La operación conjunta de las unidades de élite permitió recuperar el control del almacén Éxito en Cartagena y rescatar a los rehenes. (Ministerio de Defensa)

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El 24 de noviembre de 2026, más de 70 personas permanecieron retenidas durante casi 20 horas en un almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, en una toma que dejó un muerto y obligó a desplegar a negociadores y unidades tácticas de la Policía Nacional. Mientras los secuestradores exigían dinero y vehículos para salir del lugar, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) buscó sostener el diálogo y conseguir liberaciones.

La reconstrucción de la negociación, consignada en un informe conocido por Semana, muestra que el equipo policial afrontó desde el comienzo un escenario con información incompleta. No había certeza sobre cuántos rehenes había dentro, la identidad de los responsables ni el alcance de sus demandas.

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Una rehén abrió el primer canal de diálogo

Los responsables advirtieron que no continuarían las conversaciones y reclamaron por la demora en la entrega de $7.000.000.000 y vehículos para abandonar el almacén (Captura video Polícia Nacional)

La negociación estuvo a cargo de una capitán de la Policía Nacional, con más de una década de experiencia, y un investigador del Gaula. Ambos llegaron a la capital de Bolívar junto con el subdirector de la institución, el general Norberto Mujica.

Ante la falta de un interlocutor directo, los negociadores hicieron el primer acercamiento por medio de una de las personas retenidas. Según el reporte, pidieron a los responsables que nombraran a un vocero y habilitaran una vía de comunicación que permitiera avanzar en la conversación.

El contacto inicial facilitó la liberación de un grupo de rehenes. Con esas personas, los secuestradores enviaron un teléfono celular y otro número para continuar los intercambios mediante WhatsApp. La prioridad de los agentes era preservar la vida de quienes continuaban en el almacén y ampliar el número de liberaciones.

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Los secuestradores exigían $7.000 millones y vehículos

Imagen del presunto secuestrador abatido en la toma de rehenes en Cartagena dentro de un almacén de la cadena Exito (@denunciactg_/X)

Los responsables de la toma plantearon una exigencia de $7.000.000.000 y vehículos para abandonar el almacén. Además, pretendían salir con cuatro rehenes, una condición que, de acuerdo con la capitán, cuyo nombre no fue revelado por su protección,buscaba evitar que fueran perseguidos o atacados durante la huida.

Los mensajes se sucedían con pausas de entre cinco y 20 minutos. Al comienzo, el intercambio mantuvo un tono menos confrontativo, pero cambió después del mediodía, cuando vencía el plazo que los secuestradores habían fijado para recibir el dinero.

En los chats revelados por el medio citado, los responsables advirtieron que no continuarían las conversaciones y reclamaron por la demora en la entrega. También amenazaron con enviar muertos si no recibían respuesta a sus peticiones.

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Los negociadores, por su parte, insistieron en conocer el estado de salud de todos los retenidos y pidieron que no agravaran la situación. En uno de los mensajes solicitaron incluso hablar en persona, aunque fuera a través de una ventana del pasillo.

El cambio de tono elevó la presión antes del rescate

Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (Europa Press/Captura de video)

La oficial señaló en el informe que la tensión aumentó a partir de las 2 p. m. La falta de acuerdo llevó a los secuestradores a advertir que suspenderían los gestos que habían permitido liberar a algunas personas.

Dos horas después, acusaron a la Policía de actuar de manera desleal y anticiparon consecuencias si no recibían los recursos y los vehículos blindados. Para el equipo negociador, el cambio en el lenguaje incrementó el riesgo para los rehenes que seguían en el establecimiento.

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El diálogo también permitió tener un margen mayor de tiempo para que las unidades tácticas prepararan la operación de rescate. Al lugar llegaron el director de la Policía, el general Alejandro Barrera; Mujica, y los generales de operaciones especiales Ricardo Alarcón y Óscar Rico.

Tras el desgaste provocado por la negociación, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, Jorge Mora, autorizaron el rescate de las personas que permanecían retenidas.