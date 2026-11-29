Afinia enfrenta dificultades financieras que ponen en riesgo la continuidad del servicio eléctrico para sus usuarios en la región Caribe (@MarianaOsorio27/X)

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Cerca de 1,4 millones de usuarios de Afinia podrían enfrentar una interrupción del servicio eléctrico el próximo 7 de diciembre. La advertencia depende de que la compañía cumpla con el pago de las garantías pendientes, una obligación cuyo incumplimiento ya la puso bajo un Proceso de Limitación de Suministro (PLS).

La alerta fue incluida por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, en un boletín sobre las empresas que no han cumplido sus compromisos en el mercado mayorista. Afinia aparece entre los 24 agentes con procesos iniciados por deudas de facturas o garantías.

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XM advirtió que 24 agentes del mercado energético tienen procesos de limitación de suministro por incumplimientos en el pago de facturas o garantías (Jesus Aviles Ortiz/Infobae)

El operador precisó que “24 agentes del mercado tienen iniciados Procesos de Limitación de Suministro, PLS, por incumplimiento en pago de facturas o garantías, entre ellos la empresa Afinia, que en caso de no pagar las garantías pendientes, tendría corte a usuarios el 7 de diciembre de 2026”. La advertencia se conoció después de que Afinia utilizara la garantía destinada a cubrir la factura por la energía recibida en octubre, cuyo pago vencía el 18 de noviembre.

Los 24 agentes acumulan obligaciones superiores a $4 billones con generadores y transmisores. El incumplimiento preocupa al sector porque puede trasladar la presión financiera a otras empresas y afectar el funcionamiento de la cadena energética.

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Una operación con dificultades para recaudar

Afinia y su matriz, Grupo EPM, han reconocido que la operación es deficitaria. Por cada $100 destinados a comprar energía, la compañía recupera cerca de $57. A esto se suman pérdidas de energía de aproximadamente 29%, frente al promedio nacional de 14%-15%, y una tasa de recaudo de entre 83% y 84%.

En 2025, EPM tuvo que transferir $1,5 billones para sostener la operación de su filial. Su gerente, John Maya, calificó a Afinia como “el peor negocio en la historia de EPM”. Pese a las dificultades financieras, la empresa reporta avances en la calidad del servicio. Ricardo Arango, gerente de Afinia, dijo a La Republica que el indicador mejoró más de 60% frente a los primeros años de operación. Atribuyó ese resultado a inversiones superiores a $3 billones para fortalecer la infraestructura eléctrica.

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Arango reconoció que el recaudo sigue siendo uno de los principales obstáculos. Según sus cifras, cerca de 45% de los usuarios de estrato uno no paga la factura. En las llamadas “zonas de subnormalidad eléctrica”, el recaudo apenas alcanza 5%.

John Maya, gerente de EPM, calificó a Afinia como "el peor negocio en la historia de EPM", debido al déficit que representa para la compañía (@EPMEstamosAhi/X)

Como parte de los cambios operativos, Afinia realizó una escisión que dio paso a Atenea, empresa que asumió el servicio en Cesar, departamento que, según Arango, necesitaba un tratamiento especial. EPM y Afinia también han intentado impulsar el modelo de energía prepago. Para ello han realizado reuniones con las comunidades, aunque la propuesta no siempre ha tenido buena recepción en los vecindarios.

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El riesgo para el sistema eléctrico

Las dificultades de pago coinciden con un panorama exigente para la generación. XM advirtió sobre la alta posibilidad de que Colombia enfrente el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950. Los embalses hidroeléctricos están por debajo de 75% de su capacidad y los aportes de ríos y quebradas cayeron 46% anual en noviembre.

El operador señaló que, si continúan los bajos aportes de agua, aumenta la demanda y las plantas térmicas no generan lo requerido 100 GW, el país podría tener problemas para atender el consumo segura y confiable. En sus proyecciones, “En 20% de las series evaluadas por XM, el embalse quedaría por debajo del nivel mínimo de seguridad que se requiere para el abastecimiento confiable de energía eléctrica”.

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La caída de los aportes hídricos y el bajo nivel de los embalses aumentan la presión sobre el sistema eléctrico colombiano ante la posible llegada de El Niño (Jair Coll/REUTERS)

Los retrasos de las comercializadoras afectan los recursos con los que los generadores cubren sus costos de operación. Si una empresa deja de pagar, el impacto puede superar a sus propios usuarios: un generador con dificultades financieras podría reducir la producción destinada al sistema en general.