Exfuncionarios que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero habían sido acusados de contratar de manera irregular pauta con portales web independientes, a través de Telemedellín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación disciplinaria por la contratación de pauta oficial con 26 medios alternativos y digitales de Medellín durante 2021, en la administración de Daniel Quintero Calle, al concluir que no hubo direccionamiento indebido, sobrecostos ni detrimento patrimonial en los contratos gestionados mediante Telemedellín.

La decisión, firmada el 19 de noviembre por el procurador provincial de Instrucción del Valle de Aburrá, Juan Manuel Aristizábal Martínez, y que conoció Infobae Colombia, cerró la actuación contra el exsecretario de Comunicaciones de Medellín, Juan José Aux Trujillo; tres exgerentes de Telemedellín y cinco exdirectores de su agencia de medios.

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Según el Ministerio Público, los contratos cuestionados tuvieron un valor promedio de $ 16.739.921, un 13% inferior al promedio de los 363 medios contratados por Telemedellín en 2021. Las tarifas de los portales también estuvieron, en conjunto, un 52,08% por debajo del precio de referencia definido en el estudio de mercado del canal.

Mediante este auto conocido por Infobae Colombia, la Procuraduría ordenó archivo definitivo de investigaciones por supuesta pauta irregular con medios independientes. (Suministrado a Infobae Colombia)

La actuación disciplinaria comenzó de oficio después de que El Colombiano publicó, el 29 de septiembre de 2021, cuestionamientos sobre recursos de publicidad oficial destinados a portales de reciente creación, con poco tráfico web, contenidos replicados o registros en otras ciudades. La publicación también señaló una presunta advertencia de la Central de Medios de Telemedellín sobre esos proveedores.

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Según la Procuraduría, la contratación bajo el mandato de la Secretaría de Comunicaciones se llevó a cabo conforme a la ley

La Procuraduría estableció que la Secretaría de Comunicaciones del Distrito de Medellín era la entidad encargada de estructurar el Plan de Medios y seleccionar los portales y emisoras donde se difundirían las campañas institucionales. Telemedellín recibía las órdenes de pedido y debía verificar los requisitos jurídicos, tributarios, parafiscales y técnicos de los proveedores antes de formalizar cada contrato.

El esquema se sustentó en el Contrato Interadministrativo No. 4600088780 de 2021, iniciado el 25 de enero de ese año por $ 4.325.012.045. Su objeto fue desarrollar estrategias de comunicación y planes de medios mediante un mandato sin representación entre la Secretaría de Comunicaciones y la agencia del canal Telemedellín.

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Juan José Aux se desempeñó como secretario de Comunicaciones de Medellín en la gestión de Daniel Quintero. (Suministrada a Infobae Colombia)

Según la providencia, la figura se había utilizado durante más de 15 años entre el entonces municipio, hoy Distrito de Medellín, y el canal público. La Agencia y Central de Medios de Telemedellín gestionaba, auditaba y liquidaba los contratos individuales de pauta, mientras la Secretaría definía los medios incluidos en las campañas.

El ejecutivo de cuenta y coordinador de la Central de Medios de Telemedellín, Juan Felipe Upegui Mejía, explicó durante su declaración que el canal no podía rechazar sin justificación legal a un proveedor seleccionado por la entidad mandante, pues hacerlo podría constituir un incumplimiento del contrato interadministrativo.

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La investigación determinó que las observaciones internas sobre algunos portales no eran alertas de ilegalidad, sino evaluaciones técnicas sobre tráfico, diseño, audiencia o trayectoria. Upegui Mejía sostuvo que “desde el ámbito legal no existía ningún impedimento para la contratación” de los medios, pues aportaron la documentación.

La Procuraduría se pronunció sobre contratación de pauta con medios independientes y, en el caso de uno de los portales, destacó el "proceder cuidadoso y diligente". (Suministrada a Infobae Colombia)

Y aunque Pasión Montañera, sitio dedicado a la actualidad del fútbol colombiano fue el único portal cuya reciente creación generó una observación técnica específica, se destacó cómo la entonces gerente de Telemedellín, Johana Jaramillo Palacio, ordenó esperar entre 15 y 20 días para evaluar la evolución y el funcionamiento del sitio.

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Lo anterior, antes de perfeccionar el contrato que, según se pudo establecer, se cumplió a entera satisfacción conforme a las evidencias que permitieron el pago de cada una de las órdenes de servicio presentadas. De hecho, en los archivos se puede ver que su material fue replicado por otros medios del orden nacional, gracias a su creciente impacto.

