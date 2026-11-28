Corte Suprema indaga a Petro y Pizarro por denuncias sobre contratos en el Senado (VisualesIA Infobae)

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por las denuncias relacionadas con la eventual entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales, según detalló un informe de Noticias RCN. El expediente examina, entre otros hechos, la contratación de Deicy Jiménez en dependencias del Senado.

La actuación está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca, integrante de la Sala de Instrucción. Según reveló Noticias RCN, el tribunal busca determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia una investigación formal por hechos que habrían ocurrido durante el periodo en que Petro ejercía como senador de la República.

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La Corte ordenó revisar documentos de contratación en el Senado

Entre las actuaciones dispuestas por el despacho del magistrado Fonseca figura una inspección judicial en el Senado de la República. La diligencia tuvo como objetivo recopilar archivos y soportes sobre las vinculaciones contractuales de Deicy Jiménez, quien denunció que habría recibido contratos públicos luego de recomendaciones atribuidas a Petro.

Uno de los contratos bajo revisión corresponde a una vinculación de 2024 en la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que entonces estaba encabezada por María José Pizarro. El contrato tuvo un valor aproximado de $34 millones y contemplaba servicios de apoyo a la gestión.

Gustavo Petro negó haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales (captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

Entre las tareas asignadas figuraban actividades ligadas a la agenda legislativa regional y la atención al público. La Sala de Instrucción revisará las condiciones de esa contratación, los procedimientos utilizados para formalizarla y la participación de quienes intervinieron en el trámite.

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Jiménez sostuvo que llegó a esa oficina por recomendación de Gustavo Petro y aseguró que Pizarro conocía las circunstancias de su vinculación. Esas afirmaciones hacen parte de los elementos que ahora deberán ser contrastados por el alto tribunal con documentos, declaraciones y otros materiales que integran el expediente.

Petro y Pizarro rechazaron los señalamientos

El expresidente Gustavo Petro negó haber entregado contratos públicos a cambio de encuentros sexuales. Frente a las denuncias, aseguró: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

Petro también manifestó que recomendó a Jiménez buscar oportunidades laborales en el Congreso de acuerdo con su formación, aunque rechazó que esa sugerencia hubiera implicado una gestión irregular o un intercambio de favores.

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Por su parte, Pizarro reconoció que Jiménez trabajó en la dependencia que estaba bajo su responsabilidad, pero negó que hubiera existido alguna irregularidad en su contratación. La excongresista afirmó que la contratista cumplió las funciones administrativas que le fueron asignadas y sostuvo que no recibió reportes sobre situaciones anómalas.

María José Pizarro confirmó que Jiménez trabajó en su oficina y aseguró que la contratista cumplió las funciones asignadas. (Lina Gasca/Colprensa y @PipeCab/X)

También aseguró que nunca tuvo conocimiento de una relación íntima entre Jiménez y el entonces presidente, ni permitió que su nombre o su cargo fueran utilizados para condicionar la asignación de contratos.

La Sala de Instrucción analizará testimonios y soportes documentales

El expediente se mantiene bajo reserva mientras la Corte revisa los documentos obtenidos durante la inspección al Senado y evalúa nuevos testimonios. El magistrado Fonseca deberá establecer si hay méritos para abrir una investigación formal o si la información recaudada no permite continuar con el proceso.

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La indagación previa deberá aclarar el origen de los contratos, las personas que participaron en las vinculaciones y las circunstancias expuestas por Jiménez. Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidad penal de Petro o Pizarro.

Los contratos de Deicy Jiménez que revisa la Corte Suprema

Además de la vinculación que la Sala de Instrucción revisa en la Primera Vicepresidencia del Senado, los registros públicos muestran que Deicy Jiménez suscribió contratos con distintas entidades estatales entre 2021 y 2026. El valor acumulado de esas relaciones contractuales asciende a $133.564.432, de acuerdo con la información divulgada por Cambio.

La Corte concentra su análisis en los contratos relacionados con el Senado y, en particular, en la vinculación con la Primera Vicepresidencia. - (captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

De ese total, tres contratos fueron celebrados con el Senado de la República durante el gobierno de Iván Duque. Los otros siete corresponden al periodo de Gustavo Petro en la Presidencia, incluidos cuatro vínculos adicionales con el Congreso. La relación contractual que ahora concentra la atención de la Corte corresponde a la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la oficina de la entonces primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro.

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