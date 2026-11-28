Exintegrante de las Farc-EP reconoce responsabilidad por secuestros ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)

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Uriel Antonio Oviedo Aldana, exintegrante del Estado Mayor del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad individual como partícipe determinante de la política de secuestro.

Oviedo Aldana, que también admitió haber comandado los frentes 35 y 37, asumió los daños causados a las personas secuestradas y a sus familias. Durante su intervención, señaló que el secuestro fue un crimen de lesa humanidad y que no debió ocurrir contra ningún sector de la población.

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“Como comandante que fui en su época y como miembro del Estado Mayor del Bloque Caribe, asumo esa gran responsabilidad de esos daños causados, de esos daños causados que no se deberían haber ocurrido. Porque son personas, no porque solamente fueran pobres, porque es que el secuestro es un delito. El secuestro es crimen de lesa humanidad y no se debería haber dado ni para la gente rica ni para la gente pobre. Eso no debía haber ocurrido y asumo esa gran responsabilidad de los hechos ocurridos”, afirmó.

Uriel Antonio Oviedo Aldana admitió responsabilidad por secuestros ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)

Por violencias basadas en género contra civiles, la JEP imputó a 18 exintegrantes de la fuerza pública

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 exintegrantes de la fuerza pública por hechos de violencia basada en género cometidos contra civiles durante el conflicto armado colombiano. La decisión involucró a 16 antiguos miembros del Ejército Nacional y a dos exintegrantes de la Policía Nacional, quienes fueron llamados a reconocer su responsabilidad.

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Los hechos investigados ocurrieron entre los años 1978 y 2016 en distintas regiones del país. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, las agresiones fueron cometidas directamente por agentes estatales o mediante acciones coordinadas, toleradas o encubiertas con grupos paramilitares.

La investigación documentó 565 casos y estableció un universo provisional de 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Además, 738 víctimas fueron acreditadas dentro del Subcaso 2 del Macrocaso 11.

Diana María Vega Laguna, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó sobre la imputación a 18 exintegrantes de la fuerza pública por hechos vinculados a violencias basadas en género cometidos durante el conflicto armado colombiano (JEP)

La decisión fue adoptada de manera conjunta por el Subcaso 2 del Caso 11, que examina violencias basadas en género, sexuales y reproductivas cometidas por integrantes de la fuerza pública, y por el Caso 08, dedicado a los crímenes de agentes estatales vinculados con grupos paramilitares o terceros civiles.

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La Sala, con ponencia del magistrado Óscar Parra Vera, identificó dos patrones de macrocriminalidad. De acuerdo con la JEP, estas agresiones funcionaron como instrumentos de “apropiación, castigo, disciplinamiento, humillación y control territorial”. La jurisdicción también concluyó que los delitos fueron favorecidos por la ausencia o aplicación deficiente de protocolos, medidas de prevención y mecanismos de respuesta institucional.

“La Jurisdicción encontró la ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz de políticas, protocolos y mecanismos institucionales de la fuerza pública para prevenir, detectar y responder a estas violencias”, afirmó Parra Vera.

La investigación incluyó posibles responsabilidades por acción y omisión. Entre ellas figuran el incumplimiento de deberes de supervisión y disciplina, la falta de respuesta ante denuncias, la realización de operaciones sin mecanismos adecuados de prevención y protección, y los abusos de autoridad cometidos por oficiales y suboficiales.

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La JEP identificó dos patrones en crímenes de género atribuidos a agentes estatales (JEP)

La JEP también señaló prácticas de discriminación y dominación relacionadas con un modelo de masculinidad militar, además de alianzas entre uniformados y paramilitares que permitieron escenarios de coordinación, tolerancia y encubrimiento.

La imputación se sumó a dos decisiones anteriores del Subcaso 1 del Caso 11 contra integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) por hechos de violencia basada en género.

Las decisiones y reconocimientos dentro de estos procesos reflejan el avance de la JEP en el esclarecimiento de violaciones cometidas por distintos actores del conflicto armado. Las personas imputadas deberán responder ante la jurisdicción y, de aceptar los cargos, aportar verdad plena, reconocer a las víctimas y cumplir las sanciones que establezca el sistema transicional.

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