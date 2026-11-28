El juzgado determinó que la resolución de la autoridad comercial no constituía una prueba nueva para ordenar el desarchivo del proceso penal. (Camila Díaz/Colprensa)

Guardar

El viernes 27 de noviembre, un juez de segunda instancia confirmó que Helicol no podrá reabrir la investigación penal contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros funcionarios, al mantenerse el archivo del expediente por falta de nuevos elementos probatorios que justificaran retomar las indagaciones.

La decisión se sumó a dos resoluciones administrativas recientes favorables a empresas del Grupo Ecopetrol. El 9 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio archivó una investigación sancionatoria en la que Helicol actuaba como quejoso.

PUBLICIDAD

Un día después, el 10 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades declaró ineficaz el acuerdo de reorganización de la compañía.

La apelación confirmó la determinación que el juez 65 Penal Municipal con Función de Control de Garantías había adoptado el 6 de septiembre de 2026. El despacho había rechazado la solicitud de Helicol porque consideró que los documentos entregados no tenían la entidad necesaria para reactivar la indagación.

Un juez de segunda instancia ratificó el archivo de la investigación penal contra Ricardo Roa y otros directivos del sector petrolero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia incluía a funcionarios de Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar por presunto concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

Entre los soportes presentados por la empresa figuraban la Resolución 20884 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, un informe motivado, conversaciones de chat y recortes de prensa. Helicol buscaba que esos documentos sirvieran para reabrir el proceso penal.

PUBLICIDAD

El juzgado concluyó que la resolución de la SIC no constituía una prueba nueva, porque la Fiscalía ya la había conocido y valorado antes de ordenar el archivo de la investigación, el 22 de agosto de 2025. Los demás elementos tampoco alcanzaban la fuerza probatoria requerida para modificar esa determinación.

La decisión recordó que los nuevos soportes debían ser presentados primero ante la Fiscalía, que debe valorarlos como entidad investigadora, y no directamente ante un juez. La Fiscalía 534 Seccional ya había rechazado el pedido de desarchivo el 30 de diciembre de 2025.

Los límites de la intervención judicial

La Superintendencia de Industria y Comercio archivó una investigación sancionatoria en la que Helicol figuraba como parte quejosa. (Colprensa)

El juzgado precisó que su tarea no consistía en reemplazar a la Fiscalía ni en revisar de manera integral la calidad o profundidad de la investigación. Su función se limitaba a establecer si se cumplían los requisitos legales para ordenar la reapertura.

PUBLICIDAD

También determinó que no se acreditaron los elementos mínimos de tipicidad objetiva, es decir, las circunstancias necesarias para establecer la posible comisión de los delitos denunciados. Con ello descartó que el archivo hubiera respondido a una omisión investigativa, como había sostenido el apoderado de Helicol, Julián Quintana.

Ecopetrol y Hocol pedirán ser reconocidas como víctimas en el proceso contra Ricardo Roa

Ecopetrol y Hocol solicitarán la condición de víctimas en la audiencia de acusación contra Ricardo Roa. (Luis Jaime Acosta/Reruters)

Ecopetrol y Hocol pedirán que las reconozcan como víctimas de los presuntos actos de corrupción atribuidos a Ricardo Roa, durante la audiencia de acusación contra el expresidente de la petrolera.

La Fiscalía sostiene que Roa habría usado su cargo para favorecer a Gaxi, una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, quien presuntamente le vendió un apartamento por debajo de su valor comercial.

PUBLICIDAD

Las negociaciones entre Hocol y Gaxi terminaron en abril de 2025 por decisión de Ecopetrol, después de que ambas compañías firmaran un memorando de entendimiento no vinculante en enero de 2025. El cierre del proceso coincidió con la salida de Roa de la presidencia, primero por vacaciones y luego por una licencia remunerada que terminó en julio.

De acuerdo con la acusación, entre agosto de 2024 y enero de 2025 Roa habría pedido a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, que beneficiara a Mancera con oportunidades de negocio.

La Fiscalía afirmó que el expresidente buscaba que un proyecto de regasificación de Hocol fuera entregado a Gaxi a cambio de su intervención en la compra del apartamento 901, adquirido por 927 millones de pesos menos que su avalúo comercial y con un acuerdo de pago en cuotas sin intereses.

PUBLICIDAD

El expediente incluye el testimonio de Rojas, mensajes de WhatsApp y copias de las investigaciones de la línea ética de Hocol sobre la denuncia relacionada con el proyecto. Una de las solicitudes habría ocurrido durante un almuerzo en Bogotá en agosto de 2024 y otra, después de una junta directiva de Hocol, en las oficinas de Ecopetrol.

Roa ha negado las acusaciones y sostiene que no cometió acciones indebidas durante su gestión al frente de la petrolera.