El expresidente Gustavo Petro cuestionó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por apropiarse de la idea del Tren del Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae - Presidencia - Luisa González/REUTERS)

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A través de su perfil de X, el expresidente de la República Gustavo Petro reaccionó al anuncio del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, sobre el inicio de los estudios de factibilidad del Tren del Caribe y le pidió reconocer los avances que, según sostuvo, quedaron encaminados durante su administración que finalizó el 7 de agosto.

En su mensaje, el exmandatario, que ejerce como presidente del Pacto Histórico, partido de la oposición, respaldó la propuesta de conectar por ferrocarril a varias ciudades de la región; sin embargo, en el mismo mensaje cuestionó que se presente como una idea nueva por parte del Gobierno, cuando fue una de las iniciativas que puso sobre la mesa.

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“Bien, estoy de acuerdo porque la transversal ferroviaria del Caribe debe articularse a las redes ferroviarias que vengan del Pacífico y así ganaremos fletes del comercio internacional que pasará por contenedores ferroviarios, desahogando el Canal de Panamá”, expresó Petro en la primera parte de su publicación en la red social.

Con este mensaje en la red social X, el expresidente Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por, según él, "robarse" idea del Tren del Caribe. (@petrogustavo/X)

Acto seguido, el exmandatario afirmó que ese proyecto había sido dejado con vigencias futuras para respaldar su financiación. “Simplemente, no se roben las ideas y reconozcan lo ya hecho”, agregó, en un mensaje dirigido al actual jefe de Estado, frente a las declaraciones que entregó el primer mandatario desde Cartagena (Bolívar).

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Esta reacción del exgobernante se produjo después de que De la Espriella ordenó a su ministra de Transporte, Elsa Noguera, iniciar los estudios de factibilidad para una línea férrea que conecte Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, con la posibilidad de ampliar el trazado hacia municipios como Riohacha, Montería y Ciénaga.

Abelardo de la Espriella fijó un plazo de 12 meses para los estudios del Tren del Caribe

Durante el cierre del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, que se efectuó en la capital de Bolívar, De la Espriella le pidió a Noguera y a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para iniciar el proceso: que durante la pasada administración no mostró avances significativos, de acuerdo con los registros que se conocieron del proyecto.

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El presidente de la República anunció el inicio de estudios de factibilidad para el Tren del Caribe: un proyecto que busca conectar las principales ciudades de la costa colombiana, aunque lo hizo dardos a su antecesor. (Presidencia)

El mandatario sostuvo que la región había esperado durante décadas una iniciativa ferroviaria de esa escala. En su intervención, relacionó el anuncio con su “origen caribeño” y aseguró que su administración buscará concretar la obra; en contraste con lo que, añadió, no fue capaz de hacer su antecesor en el periodo en el que estuvo en el poder.

“Esta región ha esperado mucho tiempo por eso y tenía que llegar al solio de Bolívar un hijo del Caribe para concretar ese sueño”, afirmó. “Hace 140 años, el Caribe no tenía un presidente. El último fue un cartagenero que casualmente también le decían el Tigre. Hoy es el tigre de la estrella y hará realidad el sueño del ferrocarril”, acotó De la Espriella.

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Con esta mención al exmandatario Rafael Núñez, De la Espriella planteó que el eje inicial una Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. “Mi propósito es conectar por ferrocarril a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y, extendámoslo un poco, ¿por qué no Riohacha?”, señaló el jefe de Estado en su intervención.

Actualmente, la red ferroviaria del país está enfocada para el transporte de carga y no de pasajeros, en tramos cortos del territorio. (Suministrada a Infobae Colombia)

En su anuncio, De la Espriella También pidió evaluar una prolongación hacia Córdoba y la conexión con la red existente en el Magdalena. “He pedido que se estudie la posibilidad de extender el tren hasta Montería y de conectarlo con Ciénaga, con el corredor férreo que viene de La Dorada y pasa por Chiriguaná”, expresó el gobernante desde Cartagena.

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En ese orden de ideas, el jefe de Estado rechazó el plazo inicial de 18 meses que se había contemplado para completar los análisis. “El estudio de factibilidad deberá estar listo en un año. No tenemos más tiempo. No, 18 meses no me sirve, ministra”, dijo el titular del Ejecutivo en la instrucción entregada a la ministra Noguera.

De hecho, fue reiterativo en el plazo dado. “En la Patria Milagro los términos se acortan. En un año, a más tardar, deben estar listos los estudios de factibilidad”, insistió De la Espriella, que destacó que con el proyecto busca facilitar el transporte de pasajeros y mercancías y reducir costos logísticos entre el interior del país y los puertos del Caribe.

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Los cruces de mensajes entre el expresidente Gustavo Petro y el hoy mandatario, Abelardo de la Espriella, siguen estando en el debate presidencial. (Sergio Reyes/AP - Luisa González/REUTERS)

“Lo que no se puede hacer son trenes intergalácticos”: la pulla de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro

Frente a los asistentes, el presidente de la República defendió la viabilidad de las extensiones planteadas y lanzó una crítica indirecta a propuestas ferroviarias de mayor alcance promovidas por Gustavo Petro. “Eso lo podemos hacer, lo que no se puede hacer son trenes intergalácticos”, afirmó De la Espriella, en relación con el expresidente.

El anuncio contempla que los estudios definan el valor de la obra, las fuentes de financiación y las condiciones técnicas para su construcción y operación. Como una de las primeras acciones en torno a este propósito, convocó a empresarios, entidades multilaterales y fondos de inversión a participar en la estructuración financiera.

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El presidente Abelardo de la Espriella ha sido crítico con el balance que recibió de Gustavo Petro en diferentes frentes, siendo el punto más crítico el desbalance fiscal. (Presidencia)

“Aquí hay bastantes empresarios interesados en eso, se los aseguro. Desde ahora invito a los empresarios de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a la banca multilateral y a los fondos de inversión a participar en este proyecto”, indicó el presidente en su declaración, que no pasó desapercibida en el espectro político nacional.

Cabe destacar que a diferencia del Gobierno Petro, que contemplaba una conexión ferroviaria entre ambos océanos, que llegara hasta el Chocó y Buenaventura, el presidente De la Espriella planteó mecanismos de financiación para un tren regional que integrara, en primer lugar ciudades de la Costa Atlántica, con metas que prevé sean ejecutables en su cuatrienio.

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