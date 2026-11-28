El precio del dólar El dólar mantiene una tendencia ascendente desde agosto. (Dado Ruvic/Reuters)

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El aumento de cerca de $458 en la cotización del dólar desde finales de agosto no ha compensado las pérdidas acumuladas por los exportadores durante los meses de mayor fortaleza del peso colombiano, según los gremios de flores, café y banano.

La divisa inició 2026 en $3.757,08, cayó hasta $3.048,12 a finales de agosto —su nivel más bajo desde 2018— y en noviembre superó los $3.500. Pese a esa recuperación, los sectores exportadores sostienen que todavía enfrentan una brecha frente a sus costos internos y frente a la tasa de cambio promedio de 2025, que fue de $4.053.

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Para una empresa que vende en el exterior, una caída del dólar reduce los pesos que recibe por cada operación, mientras buena parte de sus obligaciones, como salarios, transporte, energía e insumos, se pagan en moneda local. El impacto se agravó este año porque la apreciación del peso coincidió con aumentos en los costos de producción.

Analdex considera que una TRM superior a $3.600 daría más margen

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que varias empresas entraron en reestructuración porque la divisa se mantuvo por debajo del umbral de $3.600. (@AnaldexColombia/X)

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Santiago Pardo, afirmó que la recuperación de la tasa de cambio aún no repara el efecto de la caída registrada desde junio.

“Si bien el repunte del dólar representa un alivio, no es suficiente para compensar las afectaciones acumuladas desde el mes de junio, cuando la TRM descendió por debajo de $3.600”, señaló Pardo en declaraciones a El Tiempo.

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial del dólar en Colombia. Para Analdex, una cotización por encima de $3.600 ofrece un margen a parte de las compañías exportadoras, aunque el punto de equilibrio depende de la estructura de costos de cada firma.

El dirigente indicó que algunas empresas entraron en procesos de reestructuración por las pérdidas asociadas a la apreciación del peso. También mencionó presiones derivadas de los costos laborales, la energía, el transporte, las fallas en plataformas aduaneras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y las demoras en las devoluciones del IVA.

Los cafeteros calculan una diferencia de $2 billones

El sector cafetero colombiano calculó una diferencia de dos billones de pesos frente a lo que habría recibido con la tasa de cambio promedio de 2025. (Juan Carlos Ulate/Reuters)

El sector cafetero estima que el impacto cambiario tuvo una dimensión directa sobre sus ingresos. La Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport) calculó que, si el país hubiera vendido el mismo volumen de café de este año con la tasa de cambio de 2025, habría recibido $2 billones adicionales por exportaciones.

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El presidente de Asoexport, Gustavo Gómez, consideró que una mayor tasa de cambio favorece las ventas externas, aunque insistió en que el principal reclamo del sector es la previsibilidad.

“Lo primero que se pide desde el punto de vista de exportadores es tener una tasa de cambio lo más estable posible. Las subidas y bajadas hacen muy difícil la gestión de la tasa de cambio”, afirmó al medio citado.

Gómez sostuvo que el dólar barato de 2026 obedeció principalmente a factores externos y no a una mejora de los fundamentos de la economía colombiana. Esa dependencia preocupa a los exportadores ante la posibilidad de una nueva apreciación del peso.

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En la encuesta de noviembre del Banco de la República, los analistas proyectaron que el dólar terminaría el año en $3.293, más de $200 por debajo del máximo registrado durante ese mes. Pardo advirtió que un retorno a esos niveles podría afectar otra vez la sostenibilidad de algunas compañías.

Bananeros y floricultores enfrentan costos laborales y dificultades climáticas

Los costos laborales del sector floricultor aumentaron 35 % durante 2026 por el salario mínimo, los recargos y la reducción de la jornada. (Cristian Bayona/Colprensa)

Para la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), el aumento del dólar representa un respiro, aunque no soluciona los factores que reducen la rentabilidad de los productores.

“El repunte del dólar representa un alivio para el sector bananero colombiano, pero todavía es insuficiente frente a las presiones económicas y productivas que enfrenta nuestra agroindustria”, afirmó a El Tiempo el presidente del gremio, Emerson Aguirre.

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Augura señaló que el sector afronta mayores gastos por salario mínimo, inflación, fertilizantes y otros insumos agrícolas, además de exigencias de sostenibilidad de compradores internacionales. A eso se sumaron las lluvias en Urabá y los vientos en Magdalena, que afectaron las plantaciones, redujeron la disponibilidad de fruta y elevaron el costo por caja exportada.

El gremio agregó que los exportadores de banano no pueden trasladar de forma automática estos aumentos a los compradores, porque el precio de la fruta se define en el mercado internacional. “La recuperación del dólar nos da un respiro, pero no resuelve los problemas estructurales de competitividad del sector”, dijo Aguirre.

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La situación también afecta a la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores). Su presidenta, Laura Valdivieso, calificó la subida de la divisa como un alivio parcial y consideró prematuro establecer si la tendencia se mantendrá.

El gremio estima que los costos laborales del sector aumentaron 35% durante 2026, por el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y los mayores recargos. La floricultura genera 240 mil empleos formales y destina más de la mitad de su estructura de costos a salarios.

Valdivieso explicó que una misma venta en dólares puede dejar menos ingresos en pesos frente a los presupuestos de las empresas, justo en un período de encarecimiento de la producción. Los floricultores afrontan además un arancel de 12,5% para ingresar a Estados Unidos, destino de cerca de ocho de cada 10 flores que exporta Colombia.

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El sector se prepara para la temporada de San Valentín, que concentra alrededor de una quinta parte de sus ventas anuales. Asocolflores advirtió que los pequeños y medianos productores tienen menor acceso a mecanismos de cobertura cambiaria, por lo que quedan más expuestos a los movimientos del dólar.