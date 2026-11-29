Durante una entrega de indemnizaciones, el mandatario cuestionó la explicación de exintegrantes de esa guerrilla sobre bienes y recursos obtenidos en actividades ilícitas (Presidencia)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una revisión de las obligaciones que aún tendrían los exjefes de las Farc-EP frente a la reparación de las víctimas del conflicto armado, durante una jornada de entrega de indemnizaciones realizada en Barranquilla.

De la Espriella cuestionó los argumentos de antiguos integrantes de la guerrilla sobre la entrega de bienes a la justicia y el destino de los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas durante la confrontación.

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“Ya salieron a decir los narcoterroristas de las Farc que ellos no tienen plata y que son pobres. No acepto esa posición, ese argumento. No acepto que los privilegios concedidos a los bandidos de las Farc se antepongan a los derechos de quienes padecieron sus crímenes”, afirmó el mandatario.

Abelardo de la Espriella anunció una revisión de las obligaciones que aún tendrían los exjefes de las Farc-EP frente a la reparación de las víctimas del conflicto armado (Presidencia de la República)

El presidente indicó que evaluará los compromisos pendientes de los antiguos jefes de las Farc-EP con las víctimas. No entregó detalles sobre el mecanismo, los plazos ni las obligaciones específicas que revisará.

De la Espriella contrastó el acuerdo con las Farc-EP y Justicia y Paz

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella comparó el acuerdo firmado con las Farc-EP en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con el proceso de Justicia y Paz aplicado a integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante la administración de Álvaro Uribe.

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El jefe de Estado sostuvo que los exjefes de las Farc-EP recibieron beneficios especiales y espacios de participación política. También afirmó que el tratamiento dado a integrantes de las AUC fue distinto.

“Los antiguos jefes de las Farc recibieron beneficios especiales y espacios de participación política, no pasó lo mismo con las Autodefensas. Digan lo que digan, con justicia y paz hay unos que están ‘encanados’ todavía. Se los llevaron a Estados Unidos y entregaron bienes y les quitaron otros”, expresó.

El mandatario añadió que, a su juicio, el proceso de Justicia y Paz fue el que reparó a las víctimas. Sus declaraciones se dieron al referirse a las responsabilidades patrimoniales pendientes de los exintegrantes de las Farc-EP.

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El mandatario habló de denuncias por ayudas que figuraban como entregadas

En la misma jornada, el presidente señaló que la Unidad para las Víctimas denunció ante la Fiscalía a cuatro personas por presuntas irregularidades en el manejo de mercancías donadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según dijo, en bodegas hallaron bienes registrados como entregados a sus destinatarios, con un valor de 3.488 millones de pesos.

De la Espriella señaló que la Unidad para las Víctimas denunció ante la Fiscalía a cuatro personas por presuntas irregularidades en el manejo de mercancías donadas por la Dian (Isaac Bechara/Presidencia de la República)

De la Espriella afirmó que las denuncias corresponden a presuntos delitos de peculado por apropiación y fraude procesal. La entidad detectó diferencias entre las actas de entrega y los inventarios físicos.

“¿Cómo es posible que esas mercancías aparezcan oficialmente entregadas y todavía estén tiradas en una bodega?”, cuestionó.

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella pudo estar motivado por las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos a Blu Radio.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia entre 2010 y 2018, negó que las Farc-EP tuvieran una enorme fortuna, al cumplirse 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional.

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Juan Manuel Santos recordó que las autoridades estadounidenses, suizas y británicas no encontraron las cuentas de las Farc (Carlos Ortega/EFE)

En una entrevista con Blu Radio, el exmandatario colombiano respondió a uno de los aspectos más cuestionados del proceso de paz: la supuesta falta de entrega de los bienes de la guerrilla.

El expresidente Santos preguntó quién afirma que ellos tenían esos millones de dólares y recordó que las autoridades estadounidenses, suizas y británicas no encontraron esas cuentas.

“¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares que después de muchísimos años con las autoridades americanas, las autoridades suizas, las autoridades inglesas buscando las cuentas de las Farc y nunca las encontraron?”, afirmó.

Al ser consultado sobre el inventario de la Fiscalía, según el cual las Farc tenían varios terrenos y bienes en Colombia que no fueron entregados por la extinta guerrilla, el exmandatario afirmó que no se trataba de millones y que las Farc señalaron que esos recursos se utilizaron para la guerra.

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