El duelo se disputó la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026 en la capital antioqueña con victoria para los Verdolagas por 3 a 1 sobre el DIM (@garyaroundthegl0be/IG)

Guardar

Un creador de contenido inglés llamado Gary (y que aparece en redes sociales como Gary Around The Globe), y que viaja alrededor del mundo y documenta todos sus destinos por medio de redes sociales, aprovechó su paso por Colombia, y en concreto por Medellín, para vivir en vivo uno de los clásicos de fútbol más tradicionales del fútbol profesional en ese país: Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín.

El partido se disputó la noche del miércoles 25 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot y, con cerveza fría en mano, el inglés oriundo de Londres e hincha del Arsenal se deleitó con el partido que a la final terminó con victoria para los Verdolagas con marcador de 3 a 1.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que comenzó como un ambiente de fiesta y celebración terminó empañado por cuenta del enfrentamiento entre aficionados de Nacional y el DIM en las tribunas, y que interrumpió el clásico paisa, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

La Policía intervino y controló la situación, sin reportes de personas heridas, y algunos de los momentos quedaron consignados por parte de Gary, que con su celular captó varios de los momentos que más le llamaron la atención del juego.

Sobre “el Clásico Paisa en Medellín”, como presentó el video el inglés en sus redes sociales Gary, se refirió al balance con esta frase: “Qué increíble experiencia”.

PUBLICIDAD

Gary destacó el ambiente festivo que se vivió por parte de las barras y asistentes a al juego en Medellín (@garyaroundthegl0be/IG)

En otro comentario que realizó uno de sus seguidores, y que le preguntó por su valoración de la experiencia frente a un partido de la Liga Premier, el creador de contenido dijo: “El ambiente es diferente en Sudamérica - me gusta mucho, yo disfruté mucho el clásico ayer (...) qué chimba Colombia”.

Los incidentes ocurrieron en el segundo tiempo, en el sector donde se encontraban seguidores del DIM en la tribuna norte y aficionados de Nacional ubicados en zonas cercanas de oriental.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo algunos hinchas lanzaron objetos, sumado a los empujones y enfrentamientos entre algunos asistentes.

La tensión aumentó en el minuto 56, después del gol de Elías Cabrera, que puso el 2-1 parcial a favor de Atlético Nacional. De acuerdo con las imágenes, un grupo de seguidores del Medellín reaccionó contra hinchas del equipo verde, mientras desde el sector rival también hubo gestos provocadores.

PUBLICIDAD

La Policía intervino y el partido continuó

El verde venció a su rival de patio con una remontada importante en el Atanasio Girardot de Medellín (@nacionaloficial-X)

Los agentes presentes en el Atanasio Girardot acudieron a la zona para separar a los involucrados y evitar que el altercado se extendiera.

El sistema de sonido del estadio pidió a los asistentes mantener el orden.

La estrella del DIM, Juan Fernando Quintero, también pidió calma a los aficionados del Medellín durante los momentos de tensión, igual que James Rodríguez, el ‘10′ de los Verdolagas.

Las autoridades restablecieron el control y el juego siguió sin que se registraran afectaciones mayores.

La convivencia de ambas hinchadas había sido autorizada por las autoridades locales para el clásico. Pero con este episodio surgieron de nuevo cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y ubicación de los seguidores de los dos equipos en partidos de alta convocatoria.

PUBLICIDAD

Nacional remontó con dos asistencias de James Rodríguez

En lo deportivo, el 3-1 le adjudicó a Atlético Nacional el liderato del grupo A de los cuadrangulares.

El DIM abrió el marcador en el minuto 25 por medio de Keiner Klinger.

Ahora el equipo de Lucas González tendrá que visitar Bogotá para medirse ante Santa Fe, el sábado 28 de noviembre de 2026 (@nacionaloficial-X)

Nacional igualó con un cabezazo de William Tesillo tras un centro de James Rodríguez (minuto 31). El partido cambió antes del descanso, cuando Jeison Medina recibió tarjeta roja directa en el minuto 40.

En la segunda parte, Cabrera aprovechó otro centro de James para marcar el 2-1. Más tarde, Alfredo Morelos anotó desde media distancia y selló el resultado al minuto 70.

James registró dos asistencias y recibió una calificación de 8,6 en SofaScore.

La victoria permitió a Nacional llegar a cuatro puntos y superar a Independiente Santa Fe y al Medellín en la clasificación del grupo, cuyo equipo restante es Once Caldas, que solo lleva un punto producto del empate como local sin goles con los Verdolagas en la primera fecha y la caída ante Santa Fe por 3 a 0 como visitante.

PUBLICIDAD