La Procuraduría concluyó que la inclusión de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos respondía a la política pública establecida por el Acuerdo Municipal 073 de 2013, el Decreto Municipal 2124 de 2019 y una resolución de 2020. Esas normas exigían democratizar la pauta oficial y desconcentrar la inversión publicitaria.

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La Procuraduría General de la Nación no encontró méritos para continuar la investigación por la contratación de pauta con medios independientes y ordenó su archivo. (Procuraduría)

La Secretaría de Comunicaciones, en su objetivo de promover la sostenibilidad de plataformas comunitarias y digitales, también fundamentó esa estrategia en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y en la necesidad de difundir mensajes de vacunación y bioseguridad durante la pandemia de COVID-19 hacia públicos específicos.

Sin hallazgos económicos ni incumplimientos contractuales

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría revisó los negocios jurídicos y determinó que se trataba de contratos de publicidad, no de inversiones financieras. El análisis no identificó hallazgos contables o económicos que comprometieran la legalidad del gasto y que se efectuaran por fuera de la ley.

Telemedellín suscribió 465 contratos de pauta con 363 medios durante 2021. El promedio general por contrato fue de $19.213.272, mientras que el de los medios investigados llegó a $16.739.921, en tanto que el estudio de mercado del canal fijaba como referencia $1.821.000 para un banner mensual de 400 por 400 píxeles o una publicación equivalente, dentro de un rango de $ 1.000.000 a $ 3.000.000.

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Aunque contra Daniel Quintero y algunos de sus exfuncionarios avanzan otros casos de índole incluso penal, en el de la pauta oficial la Procuraduría desestimó sanciones. (Alcaldía de Medellín)

Ninguno de los portales cuestionados superó ese promedio, de acuerdo con el análisis disciplinario. A su vez, la Procuraduría también verificó que los 26 contratos se ejecutaron y que los pagos se efectuaron tras comprobar las evidencias de publicación, de acuerdo con las exigencias que tenía la administración de pauta.

Los expedientes contenían propuestas, documentos habilitantes, órdenes de servicio, capturas de pantalla, fotografías de banners y enlaces a redes sociales, e informes de gestión y certificados de emisión, por lo que no se encontraron irregularidades sobre aparentes pagos sin soporte del trabajo hecho, según indicó la Procuraduría.

El acta de liquidación bilateral del contrato interadministrativo, suscrita en mayo de 2024 por la nueva administración distrital y publicada en Secop II, certificó el cumplimiento integral de las órdenes de servicio examinadas, por lo que la auditoría, según reseñó en su decisión la Procuraduría, no registró afectaciones al erario.

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Deninson Mendoza, que fue gerente de Telemedellín, también fue objeto de la decisión de archivo de la Procuraduría. (Alcaldía de Medellín)

Al menos 12 de los medios contratados continuaban activos cinco años después de la pauta investigada. Algunos recibieron premios nacionales de periodismo, como Contravía, o posteriormente contrataron publicidad con entidades como EPM, Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, Corantioquia y la propia Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría también determinó prescripción para tres exfuncionarios de Telemedellín

Así, la decisión declaró prescrita la acción disciplinaria para Juan Diego Hernández Agudelo, Mabel Rocío López Segura e Isabel Cristina Carvajal Zapata. Los tres dejaron sus cargos entre abril y mayo de 2021, y el plazo de cinco años previsto para las faltas disciplinarias ordinarias venció antes de que existiera un fallo de primera instancia.

En el caso de Hernández Agudelo, el citado personaje ejerció como director operativo encargado de la Agencia y Central de Medios hasta el 1 de abril de 2021. A su vez, López Segura ejerció como gerente general de Telemedellín hasta el 2 de mayo, mientras que Carvajal Zapata ocupó la dirección operativa hasta el 31 de mayo de ese año.

Telemedellín es el canal local de Medellín y, a la vez, administra la agencia de medios a través de la cual pauta la Alcaldía sus iniciativas. (Telemedellín)

La Procuraduría aclaró que, además de la prescripción, las pruebas no demostraron una conducta disciplinariamente reprochable de esos tres exservidores. El archivo también cobijó a Jaramillo Palacio, Deninson Mendoza Ramos, María Camila Arango Pérez, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahita, Lady Johanna Restrepo y Aux Trujillo.

En consecuencia, la determinación será notificada a los investigados y sus apoderados, aunque contra la orden de archivo definitivo procede recurso de apelación en los términos del Código General Disciplinario, de acuerdo con la precisión que hizo la Procuraduría General frente a las etapa que siguen en el proceso contra los exfuncionarios.