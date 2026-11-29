Dos personas resultaron lesionadas el domingo 29 de noviembre en la Troncal San Miguel, a la altura de la vereda San Rafael, y una fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha (Bomberos Cundinamarca)

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Dos personas resultaron lesionadas tras el choque de un camión con un furgón ocurrido durante la tarde del domingo 29 de noviembre de 2026 en la Troncal San Miguel, a la altura de la vereda San Rafael, en jurisdicción de Sibaté. Debido a la gravedad de sus heridas, una de ellas fue llevada al Hospital Cardiovascular de Soacha luego de ser rescatada del furgón con el uso de herramientas hidráulicas.

Un ocupante quedó atrapado en el furgón tras el impacto

El siniestro ocurrió en el PR 14 de la vía, donde los dos vehículos colisionaron por causas que no han sido informadas por las autoridades. El conductor o pasajero del furgón quedó atrapado entre la estructura deformada del vehículo y requirió una operación de extracción vehicular.

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La atención fue coordinada por los equipos de atención prehospitalaria de la Cruz Roja y los cuerpos de Bomberos Sibaté y Fusagasugá. Los rescatistas utilizaron equipos hidráulicos para liberar al paciente y permitir su evacuación hacia un centro asistencial.

Los cuerpos de bomberos de Sibaté y Fusagasugá emplearon equipos hidráulicos para rescatar a un ocupante atrapado en el furgón (Bomberos Cundinamarca)

Según el reporte oficial de Bomberos Cundinamarca, las dos personas involucradas recibieron valoración inicial en el lugar. “Una [persona fue] remitida al Cardiovascular de Soacha debido a la gravedad de las lesiones”, indicó la entidad en su balance preliminar.

El segundo lesionado también fue atendido por el personal médico desplegado en el corredor. Las autoridades no han divulgado su condición de salud ni precisado si se trata de ocupantes del furgón o del camión.

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El tránsito opera por un carril mientras retiran los vehículos

El choque afectó la movilidad en la Troncal San Miguel, una vía que conecta sectores de Sibaté con otros municipios del sur de Cundinamarca. La calzada permaneció parcialmente obstruida por la posición en la que quedó el furgón, que ocupó una parte significativa del corredor.

Los cuerpos de bomberos de Sibaté y Fusagasugá emplearon equipos hidráulicos para rescatar a un ocupante atrapado en el furgón (Bomberos Cundinamarca)

En un reporte realizado desde el sitio, las autoridades señalaron que el vehículo de carga ligera “quedó obstruyendo la vía prácticamente toda”. Por esa razón, se habilitó el paso controlado por un solo carril mientras se desarrollan las labores de retiro.

El otro automotor involucrado es un camión Hino con carrocería, que presentó daños en su parte frontal. De acuerdo con la información entregada desde el lugar, no hubo víctimas en ese vehículo.

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Además de la remoción de los automotores, los equipos en terreno iniciaron el transbordo de la carga que transportaban los camiones. Esta maniobra mantiene la restricción temporal y condiciona la normalización completa del tránsito en el sector.

El camión tipo Hino presentó afectaciones en su parte frontal y no registró ocupantes con heridas en la colisión (Bomberos Cundinamarca)

En el operativo participan una ambulancia de la Cruz Roja, vinculada al convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu), personal de esa entidad, unidades de Bomberos de Sibaté y Fusagasugá, la Policía Nacional y el inspector de tránsito municipal.

Autoridades mantienen control de tráfico en la vereda San Rafael

La regulación vehicular busca permitir el paso alternado de los conductores y evitar nuevos riesgos cerca del punto de la colisión. Las autoridades recomendaron precaución a quienes transitan por la zona, debido a que continúan las maniobras de retiro y limpieza de la calzada.

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Por ahora, no se ha informado una hora estimada para recuperar la movilidad total en la vía. Tampoco se han divulgado hipótesis sobre las circunstancias que provocaron el impacto entre el furgón y el camión.

Las autoridades habilitaron el paso vehicular por un solo carril mientras el personal coordinó el transbordo de la carga de los automotores (Bomberos Cundinamarca)

El caso ocurre en un contexto de aumento de la mortalidad vial en Colombia. Datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), con corte al 30 de septiembre de 2026, indican que entre enero y septiembre murieron 7.468 personas en siniestros viales en el país.

La cifra representa 1.210 muertes más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 6.258 fallecidos. El incremento equivale al 19,3%, según el consolidado entregado por la Ansv.

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Cundinamarca acumuló 561 fallecidos en nueve meses de 2026

En Cundinamarca se contabilizaron 561 personas fallecidas por siniestros de tránsito en los primeros nueve meses de 2026. El departamento ocupó el cuarto lugar nacional, detrás de Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, que registró 562 muertes.

En cuanto a personas lesionadas que requirieron valoración médico-legal, el departamento acumuló 1.991 casos durante ese lapso. Sibaté registró 19 lesionados bajo esa medición, cerca del 1% del total departamental.