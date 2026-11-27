Luis Díaz celebrando un gol del Bayern ante Hamburgo (Fabian Bimmer-REUTERS)

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El campeonato alemán continúa y tras el golpe recibido en la Champions League tras la derrota ante el Lille de Francia, Bayern Múnich tendrá que enfocarse en recuperar el liderato de la Bundesliga, perteneciente de forma parcial al Borussia Dortmund.

Pero no será para nada fácil para el “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) ya que tendrá las ausencias del francés Michael Olise y del inglés Harry Kane (compañeros de Lucho en el ataque).

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Luis Díaz viene de sumar minutos tras 34 días de ausencia (Stephanie Lecocq-REUTERS)

Hamburgo recibirá a Bayern el 28 de noviembre de 2026 en el Volksparkstadion, por la undécima fecha de la Bundesliga. El partido comenzará a las 9:30 a.m. (Colombia, Perú y Ecuador), con transmisión en vivo por ESPN y el Plan Premium de Disney+ para Sudamérica; Bayern marcha segundo con 22 puntos y Hamburgo ocupa el duodécimo lugar con 12.

El árbitro del juego será Bastian Dankert.