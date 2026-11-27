Karina García habló de su posparto tras el nacimiento de Kairo, “No ha sido fácil” (@karinagarciaoficiall/ Instagram)

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La creadora de contenido Karina García compartió detalles de los primeros días después del nacimiento de su tercer hijo, Kairo, y confirmó que el médico decidió practicarle una cesárea, pese a que sus dos experiencias anteriores de parto habían sido naturales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia explicó que planea contar en profundidad las razones que llevaron a ese cambio.

La influenciadora abrió una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram para responder las inquietudes de sus seguidores sobre el parto, la lactancia y su proceso de recuperación. Allí habló de las dificultades que ha enfrentado desde que volvió a casa con el recién nacido y adelantó que prepara un video para referirse a la decisión médica.

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Kairo Rangel García nació el 8 de noviembre en Medellín, según la información divulgada por la propia creadora de contenido en redes sociales. El bebé es fruto de su relación con el cantante Kris R y se convirtió en el tercer hijo de Karina García.

La pregunta sobre el tipo de parto fue una de las que más se repitió entre quienes siguen sus publicaciones. Ante la consulta, la influenciadora confirmó que su experiencia fue distinta a las anteriores: “Bueno, después de dos partos naturales tuve que someterme a una cesárea”.

Karina García dijo que explicará la decisión médica en un próximo video

La creadora de contenido aseguró que ya había dado algunas señales sobre los motivos que llevaron al equipo médico a elegir la cesárea, pero consideró que el asunto requiere una explicación más amplia. “Yo más o menos a ustedes ya les había adelantado un poquito del porqué, pero siento que esto es un tema muy profundo que merece como un videíto con una explicación”, expresó.

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García indicó que quiere contar con detalle qué ocurrió antes del nacimiento de Kairo y por qué el doctor tomó esa determinación. “Quiero contarles por qué me hicieron cesárea, por qué terminé, o bueno, por qué el doctor terminó tomando esa decisión”, dijo.

Por ahora, la influenciadora no precisó las causas que derivaron en el procedimiento. Durante la gestación, había hablado sobre la posibilidad de que el bebé presentara macrosomía fetal, término que se utiliza cuando el recién nacido tiene un peso mayor al esperado para su edad gestacional.

Ese antecedente llevó a que la vía del parto quedara bajo evaluación médica en las últimas semanas del embarazo. Kairo logró ubicarse en la posición adecuada antes del nacimiento, aunque la decisión final dependía de la valoración de los especialistas.

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Durante el embarazo, Karina García también relató que atravesó episodios de sangrado, taquicardia y una amenaza de parto prematuro. Esas situaciones requirieron controles médicos y formaron parte del seguimiento previo al nacimiento de su hijo.

Tras vivir ambos procedimientos, la creadora de contenido afirmó que ahora cuenta con una experiencia distinta para comparar el parto natural y la cesárea. “Ahora sí, con autoridad, con propiedad, puedo decirles qué prefiero, si parto natural o cesárea”, señaló, sin adelantar todavía cuál sería su elección.

La influenciadora habló del cansancio y los cambios de los primeros días de posparto

Además de referirse al nacimiento de Kairo, Karina García respondió a una seguidora que le preguntó cómo hacía para mantenerse arreglada durante el posparto. La creadora de contenido fue directa al explicar que todavía no ha retomado por completo su rutina personal.

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“Yo te voy a hablar a ti con la mayor honestidad del mundo. Aquí donde tú me ves, yo no estoy en mi mejor versión, claramente porque hace muy poquito tuve a mi bebé”, comentó. Luego relató que los primeros días permaneció en casa con pijama, sin maquillaje y con poco tiempo para ocuparse de su apariencia.

La influenciadora explicó que su prioridad ha sido la adaptación a las necesidades del recién nacido y la lactancia. “Al principio yo me mantenía como una loca en la casa, literal, despeinada, sin una gota de maquillaje, en pijama todo el día, obviamente por el posparto. Solo las mamás entienden lo difícil que es”, afirmó.

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García también se refirió a la falta de descanso. En una de sus historias, mencionó que llevaba “veintialgo de días sin dormir”, mientras conversa sobre el cansancio propio de las primeras semanas con un bebé en casa.

La creadora de contenido sostuvo que intenta asumir los cambios físicos y emocionales de esta etapa con mayor aceptación. “Uno se tiene que amar en todas sus versiones, obviamente, acabada de levantar, lactando, trasnochada”, expresó.

Aunque reconoció que aún nota las consecuencias de las noches sin dormir y de la recuperación posparto, dijo que ha comenzado a retomar algunas actividades. “Apenas medio me estoy arreglando”, manifestó ante las preguntas de sus seguidores.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que ha extrañado el contacto habitual con su comunidad digital y que busca regresar de forma gradual a sus publicaciones. En Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, anunció que compartirá nuevos detalles sobre su recuperación y las experiencias que ha tenido con la lactancia.

Entre los asuntos que espera explicar se encuentra el cambio de último momento en el plan de parto. Karina García adelantó que el video sobre la cesárea incluirá su relato sobre la decisión del médico y lo ocurrido antes del nacimiento de su tercer hijo.

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