por nómina

Cuando la persona consigue otro trabajo, debe informar su nueva situación a las entidades operadoras con las que mantiene créditos. El ABC de las libranzas establece que “el beneficiario tiene la obligación de informar dicha situación a las entidades operadoras con quienes haya celebrado operaciones de libranza”.

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Con esa comunicación, la entidad puede gestionar la continuidad del descuento ante el nuevo empleador o entidad pagadora. Sin embargo, la nueva empresa no tiene el deber automático de aceptar el acuerdo. Debe evaluar la capacidad de descuento del trabajador y los convenios disponibles con la entidad operadora.

Por eso, el titular debe confirmar que la nueva pagaduría ya habilitó formalmente el descuento antes de dejar de pagar por transferencia, débito u otro canal directo. Si existen varias libranzas, el ABC indica que “la prelación se determina a partir de la fecha vinculada con el empleador o entidad pagadora original”.

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En Colombia hay aproximadamente 2,11 millones de personas desocupadas (una tasa de desempleo del 8,0 % a nivel nacional), según el reporte de septiembre de 2026 del Dane (Luisa González/Reuters)

La transición entre empleos también puede incluir la revisión de seguros asociados al crédito. Guerrero Abogados recomienda verificar si existe una cobertura por desempleo, cuáles son sus condiciones y qué documentos exige la aseguradora. “Esas pólizas suelen estar ligadas a despidos involuntarios y pueden excluir los casos de renuncia”, explica la firma.

Reclamación ante autoridades y defensores financieros

Antes de aceptar una modificación en el recaudo, el deudor tiene derecho a conocer el valor financiado, el número de cuotas, el monto mensual, la tasa de interés ordinaria y de mora, las garantías, los seguros y otros cobros asociados.

Si la operación incluye un pagaré, el documento debe permitir identificar el crédito, las partes, la fecha de otorgamiento y el vencimiento. El ABC también señala que el valor incorporado en ese título debe coincidir con el préstamo adquirido y que debe existir un solo original firmado.

Ante controversias vinculadas con derechos del consumidor financiero, el titular puede acudir al defensor del consumidor financiero de la entidad, cuando corresponda, o presentar una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Si la entidad involucrada está bajo la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, también podrá recurrir a ese organismo.

La prioridad para quien deja un empleo es definir de inmediato cómo continuará con el pago, informar cualquier cambio de actividad laboral y conservar los soportes de las transacciones. Ese proceso puede evitar intereses de mora, gestiones de cobro y eventuales reportes negativos en centrales de riesgo.