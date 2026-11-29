La declaración de amor a Gustavo Petro que generó risas y comentarios en redes (Que Pasa En Barrancabermeja/Facebook)

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Una asistente a un acto en Barrancabermeja exhibió una pancarta dirigida al expresidente colombiano Gustavo Petro, una escena que circuló en redes sociales y provocó mensajes de apoyo, críticas y bromas entre usuarios. El episodio ocurrió ante simpatizantes de izquierda, entre ellos el militante del Pacto Histórico David Racero, que también se encontraba en el evento.

En las imágenes, Petro interrumpió por unos segundos su intervención al advertir el cartel entre el público. “Ahí apareció un cartelito que dice: ‘Petro’ ¿Quieres ser mi novio?”, expresó desde el escenario, mientras se escuchaban gritos de los asistentes.

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El exmandatario añadió que estaba “bastante atenazado principalmente por la prensa de Colombia”. La mujer que sostenía la pancarta respondió desde el público con una frase breve: “Te amo, Petro”.

Luego de escuchar a la seguidora, Petro agradeció a los presentes y buscó continuar con su intervención. “Con el pueblo servidor. Gracias, gracias. Pero vamos…”, dijo antes de seguir con el acto político.

La escena mostró la reacción de David Racero, integrante del Pacto Histórico, quien sonrió al escuchar el diálogo entre la mujer y el expresidente. El fragmento se difundió fuera del contexto completo de la actividad y acumuló comentarios de distinto tono.

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Gustavo Petro reaccionó a una pancarta romántica durante un acto político (Que Pasa En Barrancabermeja/Facebook)

Algunos usuarios destacaron el gesto de la asistente y expresaron admiración por el exjefe de Estado. “Yo soy muy hombre, pero por Petro me vuelvo mujer”, escribió uno de los internautas, acompañado por emojis.

Otros cuestionaron al exmandatario y aprovecharon la publicación para expresar reparos sobre su gestión. “Estamos esperando ver a Petro pagar por todo el mal que le ha hecho al país”, afirmó otro usuario.

También aparecieron mensajes irónicos. Un comentario señaló: “Pues claro, con esos contratos y billete a borbotones cualquiera”. Otro internauta escribió: “Este señor cómo tiene cara para hablar después de todo lo que hizo. Qué mal”.

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La publicación generó respuestas humorísticas sobre la escena. “A mi mujer le dejo pegarme cachos con Petro y Henry Cavill”, comentó un usuario.

El video volvió a situar a Gustavo Petro en una conversación digital marcada por posiciones enfrentadas. Mientras algunos seguidores celebraron el momento, sus críticos utilizaron la grabación para reiterar cuestionamientos políticos.

Petro vio una pancarta entre el público y respondió desde el escenario (Que Pasa En Barrancabermeja/Facebook)

Andrea Petro cuestionó el retiro del retrato de su padre de la Casa de Nariño

Andrea Petro rechazó el retiro del retrato oficial de Gustavo Petro del Salón de los Expresidentes de la Casa de Nariño y dirigió críticas al presidente Abelardo de la Espriella durante una transmisión en Instagram junto con su madre, Mary Luz Herrán.

La hija mayor del exmandatario colombiano reaccionó después de que De la Espriella difundiera un video desde uno de los corredores de la sede presidencial. En la grabación, el cuadro de Gustavo Petro, quien gobernó entre 2022 y 2026, ya no aparecía junto a las pinturas de otros exjefes de Estado.

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Durante una dinámica de preguntas con sus seguidores, Andrea Petro expresó su molestia por la ausencia de la obra y vinculó la decisión con una postura personal del actual mandatario frente a su padre.

“Eso es una puta cagada. Eso es una ofensa”, dijo. Luego preguntó cuál era el “odio visceral” que, según ella, De la Espriella tendría hacia el exjefe de Estado. “¿Qué es eso?”, agregó en su respuesta.

Andrea Petro cuestionó con indignación la decisión de Abelardo de la Espriella de retirar el cuadro de su padre de la Casa de Nariño (@andreapetro91/Instagram)

Mary Luz Herrán, primera esposa de Petro, intervino en la conversación y cuestionó el retiro de la imagen. Para ella, la medida desconoce una práctica institucional vinculada a la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño.

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“Es un payaso, ese no es un presidente”, afirmó Herrán. También sostuvo que los expresidentes tienen derecho a figurar en ese espacio y definió el episodio como “una falta de respeto”.

Andrea Petro retomó la palabra y comparó la situación con períodos anteriores. La empresaria aseguró que el expresidente Álvaro Uribe, adversario político de su padre, tampoco habría dispuesto una decisión de ese tipo.

“Eso ni Uribe lo hubiera hecho, porque hay que tener un mínimo de ética y de moral”, señaló. Además, calificó el retiro del retrato como “una vaina infantil”.