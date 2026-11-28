La sentencia T-347 de 2026 explica lo alcances de la resolución por parte del alto tribunal (Corte Constitucional/YouTube-La Lupa Araucana/Facebook-@unpcolombia/IG-@FLIP_org/X)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se refirió luego de que la Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptar o actualizar, en un plazo de seis meses, el instrumento que utiliza para evaluar y reevaluar el riesgo de periodistas y comunicadores sociales.

La decisión, contenida en la sentencia T-347 de 2026, establece que la protección estatal debe analizar de forma conjunta el perfil del reportero, los contenidos que publica y las condiciones de seguridad del territorio donde ejerce su oficio.

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El fallo respondió a una tutela presentada por la Flip en representación de Carlos Pérez, director del medio independiente La Lupa Araucana y corresponsal de Noticias Caracol.

El alto tribunal concluyó que la UNP redujo el esquema de seguridad de Pérez en 2025 sin justificar por qué las medidas restantes resultaban suficientes, pese a que el periodista enfrentaba un riesgo extraordinario por su trabajo en Arauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa se refirió al fallo de la Corte Constitucional la tarde del viernes 27 de noviembre de 2026 (@FLIPorg/X)

La Corte ordenó restablecer de manera temporal el esquema de protección

La sentencia dejó sin efectos las resoluciones con las que la UNP disminuyó las medidas de seguridad del comunicador.

Mientras se realiza una nueva valoración del riesgo, la entidad deberá restablecer de manera transitoria el esquema anterior.

Desde la Flip se había informado a la UNP sobre las amenazas contra Pérez y el contexto de violencia contra la prensa en Arauca, que dicho sea de paso, es una de las zonas por donde más se mueve y opera a sus anchas el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Por esta razón, la organización señaló que el periodista había publicado contenidos relacionados con el conflicto armado y posibles hechos de corrupción, además de recibir presiones para divulgar determinada información.

La Corte determinó que la UNP reconoció la actividad periodística de Pérez, pero no incorporó adecuadamente las circunstancias que rodeaban su trabajo ni el impacto de la presencia de grupos armados en la región.

Las medidas de autoprotección no prueban una reducción del riesgo

Uno de los puntos centrales del fallo es la valoración de las medidas de autoprotección que adoptan los periodistas.

“Si un comunicador deja de ir a un territorio porque fue amenazado, la UNP no puede asumir que por esos hechos su riesgo disminuyó”, plantea el sentido de la decisión del alto tribunal.

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En el caso de Pérez, la Corte concluyó que restringir sus visitas a zonas rurales y municipios con presencia de grupos armados era una consecuencia de las amenazas.

Usar esa conducta para disminuir la valoración del riesgo, según el fallo, podía afectar su libertad para informar y el derecho de las comunidades a acceder a información de interés público.

La UNP no puede exigir que la Fiscalía confirme una amenaza

La Corte también cuestionó que la entidad trasladara al periodista la carga de conseguir una validación judicial de las amenazas que recibía.

De acuerdo con la decisión, la UNP no puede esperar a que la Fiscalía General de la Nación confirme una intimidación para tomar medidas de protección.

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El tribunal advirtió que, en territorios donde grupos armados intentan controlar la información, condicionar la protección a una confirmación judicial puede aumentar la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo.

"La decisión parte de una tutela que presentamos en representación de Carlos Pérez, director de La Lupa Araucana y corresponsal de Noticias Caracol. En 2025, la UNP redujo su esquema de protección pese a que el riesgo seguía siendo extraordinario", destacó la Flip en su comunicado (La Lupa Araucana/Facebook)

La sentencia también ordenó definir reglas para que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo incidan en las valoraciones de riesgo.

Por lo anterior, la UNP deberá explicar de qué forma la presencia y las acciones de grupos armados afectan específicamente a periodistas y comunicadores en zonas como Arauca.

La FLIP pidió revisar decisiones recientes sobre esquemas de seguridad

Otro detalle que se suma al caso es que la Flip solicitó a la UNP informar cómo cumplirá la orden judicial, y pidió que periodistas y organizaciones dedicadas a la libertad de prensa participen en la actualización del instrumento de evaluación.

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La organización también reclamó que se revisen decisiones recientes en las que la entidad redujo o retiró esquemas de seguridad con valoraciones incompletas o sin motivación suficiente.

El pronunciamiento ocurre mientras la Flip cuestiona las medidas de protección al periodista Daniel Coronell y reporta interrupciones de esquemas en Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y sectores de Norte de Santander, tras la terminación de contratos de personal de protección.