Colombia evaluará en 2027 la producción de combustible sostenible de aviación en el Valle del Cauca con financiamiento de Países Bajos. (Aerocivil)

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En medio de las críticas a la Aerocivil por los recientes hechos que interrumpieron las operaciones en Bogotá y buena parte del país por cuenta de fallas en los sistemas de radar, la entidad entregó una buena noticia para el sector aeroespacial.

Y es que Colombia realizará en 2027 un estudio para evaluar la producción de combustible sostenible de aviación a partir de caña de azúcar en el Valle del Cauca, con financiamiento del Gobierno de Países Bajos. El análisis determinará si el país reúne las condiciones técnicas y económicas para instalar una planta que abastezca al sector aéreo con combustibles renovables.

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La evaluación examinará la estructura de costos, la tecnología requerida y las condiciones para desarrollar la planta. La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la caña de azúcar y la palma de aceite podrían convertirse en dos materias primas para esta industria, mediante rutas tecnológicas diferentes que reduzcan los riesgos de suministro y amplíen la capacidad productiva.

La iniciativa fue anunciada tras la participación de una delegación colombiana en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional, celebrada entre el 16 y el 20 de noviembre en Montreal, Canadá. El encuentro reunió a más de 1.500 delegados de 154 países y fue el primero de este tipo organizado desde 2013.

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El estudio sobre caña de azúcar y palma de aceite

La caña de azúcar y la palma de aceite constituyen las dos materias primas analizadas para el suministro de combustible aeronáutico renovable. (@AerocivilCol/X)

El Gobierno de Países Bajos seleccionó a Colombia dentro del programa ACT-SAF de la Organización de Aviación Civil Internacional para financiar el estudio de viabilidad. El combustible sostenible de aviación, identificado por las siglas SAF, es un combustible renovable destinado a las aeronaves.

La selección se produjo luego de mesas técnicas, ajustes de la propuesta y seguimiento de la iniciativa por parte del director general de la Aeronáutica Civil, Arnaud Penent D’izarn. De acuerdo con la entidad, la incorporación de la caña de azúcar y la palma de aceite permitiría al país contar con dos opciones de abastecimiento y proyectarse como proveedor regional.

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Durante la agenda en Montreal, Colombia suscribió siete instrumentos de cooperación con socios de América, Europa y Asia. Entre ellos figuran cartas de intención con Argentina y El Salvador para impulsar combustibles sostenibles de aviación, además de un acuerdo con Brasil sobre sostenibilidad aeronáutica.

Brasil y Colombia también formalizaron un convenio de seguridad operacional para facilitar la vigilancia compartida de aeronaves que operan bajo acuerdos de intercambio entre aerolíneas de ambos países. La delegación colombiana firmó además una carta de intención sobre cooperación regional en ciberseguridad de la aviación civil.

La Aeronáutica Civil suscribió cartas de intención con Argentina y El Salvador para impulsar el uso de combustibles limpios en los vuelos regionales. (@AerocivilCol/X)

El conjunto de acuerdos incluye un convenio de cooperación técnica con Francia y un memorando de entendimiento con Singapur para la formación de talento aeronáutico. Este último prevé el trabajo entre el Centro de Estudios Aeronáuticos de Colombia y la Academia de Aviación de Singapur.

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La agenda internacional para conectividad e infraestructura

La conferencia concluyó con la Declaración de Montreal, centrada en el crecimiento y la conectividad aérea, la inversión para modernizar aeropuertos —incluidas las alianzas público-privadas— y el fortalecimiento de las autoridades de aviación civil. Los Estados también acordaron avanzar en normas comunes para la operación de aerotaxis, el uso de inteligencia artificial y los servicios digitales.

Colombia participará en la revisión de esas recomendaciones antes de que se conviertan en políticas y normas internacionales, debido a su condición de integrante del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional. El organismo amplió su composición de 36 a 40 Estados con la incorporación de Etiopía, Indonesia, Omán y Türkiye.

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El director de la Aeronáutica Civil coordinó el respaldo del Consejo de la OACI para la feria internacional F-AIR Colombia 2027. (Jonathan Drake/Reuters)

Penent d’izarn mantuvo reuniones bilaterales con el secretario general de la organización y con el presidente de su Consejo para presentar las prioridades del país y coordinar la participación del organismo en la feria F-AIR Colombia 2027. La Aeronáutica Civil vinculó esos compromisos con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, Colombia, la Patria Milagro.

Para 2027, la entidad ejecutará el estudio de viabilidad en el Valle del Cauca junto con Países Bajos y la Organización de Aviación Civil Internacional, pondrá en marcha los siete instrumentos firmados y avanzará en una hoja de ruta regional sobre combustibles sostenibles con Argentina, El Salvador y Brasil.

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