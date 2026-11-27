El menor aseguró que se acostumbró a que su mamá y Jhoan López estén separados, aunque admitió que no está preparado para otros cambios familiares (@yefito/TikTok)

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Thiago, hijo de Cintia Cossio y Jhoan López, se refirió a la separación de sus padres y explicó cómo ha enfrentado los cambios en su dinámica familiar. En una conversación con su tío, Yeferson Cossio, el menor aseguró que se ha acostumbrado a ver a sus papás por separado, aunque admitió que no le gustaría que alguno de ellos iniciara una relación con otra persona.

Durante el diálogo, Yeferson le preguntó de forma directa cómo se sentía frente a la situación de sus padres. Thiago respondió que hoy lo vive de manera distinta a como ocurrió en 2023, cuando enfrentó la primera ruptura de la pareja.

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“Pues yo me he estado sintiendo normal, o sea, ya no soy como en el 2023”, afirmó el niño. Ante la pregunta de su tío sobre si el proceso había dejado de ser tan difícil, respondió: “Pa’ mí ya no está tan difícil”.

Yeferson quiso saber qué había cambiado para que pudiera afrontar la separación con más tranquilidad. Thiago atribuyó ese proceso a la adaptación: “Porque por la costumbre”, contestó.

“No le hablaría al novio de mi mamá”, Thiago habló de la separación de Cintia Cossio (@jhoanlopez/ Instagram)

La conversación también incluyó referencias al hermano menor de Thiago. El niño expresó que está contento con su llegada y dejó claro el afecto que siente por él. “Pues obvio, ¿cómo no?”, respondió cuando le preguntaron si estaba feliz de tener un hermanito. “Yo amo mucho a mi hermano”, añadió. Sin embargo, ante la posibilidad de que la familia creciera todavía más, fue concreto: “No, con uno está bien”.

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Thiago dijo que no le agradaría que sus padres iniciaran otra relación

La charla tomó otro rumbo cuando Yeferson Cossio planteó una situación hipotética sobre el futuro sentimental de Cintia Cossio y Jhoan López. El creador de contenido le preguntó a su sobrino cómo reaccionaría si su mamá o su papá decidieran tener una nueva pareja.

Thiago dejó ver que esa posibilidad todavía le resulta incómoda. “Uy, no, yo me enojaría mucho. Yo no le hablaría a la novia de mi papá ni al novio de mi mamá, No les hablaría”, manifestó.

Yeferson intentó explicarle que, si sus padres ya no continúan juntos como pareja, ambos podrían conocer a otras personas y rehacer su vida. “¿Pero no cree que es injusto que sus papás, por algún motivo, no continúan? Ellos deben rehacer su vida, Thiago”, le dijo.

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El menor no pareció convencido por esa explicación. Para argumentar su posición, imaginó que su mamá pudiera relacionarse con una persona que, según su criterio, no tuviera una actitud responsable o positiva para la familia. “Ahora imagínese que mi mamá se consiga un hombre, pero no un hombre, sino que un princeso que no hace nada, un vago ahí”, comentó Thiago.

Cintia Cossio y Jhoan López comunicaron que el bienestar de sus hijos sería una prioridad tras la ruptura (@soycintiacossio/ Instagram)

Cintia Cossio y Jhoan López han mantenido una relación cercana como padres después de su ruptura. La conversación familiar permitió conocer cómo Thiago interpreta este proceso y cuáles son sus inquietudes frente a los cambios que podrían ocurrir en el futuro.

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La ruptura entre Cintia Cossio y Jhoan López ocurrió en 2026, después de una relación que tuvo separaciones y reconciliaciones públicas. Ambos son padres de Thiago y Lorenzo, por lo que han mantenido contacto y responsabilidades compartidas alrededor de la crianza de sus hijos.

Durante una transmisión realizada en julio, los creadores de contenido comunicaron que habían decidido dejar de estar juntos y avanzar en el proceso de separación. En ese momento evitaron profundizar en los motivos de la decisión y señalaron que el bienestar de los niños era una prioridad dentro de la nueva etapa familiar.

Meses después, Cintia se refirió a Jhoan López durante su participación en La Mansión VIP 2. La influenciadora aclaró que la relación sentimental había terminado, pero destacó el papel de su expareja como padre de los dos menores. Sus declaraciones surgieron después de una broma relacionada con una supuesta demanda por cuota alimentaria.

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Los creadores de contenido no han explicado públicamente las razones de fondo de su separación. (@jhoanlopez/ Instagram)

La creadora de contenido descartó que existiera un conflicto de ese tipo y defendió a López frente a las especulaciones. “Si en algo no me equivoqué en esta vida fue en el papá que le di a mis hijos, porque es buen papá. Los ama, se desvive por ellos”, expresó en el reality.

Aunque ambos han compartido aspectos de su vida familiar en redes sociales, no han detallado públicamente los acuerdos de crianza ni las razones de fondo de la ruptura.