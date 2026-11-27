Operación Muralla de Acero en Cartagena deja decenas de capturados tras allanamientos (@ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Muralla de Acero, desplegada en Cartagena, dejó 63 capturados y 62 allanamientos en acciones dirigidas contra estructuras criminales en la capital de Bolívar.

Durante los procedimientos, la fuerza pública incautó cuatro armas de fuego, 52 municiones, 10.290 gramos de marihuana, 2.611 gramos de cocaína, 812 dosis de tusi y 25 teléfonos celulares, según el reporte divulgado el 27 de noviembre.

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Los operativos estuvieron dirigidos contra estructuras criminales en Cartagena

El mandatario señaló que dio instrucciones para reforzar las intervenciones de la Fuerza Pública en la ciudad. “Cartagena no está sola”, afirmó al anunciar los resultados de la operación.

De la Espriella sostuvo que las autoridades continuarán con las labores para identificar y capturar a los responsables de hechos delictivos que afectan a los habitantes de la capital de Bolívar.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Muralla de Acero, desplegada en Cartagena, dejó 63 capturados y 62 allanamientos en acciones dirigidas contra estructuras criminales en la capital de Bolívar (@ABDELAESPRIELLA/X)

Nueva cárcel de Riohacha entró en funcionamiento con capacidad para 1.722 internos

La nueva cárcel de Riohacha, La Guajira, entró en funcionamiento el 25 de noviembre de 2026, con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

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El establecimiento ocupó un área de 36.000 metros cuadrados, contó con 476 celdas y tuvo capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, entre sindicados y condenados. La estructura quedó distribuida en ocho pabellones: siete para hombres y uno para mujeres.

El complejo incluyó áreas de visitas, dependencias judiciales y administrativas, auditorio, aulas de atención y tratamiento, servicios de salud, talleres, cocina, lavandería, alojamiento para el personal de custodia y una planta de tratamiento de aguas residuales. También dispuso de espacios para comunidades indígenas, incluido un salón de armonización y un área destinada a la población wayuu.

Nueva cárcel de Riohacha busca aliviar el hacinamiento penitenciario en La Guajira (@SebasCote95/X)

El pabellón femenino tuvo capacidad para 152 internas e incorporó un centro de desarrollo infantil para atender a 15 mujeres gestantes o madres con hijos pequeños.

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La construcción comenzó en 2020 y tuvo un costo de $307.969 millones, mientras que la interventoría fue contratada por cerca de $21.000 millones. La apertura buscó reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios de Riohacha, donde la cárcel existente registraba una sobrepoblación superior al 260% y el centro de detención transitoria había alcanzado hasta el 3.700%.

Operativos del gobierno de Abelardo de la Espriella

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha reportado varios operativos contra estructuras criminales y redes delictivas en distintas regiones de Colombia.

En Antioquia y el Valle de Aburrá, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron 150 allanamientos como parte del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur). El operativo dejó 113 capturas, 88 de ellas por orden judicial y 25 en flagrancia. Además, las autoridades incautaron armas de fuego, radios de comunicación, teléfonos celulares y 22,7 kilogramos de drogas. También fueron afectados bienes valorados en $9.200 millones con medidas de extinción de dominio.

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De la Espriella anuncia la muerte de un cabecilla del ELN con una imagen de su supuesto cadáver en una bolsa (Europa Press)

En la cárcel Villahermosa de Cali, las autoridades intervinieron dos patios que albergaban a cerca de 706 personas privadas de la libertad. Allí encontraron 34 celulares, un módem wifi, 20 tarjetas SIM, 70 cargadores, marihuana, base de cocaína, armas cortopunzantes y más de $5 millones en efectivo. El presidente ordenó reforzar los controles para impedir el ingreso de elementos prohibidos y desarticular las redes criminales que operaban desde los centros penitenciarios.

Además, las autoridades capturaron en otro operativo a cinco presuntos integrantes de una red transnacional de narcotráfico. Según el Gobierno, la organización tenía capacidad para movilizar mensualmente dos toneladas de cocaína y 50 kilogramos de heroína mezclada con fentanilo. El procedimiento contó con la participación de la Policía, la Fiscalía y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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