Los New York Knicks reciben al Miami Heat en el Madison Square Garden por la fase de grupos de la NBA Cup (Wendell Cruz y Bill Streicher/Imagn Images vía Reuters)

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Los New York Knicks y el Miami Heat se medirán este viernes 27 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el Madison Square Garden de Nueva York, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la NBA Cup.

El encuentro se transmitirá en directo para los aficionados en Colombia a través de Prime Video, así como en el NBA League Pass en su plataforma digital. Al cierre de esta nota no hay canal de televisión abierta confirmado para la transmisión del encuentro.

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La terna arbitral designada por la liga es la siguiente: Scott Foster (#48) como árbitro principal (crew chief), Jacyn Goble (#68) como árbitro y Nate Cearley (#84) como umpire. El narrador y comentarista no habían sido anunciados por los medios responsables de la transmisión al cierre de esta nota.

Brunson y los Knicks, la racha que no para

Los Knicks registran una racha de seis victorias consecutivas y se ubican en la tercera posición de la Conferencia Este (Vincent Carchietta/Imagn Images vía Reuters)

Los Knicks llegan al partido en uno de sus mejores momentos de la temporada. Con registro de 12-6, se ubican terceros en la Conferencia Este y vienen de ganar sus seis partidos más recientes, el último de ellos una victoria contundente 121-102 sobre los Cleveland Cavaliers el miércoles 26 de noviembre. Su racha de 12 triunfos en 15 juegos —tras un arranque de temporada 0-3— los posiciona como uno de los equipos más en forma de la liga.

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Jalen Brunson lidera el ataque con 26,1 puntos por partido (sexto en la NBA), mientras que Karl-Anthony Towns aporta potencia en el juego interior. El conjunto neoyorquino promedia 109,6 puntos anotados y 46,7 rebotes por partido, el mejor dato comparativo entre los dos equipos.

Giannis intenta levantar al Heat tras el tropiezo ante los Sixers

La defensa de Miami concede 118,9 puntos por encuentro y se posiciona entre las cinco marcas más bajas de la liga (Sam Navarro/Imagn Images vía Reuters)

Como contrapartida, el Heat llega con una derrota fresca: el miércoles 25 de noviembre cayó 111-104 ante los Philadelphia 76ers, lo que frenó una racha de siete victorias consecutivas —la más larga del equipo desde la temporada 2016-17. Con registro de 10-7 y décimos en la Conferencia Este, Giannis Antetokounmpo es la figura central del conjunto de Miami con 28,4 puntos por partido (cuarto en la NBA).

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A pesar de que el griego anotó 32 puntos en la derrota ante los Sixers, el equipo registró su segundo total más bajo de puntos en la temporada. Miami, que ha ganado 10 de sus últimos 13 partidos tras un inicio 0-4, promedia 119,7 puntos anotados, pero su defensa concede 118,9 unidades por partido, quinto peor registro de la liga.

Horarios para ver el partido en Estados Unidos y Colombia

El partido entre los Knicks y el Heat se disputará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Madison Square Garden, ubicado en Nueva York. Estos son los horarios según la zona geográfica:

Estados Unidos (hora del Este / ET): 7:00 p. m.

Estados Unidos (hora del Centro / CT): 6:00 p. m.

Colombia / Ecuador / Perú: 7:00 p. m.

Venezuela / Bolivia: 8:00 p. m.

Argentina / Chile / Uruguay: 9:00 p. m.

España: 1:00 a. m. del sábado 28

Los cinco encuentros más recientes entre Knicks y Heat

Los cinco enfrentamientos más recientes muestran una rivalidad pareja en la temporada 2025-26:

21 de dic. de 2025: Knicks 132 – Heat 125

17 de nov. de 2025: Heat 115 – Knicks 113

14 de nov. de 2025: Knicks 140 – Heat 132

26 de oct. de 2025: Heat 115 – Knicks 107

24 de nov. de 2023: Knicks 100 – Heat 98

Los partidos más recordados entre Knicks y Heat

Knicks y Heat se cruzaron por última vez en playoffs 2023. Los de Miami se alzaron con la victoria liderados por Jimmy Butler (Jim Rassol/USA TODAY Sports)

La rivalidad entre los Knicks y el Heat es una de las más intensas de la historia de la NBA, con 179 encuentros totales —entre temporada regular y postemporada— y un balance global favorable a Nueva York de 92-87. En playoffs, Miami lleva ventaja de 19-16 y ha ganado 3 de las 6 series disputadas. Entre los capítulos más intensos de esa historia figuran:

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1997 (Semifinales del Este): En el quinto juego, el alero P.J. Brown lanzó al base Charlie Ward sobre la tribuna en una acción que desató una batalla campal. Varios jugadores clave de los Knicks fueron suspendidos, lo que inclinó la serie a favor del Heat, que ganó en siete juegos y llegó por primera vez a las Finales de Conferencia.

1999 (Primera Ronda): Con Miami ganando 77-76 y apenas 4,5 segundos en el reloj, el escolta Allan Houston anotó un tiro en suspensión que golpeó el aro varias veces antes de caer. Nueva York eliminó al primer sembrado y se convirtió en solo el segundo equipo octavo cabeza de serie en superar a un número uno en la historia de la NBA.

Abril de 2009: El base del Heat, Dwyane Wade, firmó el que hasta entonces era el máximo anotador de su carrera con 55 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en una victoria 122-105 en el Madison Square Garden.

Diciembre de 2010: En su primera visita al Garden con la camiseta del Heat, LeBron James respondió a la hostilidad del público neoyorquino con un triple-doble de 32 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en un triunfo 113-91.

2023 (Semifinales del Este): El Heat eliminó a los Knicks en seis juegos en una de las series más disputadas de la postemporada reciente, con una defensa de conjunto que neutralizó a Brunson en los partidos decisivos.

Canal de televisión, plataforma y datos del encuentro

Fecha: Viernes, 27 de noviembre de 2026

Hora (Colombia): 7:00 p. m.

Escenario: Madison Square Garden, Nueva York, Nueva York

Streaming (Colombia): Prime Video y NBA League Pass

Árbitros: Scott Foster (crew chief, #48), Jacyn Goble (referee, #68), Nate Cearley (umpire, #84)