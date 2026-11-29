Dany Rosero fue víctimas de señalamientos y escupitajos por un hincha de Millonarios, en El Campín, Bogotá (@MinInterior/X)

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Los señalamientos ofensivos, racistas, acompañados con escupitajos que realizó un hincha del equipo Millonarios contra el defensa central del América de Cali, Dany Rosero, luego de la finalización de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II, ya escalaron hasta el Gobierno nacional.

Los actos registrados durante la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 en el partido disputado en el estadio El Campín, fueron rechazados y condenados de forma categórica por el Ministerio del Interior.

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El contexto es que Rosero recibió la tarjeta roja en el minuto 48 y dejó a América de Cali con 10 jugadores. Mientras se retiraba hacia los vestuarios, la transmisión oficial mostró al individuo que le hizo gestos.

A través de un comunicado oficial, la viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, María Eugenia Carreño Gómez, afirmó que el hecho vulnera la dignidad del futbolista y no puede tener lugar en los escenarios deportivos.

El Ministerio del Interior se pronunció sobre los actos de racismo contra Dany Rosero, jugador del América de Cali (@MinInterior/X)

Carreño Gómez sostuvo que el comportamiento atribuido al aficionado de Millonarios fue “irrazonable e injusto” y recalcó que los partidos de fútbol deben desarrollarse bajo criterios de convivencia, respeto y juego limpio.

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La viceministra pidió que no se normalicen expresiones discriminatorias en el fútbol

La funcionaria señaló que el episodio desconoce totalmente el derecho a la dignidad humana y que, además de esto, “resulta reprochable en los escenarios deportivos”, expresó.

De la misma manera, el director de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de la cartera del Interior, Jefferson Mena Sánchez, se sumó al rechazo y afirmó que “ninguna circunstancia, diferencia o situación relacionada con un encuentro deportivo justifica una provocación o agresión”.

El funcionario añadió: “Nadie que tire piedras puede esperar recibir de retorno pétalos de rosa”.

Millonarios rechazó actos de violencia contra Dany Rosero tras su expulsión en El Campín

Millonarios FC rechazó los actos de violencia y racismo contra Dany Rosero, defensor de América de Cali, luego de su expulsión durante el empate 0-0 entre ambos equipos por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares, disputado el viernes 27 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

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El club bogotano publicó un comunicado este sábado 28 de noviembre, en el que expresó su posición frente a lo ocurrido. “Millonarios FC rechaza categóricamente los actos de violencia que se presentaron posterior a la expulsión del jugador del América de Cali, Dany Rosero”, indicó la institución.

Este fue el comunicado oficial de Millonarios sobre la agresión contra Dany Rosero (@MillosFCoficial/X)

Por medio de un comunicado oficial y público, el equipo de Los Embajadores sostuvo que ningún comportamiento que afecte la integridad de las personas, la convivencia o el desarrollo pacífico de un partido tiene lugar en el fútbol.

“Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, señaló el club.

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La institución ratificó que los hechos denunciados “no representan a la Familia Azul ni los principios de Millonarios FC” y, de la misma manera, pidió que el respeto se mantenga dentro y fuera del terreno de juego.

“El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia”, afirmó el equipo capitalino.

América de Cali pidió que las autoridades investiguen la agresión contra el defensor

América de Cali, por su lado, también condenó las expresiones racistas dirigidas contra su jugador y solicitó la intervención de las autoridades competentes, de los organismos del fútbol colombiano y de las entidades encargadas de la convivencia en los escenarios deportivos.

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El América de Cali condenó las agresiones racistas contra el defensa central Dany Rosero (@AmericadeCali/X)

“El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, señaló el club caleño en su comunicado, divulgado el mismo día de la agresión.

La institución deportiva sostuvo que ninguna persona debe afrontar mensajes de odio, discriminación o violencia. Además, reclamó medidas frente al caso para proteger la dignidad, la integridad y los derechos de los deportistas.