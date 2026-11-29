La Policía Nacional capturó en un centro comercial de Cúcuta a alias Alexis, presunto coordinador de una red de apoyo del ELN. (Policía Nacional)

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Un hombre conocido como alias Alexis o H, señalado por las autoridades de coordinar una red de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue capturado en un centro comercial de Cúcuta. La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso por el delito de extorsión.

El procedimiento estuvo a cargo de uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, que ubicaron al señalado después de labores de investigación y seguimiento. Las autoridades lo interceptaron cuando caminaba por el establecimiento comercial de la capital de Norte de Santander.

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De acuerdo con la información oficial, alias Alexis sería integrante del Frente Juan Fernando Porras Martínez, una estructura del ELN con presencia en la región fronteriza. Las autoridades le atribuyen una trayectoria de cerca de tres años dentro de esa organización armada.

La Policía lo identifica como presunto responsable de recaudar recursos procedentes de extorsiones contra comerciantes, mineros y líderes sociales. También habría cumplido tareas de observación e inteligencia sobre movimientos de integrantes de la fuerza pública.

Las autoridades le atribuyen el cobro de extorsiones en Norte de Santander

Las investigaciones señalan que el detenido registra una trayectoria de tres años en el Frente Juan Fernando Porras Martínez. (Policía Nacional)

Las investigaciones señalan que el detenido habría tenido a su cargo la recepción de dinero exigido a distintos sectores económicos y sociales de la zona. Según la hipótesis de las autoridades, esos recursos alimentaban las actividades de la estructura guerrillera a la que presuntamente pertenecía.

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El señalamiento contra alias Alexis se concentra en su eventual rol dentro de las redes de apoyo al terrorismo, denominación que emplea la fuerza pública para referirse a personas que facilitan logística, información o financiación a grupos armados ilegales.

En este caso, el hombre no solo estaría relacionado con el recaudo de extorsiones. La Policía sostuvo que también habría realizado seguimientos para identificar posibles objetivos y conocer los desplazamientos de unidades oficiales en el departamento.

Las labores de inteligencia que le atribuyen buscaban facilitar la planeación de atentados contra miembros de la fuerza pública, según la información suministrada por las autoridades. Esos datos ahora serán analizados dentro del proceso judicial que se abrió tras su captura.

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La Policía indicó que el capturado vigilaba los desplazamientos de unidades oficiales para facilitar la planeación de atentados. (Europa Press)

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá presentar los elementos recopilados ante un juez de control de garantías. Por ahora, las acusaciones corresponden a la versión de los organismos de seguridad y deberán ser valoradas durante las etapas judiciales.

Las autoridades no informaron si el señalado portaba armas, dinero o algún otro elemento relacionado con los hechos que se le atribuyen. Tampoco precisaron el nombre del establecimiento comercial ni las circunstancias previas que permitieron establecer su presencia allí.

El operativo formó parte de una serie de acciones anunciadas por la Policía Nacional y la Fiscalía contra presuntos integrantes de estructuras de apoyo de grupos armados ilegales.

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La situación judicial de alias Alexis dependerá ahora de las audiencias que programe la justicia. La Fiscalía deberá definir los cargos y presentar los elementos de prueba con los que busca sustentar la presunta participación del detenido en la red de apoyo del ELN en Norte de Santander.

El Ejército reportó golpes a las finanzas de frentes del ELN en la frontera

El Ejército Nacional destruyó dos centros de procesamiento de cocaína del ELN en zonas rurales de Villa del Rosario y Puerto Santander. (Ejército Nacional)

La detención de alias Alexis ocurre mientras las autoridades intensifican las operaciones contra las estructuras del ELN en Norte de Santander. En una intervención distinta, el Ejército Nacional informó sobre la ubicación y destrucción de dos complejos destinados a la producción de cocaína en zonas rurales de Villa del Rosario y Puerto Santander.

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Según el reporte militar, los lugares estaban al servicio de los frentes Efraín Pabón Pabón y Reinaldo Ardila Gómez. Las tropas incautaron 1.095 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 200 kilogramos de base de cocaína y más de 1.900 galones de acetato de N-Propilo, entre otros insumos y equipos.

El Ejército calculó que el material incautado equivalía a cerca de 1.095.000 dosis destinadas a mercados ilegales y estimó en $8.074 millones la afectación a las finanzas de las estructuras armadas mencionadas.

De acuerdo con la información militar, la droga producida en esos centros era trasladada por rutas ilegales hacia Venezuela. Desde allí, habría sido enviada por el Lago de Maracaibo hacia países de Centroamérica mediante embarcaciones rápidas.

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