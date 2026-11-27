Quindío y Boca Juniors de Cali pelearán en Armenia por el campeón del segundo semestre, que también daría el primer ascenso en el fútbol colombiano en 2026 (Dimayor)

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La Primera B tendrá su cierre de segundo semestre este sábado 28 de noviembre, a partir de las 4:30 p. m., con el partido del Deportes Quindío frente al Boca Juniors de Cali, en la vuelta de la final del Torneo BetPlay 2026-II. Se verá para todo el país a través de la señal de Win Sports, Win+Fútbol y la plataforma de Win Play.

El encuentro será en el estadio Centenario, el cual no contará con público en la tribuna norte por sanción del comité disciplinario de la Dimayor, luego de los desmanes en el encuentro de los locales contra el Real Cartagena, por la quinta fecha de los cuadrangulares, que terminó 1-0 a favor de la visita.

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La ida, que se jugó en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, terminó 2-0 a favor del Quindío, que también se consolidó en el primer puesto de la tabla de la reclasificación con 79 puntos, lo que será clave para el conjunto Cuyabro porque es su boleto para conseguir el ascenso después de cinco años en la “B”.

Así va la tabla de la reclasificación de la Primera B 2026 en Colombia, previo a la vuelta de la final del segundo semestre (Dimayor)

A 90 minutos del ascenso

El equipo de Harold Rivera comprende que tiene una de las mejores oportunidades de su historia para dejar la segunda división, a la que regresó después de los seis meses que disputó en la “A” durante el segundo semestre de 2021. El objetivo es aprovecharla para lograr el regreso a la Liga BetPlay.

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Quindío solo necesita ganar la serie ante Boca Juniors de Cali para ascender a la máxima categoría del fútbol colombiano. La normativa de la Dimayor establece que, si uno de los dos campeones semestrales termina primero o segundo en la reclasificación, obtiene el cupo de manera directa.

La victoria 2-0 en el juego de ida disputado en Yumbo otorgó ventaja a Deportes Quindío en la serie definitiva. (Deportes Quindío)

Sin embargo, en caso de perder, le quedará el repechaje entre el que pierda la gran final, en la cual Envigado se instaló desde junio y se encuentra a la espera de rival, así como también caería a la repesca automáticamente si los cuyabros ascienden y el Naranja, en ese caso, peleará el otro ascenso frente a Real Cartagena.

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Boca busca un milagro en Armenia

Los vallecaucanos no son favoritos en la final, pero tampoco lo fueron a lo largo del año en la Primera B, así que el equipo ya sabe lo que es romper cualquier pronóstico para cumplir sus objetivos y les queda otro obstáculo: darle vuelta al marcador en Armenia para conseguir el título del segundo semestre.

Las cuentas de Boca para el ascenso son las siguientes: debe ganar el Torneo BetPlay 2026-II para llegar a la final anual. Allí tendrá dos opciones: lograr el ascenso directo si vence a Envigado o disputar la repesca ante Quindío. El perdedor de la final anual, siempre que no sea líder de la reclasificación, jugará una repesca contra el mejor ubicado de la reclasificación que no haya conseguido el ascenso.

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Boca Juniors no tenía tanta visibilidad en el fútbol colombiano desde su encuentro por Copa Colombia ante el Deportivo Cali (@ferchohurtado22/X)

Los últimos cinco enfrentamientos

Torneo BetPlay 2026-II (Final ida): Boca 0-2 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II: Quindío 0-1 Boca

Torneo BetPlay 2026-I: Boca 0-1 Quindío

Torneo BetPlay 2025-II: Quindío 2-2 Boca

Copa Colombia 2025: Boca 2-0 Quindío

Quindío y sus últimos partidos

Torneo BetPlay 2026-II (Final ida): Boca 0-2 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Real Cundinamarca 0-2 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Quindío 0-1 Real Cartagena

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Quindío 1-0 Tigres

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Tigres 2-0 Quindío

Los anteriores juegos de Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Final ida): Boca 0-2 Quindío

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Unión Magdalena 1-2 Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Boca 1-2 Independiente Valle del Cauca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Envigado 2-0 Boca

Torneo BetPlay 2026-II (Cuadrangulares): Boca 1-0 Envigado

Terna arbitral

Árbitro: Andrés Rojas

Asistente Nro. 1: Julio Hoyos

Asistente Nro. 2: Arbis Acosta

Cuarto árbitro: Stivenson Celeita

VAR: Heider Castro

AVAR: Jonathan Ballesteros