Un grupo de ciudadanos realiza un plantón en una vía pública de Bogotá con pancartas dirigidas a la administración distrital. La manifestación expresa inconformidad frente al desarrollo de carreras atléticas y eventos masivos en las inmediaciones del Parque Simón Bolívar. (Captura de Video Francy Agudelo/Infobae Colombia)

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Habitantes de la localidad de Teusaquillo salieron enfurecidos a las calles de Bogotá para expresar su inconformidad por la realización de una carrera atlética, desarrollada durante la mañana del domingo 29 de noviembre de 2026.

La protesta se adelantó en la vía que conecta la calle 53 con la carrera 50, en el barrio Pablo VI (centro occidente de Bogotá), donde rechazaron que se presenten nuevos cierres viales en su zona para adelantar las competencias deportivas, afectando la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.

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En un video suministrado a Infobae Colombia, se observan a los residentes colocando pancartas alusivas a su negativa. Incluso, algunos nombraron como principales responsables al alcalde mayor de la capital, Carlos Fernando Galán, al igual que al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Los residentes de Teusaquillo bloquearon la conexión entre la calle 53 y la carrera 50 en rechazo a los cierres viales. (Captura de Video Francy Agudelo/Infobae Colombia)

Algunos residentes, en declaraciones a este medio de comunicación, manifestaron que su negativa no obedece a que los deportistas practiquen este deporte sino a los constantes desvíos viales que tienen que surtir los conductores para evitar los tramos cerrados.

Los residentes gritaron consignas como: “Deporte sí, encierro no”; “No estamos en contra del deporte”; “Alcalde Galán y secretario Quintero, No tienen palabra. No dan soluciones”; “Galán Mentiroso”.

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Uno de ellos reclamó frente a la alcaldesa local: “Están secuestrando en sus casas en este sector: El Quirinal, Pablo VI, La Esmeralda, están afectados”, mientras intentaban impedir el paso de los atletas.

Por el momento, el Distrito no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estas nuevas protestas de residentes capitalinos.

La maratón 42K VChallenges se disputó el 29 de noviembre de 2026 en Bogotá, única maratón que cuenta con la certificación de World Athletics en la capital colombiana (@danielgarciacg/X)

Detalles de la carrera atlética

La 42K VChallenges se disputó el domingo 29 de noviembre de 2026 en Bogotá, con salida a las 06:00 a. m. desde el sector Salitre/CAN.

La competencia es la única maratón certificada por World Athletics en la ciudad y funciona como clasificatoria para la Maratón de Boston (Estados Unidos).

El recorrido certificado midió 42,195 kilómetros, es plano y rápido, y acumula apenas 81 metros de ascenso. La salida y la meta estarán en la alameda peatonal de la Carrera 57, entre las calles 26 y 24A; la distancia de 42 km comenzará a las 06:30 a. m.

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Para este evento, el Distrito había impuesto cierres y desvíos en varios corredores de Bogotá, que comenzaron desde las 5:00 a. m. de la jornada dominical. La avenida calle 26 presentó restricciones entre la carrera 54 y la avenida carrera 50, mientras que la calzada occidental de la carrera 50 estaba cerrada entre la avenida calle 24 y la calle 53.

La Maratón Vchallenges 42K partió de la avenida calle 26 con carrera 57 en Bogotá el domingo 29 de noviembre (Alcaldía de Bogotá)

Por su parte, la avenida carrera 60 tuvo cierres en ambas calzadas entre las calles 26 y 44, además de restricciones en distintos tramos hasta la avenida calle 63. La calle 53 también estuvo afectada entre la carrera 60 y la carrera 28, con cierres totales en varios sectores y una restricción parcial entre las carreras 57 y 30.

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Entre tanto, la avenida NQS tuvo restricciones en su calzada occidental entre la diagonal 61C y la calle 69. Entre la calle 69 y la Autopista Norte, la carrera ocupó dos carriles de la calzada oriental, mientras que también se registraron cierres en la diagonal 92 y en la avenida carrera 9, entre las calles 100 y 134.

En el norte, la calle 94 tuvo cierre total en su calzada sur entre la avenida NQS y la carrera 15. Esta última estuvo cerrada entre las calles 94 y 87.

La Alcaldía de Bogotá prepara una reglamentación para carreras atléticas que entrará en vigor a principios de 2027. (@GAquinteroA/X)

Nuevas reglas

La Alcaldía de Bogotá avanza en una nueva reglamentación para las carreras atléticas, que prevé entrar en vigor a principios de 2027 y busca repartir los recorridos para reducir los cierres viales reiterados en Teusaquillo.

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El borrador de la resolución estará disponible durante noviembre y diciembre para recibir observaciones ciudadanas antes de la expedición de la norma definitiva. La propuesta incluye mesas de trabajo y espacios de socialización con residentes, organizadores y otros sectores interesados, según información recopilada por Canal Capital.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo que el crecimiento de esta actividad exige una organización territorial distinta. “Es una actividad que viene creciendo en la ciudad de Bogotá, pero que también se puede desconcentrar y a eso le apunta el borrador de resolución, que en distintos lugares de la ciudad podamos hacer carreras atléticas”, declaró al medio local.

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La reglamentación fijará condiciones para autorizar las carreras y contemplará sanciones para los organizadores que no cumplan los procedimientos, requisitos o permisos exigidos para realizar los eventos.

Ante ello, el funcionario distrital explicó que la participación ciudadana será parte de la etapa previa a la definición de las nuevas reglas: “Vamos a tener mesas de trabajo, mesas de socialización, vamos a publicar el borrador para comentarios y ahí esperamos tener todas las contribuciones de la ciudadanía”.