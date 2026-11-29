La operación militar permitió la incautación de 250 galones de base de coca líquida en el departamento del Meta (Ejército)

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El Ejército Nacional destruyó tres laboratorios clandestinos destinados al procesamiento de pasta base de coca en la vereda Bonanza, en Mapiripán, Meta. Las estructuras, según el reporte oficial, pertenecían a la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del clan del Golfo.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N°. 21, adscrito a la Séptima Brigada, con apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y su policía judicial.

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Las labores de inteligencia permitieron localizar instalaciones rústicas que habían sido acondicionadas para transformar hoja de coca en pasta base. La intervención buscó afectar las fuentes de financiación y la capacidad logística de ese grupo armado organizado en el departamento del Meta.

En los tres laboratorios, los militares hallaron más de 1.600 kilogramos de hoja de coca macerada. También encontraron 65 kilogramos de hoja picada y fresca y cinco kilogramos de cal.

Las instalaciones intervenidas pertenecían a la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo (Ejército)

El material incautado incluía cerca de 946 litros de base de coca líquida (250 galones), sustancia que se encontraba en proceso de transformación dentro de las estructuras ilegales.

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Durante el procedimiento fueron destruidos unos 435 litros de gasolina (115 galones), cerca de 397 litros de ACPM (105 galones) y aproximadamente 95 litros de ácido sulfúrico (25 galones).

Las autoridades también incautaron canecas metálicas y plásticas que eran utilizadas para almacenar los insumos químicos y otros elementos empleados durante el procesamiento de sustancias ilícitas.

Entre los objetos encontrados había tres prensas artesanales de madera. El reporte indicó que estos equipos eran parte de la infraestructura instalada para la elaboración de pasta base de coca.

Las tropas hallaron más de 1.600 kilogramos de hoja de coca macerada y 65 kilogramos de hoja fresca dentro de los complejos (Ejército)

La Séptima Brigada señaló que el resultado impactó directamente las economías ilícitas de la Subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, identificada como una estructura del Clan del Golfo.

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La unidad militar, que hace parte de la Cuarta División del Ejército Nacional, afirmó que mantiene operaciones sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en Meta.

El objetivo de estas acciones es debilitar sus capacidades logísticas y financieras mediante la ubicación de laboratorios, insumos y estructuras destinadas a la producción de drogas ilícitas.

El Ejército destruyó un laboratorio de pasta base de coca en El Charco, Nariño

El Ejército Nacional de Colombia destruyó un laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca en una zona rural de El Charco, Nariño. La intervención se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Pacífico nariñense.

En el lugar, las tropas hallaron 253 galones de pasta base de coca en proceso. También encontraron 340 kilogramos de hoja de coca picada, 242 galones de insumos líquidos y 690 kilogramos de sustancias sólidas.

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Hallaron 253 galones de pasta base de coca en un laboratorio destruido en Nariño - (@COL_EJERCITO/X)

La operación estuvo a cargo de militares de la Fuerza de Tarea Hércules, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército. El procedimiento contó con el apoyo de unidades de la Armada de Colombia.

La institución indicó en una publicación difundida en redes sociales que la infraestructura se empleaba para elaborar estupefacientes. El comunicado no informó sobre capturas ni precisó qué organización manejaba el laboratorio.

Las imágenes divulgadas por el Ejército mostraron una estructura improvisada rodeada de vegetación. Dentro había recipientes plásticos, tambores, mangueras y una motobomba.

El material incautado habría sido utilizado en distintas etapas de la producción de la droga. Los militares también hallaron otros elementos vinculados con el procesamiento de la pasta base.

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El Charco está situado en una zona costera de Nariño donde operan grupos armados ilegales y redes de narcotráfico. Las rutas fluviales y marítimas del departamento conectan áreas rurales con el océano Pacífico y son utilizadas por estructuras criminales para trasladar cargamentos hacia otros destinos.