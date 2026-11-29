Los hogares abastecidos por Riogrande II alcanzaron un ahorro promedio de siete litros diarios de agua, cifra que equivale al diez por ciento de la meta (Turismo Antioquia)

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El embalse Riogrande II mantiene en alerta el abastecimiento de agua potable en el Valle de Aburrá, debido al bajo nivel de ahorro de los hogares conectados a ese sistema. La situación afecta de forma directa a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas Occidental y Noroccidental de Medellín.

Los hogares abastecidos por Riogrande II redujeron su consumo en un promedio de siete litros diarios, pese a que la meta fijada era de 70 litros. La diferencia alcanza los 63 litros por vivienda cada día.

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El resultado equivale apenas al 10% del objetivo de ahorro previsto para este embalse. La cifra mantiene la preocupación por la disponibilidad de agua ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La situación de Riogrande II implica que los usuarios de los municipios y sectores de Medellín que dependen de este embalse no están alcanzando la reducción de consumo necesaria para fortalecer las reservas. Empresas Públicas de Medellín (EPM) evalúa el comportamiento de los sistemas para determinar si las condiciones podrían llevar al regreso de los racionamientos.

Las lluvias recientes en el Valle de Aburrá no representan una recuperación total en los niveles de reserva de agua (EPM)

Las dificultades también aparecen en los otros embalses que abastecen a la región. En Piedras Blancas, el ahorro promedio llegó a 20 litros por hogar, lo que representa un cumplimiento del 21,7% de la meta establecida.

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El sistema de La Fe registró una reducción media de 33 litros por vivienda. Ese desempeño equivale al 47,1% de la meta prevista.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín, señaló que la entidad revisa los indicadores para establecer qué medidas podrían ser necesarias ante la evolución de las reservas.

“Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo”, indicó Wilches. El directivo advirtió que los momentos más complejos del fenómeno de El Niño todavía no han llegado.

Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM

El gerente sostuvo que será necesario incrementar la reducción del consumo para enfrentar ese periodo. La evaluación en curso busca establecer si existen condiciones que justifiquen el retorno de las interrupciones programadas del servicio.

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Durante esta semana no hay cortes de acueducto previstos por el fenómeno climático. Aun así, las lluvias que se registren en el Valle de Aburrá no implican que los niveles de las reservas hayan recuperado por completo su capacidad.

¿Cómo están los otros embalses?

La campaña de Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió que el consumo de agua durante el fenómeno de El Niño pone en riesgo el ahorro colectivo en sectores abastecidos por los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La pieza solicita modificar hábitos domésticos para evitar medidas adicionales destinadas a proteger el servicio.

El indicador de ahorro por hogar llegó a 33 litros por día en el sistema de Piedras Blancas, lejos de la meta de 92 litros. Ese embalse suministra agua a las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria. Entre el 19 y el 26 de noviembre, los registros diarios oscilaron entre 20 y 50 litros.

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En La Fe, el promedio fue de 25 litros diarios, frente a un objetivo de 70 litros por hogar. El sistema abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. En los ocho días informados, la cifra más alta fue de 42 litros y la menor, de 5 litros.

El sistema Piedras Blancas alcanzó un ahorro de 20 litros diarios por vivienda y cubrió el 21,7% de su objetivo (EPM)

El embalse Riogrande II, que atiende a Bello, Copacabana, Girardota y zonas occidental y noroccidental de Medellín, presentó el menor promedio: 22 litros por día. La meta también era de 70 litros. Sus mediciones diarias se ubicaron entre 7 y 33 litros.

La información fue divulgada en una gráfica de EPM con el lema “¡Ahorra sí!”. El mensaje vincula el descenso del ahorro con la llegada de El Niño y plantea que cambios inmediatos en el uso del agua pueden contribuir a conservar la continuidad del suministro en hogares conectados.

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