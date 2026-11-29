El establecimiento comercial acopiaba y vendía pirotecnia sin los permisos exigidos por la norma (Mebog)

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La Policía Metropolitana de Bogotá incautó 650 kilogramos de material pirotécnico que eran almacenados y comercializados sin los permisos exigidos en un establecimiento del barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

La intervención reunió a la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Los Mártires, el Cuerpo Oficial de Bomberos y los Gestores de Convivencia.

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El operativo se realizó como parte de actividades de Inspección, Vigilancia y Control. Las autoridades encontraron que el comercio mantenía material pirotécnico sin las autorizaciones legales requeridas para esa actividad.

La Policía encontró que el local almacenaba y comercializaba esos elementos de manera irregular. Por ese motivo, las autoridades ordenaron la suspensión de la actividad económica durante 10 días, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016.

El decomiso del cargamento pirotécnico ocurrió en un local del barrio La Favorita (Mebog)

¿Qué dijo la institución?

El teniente coronel Wilson González, comandante de la estación de Policía Los Mártires, explicó que el procedimiento fue resultado del trabajo coordinado entre las entidades que participaron en el control.

“En el barrio de La Favorita, la Policía Nacional, en articulación con la Secretaría de Seguridad y de Gobierno, la Alcaldía Local de Los Mártires, el cuerpo oficial de bomberos y los gestores de convivencia, logró la incautación de seiscientas cincuenta kilogramos de material pirotécnico mediante actividades de inspección, vigilancia y control”, afirmó el oficial.

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González señaló que la revisión permitió establecer que los artículos pirotécnicos permanecían en el lugar sin cumplir los requisitos legales exigidos para su almacenamiento y comercialización.

“Durante la intervención a un establecimiento comercial, se evidenció el almacenamiento, comercialización de estos elementos sin permiso ni la autorización legales requeridas”, agregó el comandante de la estación de Policía Los Mártires.

Las autoridades desarrollaron el operativo de inspección y control en la localidad de Los Mártires (Mebog)

El oficial también se refirió a la sanción impuesta durante el procedimiento. “En cumplimiento de la ley 18/01 del 2016, se aplicó las medidas correctivas de la suspensión temporal de la actividad económica por diez días”, sostuvo.

La medida busca impedir que el negocio continúe con la actividad comercial mientras se mantiene la restricción ordenada por las autoridades. Según explicó González, el despliegue tuvo como propósito reducir los riesgos que puede generar el almacenamiento irregular de pirotecnia en zonas comerciales y residenciales.

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“La intervención se desarrolló con propósito de prevenir riesgos para la vida, la integridad de las personas y la seguridad pública, así como evitar posibles afectaciones a la convivencia ciudadana”, indicó.

La Policía Nacional informó que continuará con los controles para detectar situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a informar sobre posibles casos de almacenamiento o comercialización irregular de material pirotécnico mediante la línea 123 o en el CAI más cercano.

La Policía Nacional incautó 650 kilogramos de material pirotécnico en Bogotá (Mebog)

Afectaciones de la pólvora

La pólvora amenaza fauna silvestre y puede alterar los ecosistemas de Bogotá durante las celebraciones de fin de año. El riesgo no se limita a las lesiones que sufren las personas: también alcanza a los animales que habitan áreas protegidas, zonas de vegetación nativa y sectores residenciales.

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A corte del 26 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá registró 81 personas quemadas: 61 adultos y 20 menores durante las festividades. La práctica también expone a la fauna a ruidos, incendios y pérdida de refugios, según las autoridades ambientales de la ciudad.

La manipulación de elementos pirotécnicos representa un riesgo de incendios forestales, de acuerdo con la Secretaría de Ambiente. El fuego puede destruir los hábitats de la fauna silvestre en áreas protegidas y en los sectores cercanos.

Las zonas con vegetación nativa enfrentan una exposición particular cuando hay quemas provocadas por chispas o por el uso inadecuado de pólvora. Las autoridades identificaron esta posibilidad como un riesgo latente durante las celebraciones.

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Un episodio de fuego puede afectar los ecosistemas y también la salud humana. Sus efectos alcanzan las dinámicas climáticas, económicas y sociales de los territorios involucrados.

En los barrios residenciales, el peligro persiste tanto en el sitio donde se enciende la pirotecnia como en los lugares donde caen sus restos. La exposición a residuos y chispas puede prender materiales cercanos si los artefactos se manipulan de forma inadecuada.

La pólvora deja un riesgo que continúa después de la detonación. Los desperdicios de los elementos pirotécnicos pueden convertirse en un foco de fuego cuando entran en contacto con superficies o materiales inflamables.

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