El ciclista de 29 años, perteneciente al equipo XDS Astana, confirmó la medida preventiva mediante un comunicado público (Europa Press)

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El 26 de noviembre de 2026, Harold Tejada fue suspendido de forma provisional por un procedimiento disciplinario antidopaje relacionado con su pasaporte biológico, después de que la Agencia Internacional de Controles (ITA), en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), le notificara la apertura del expediente.

El colombiano, de 29 años y todavía corredor del XDS Astana, informó de la medida en un comunicado difundido en redes sociales.

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La suspensión provisional inhabilita al pedalista para competir en carreras y actividades oficiales hasta que exista un dictamen (@haroldtejada97-Instagram)

El procedimiento se conoció después de una temporada en la que Tejada ganó una etapa de la París-Niza, terminó cuarto en el UAE Tour, décimo en la París-Niza y fue segundo en una jornada del Tour de Francia. El corredor también había anunciado su incorporación al Netcompany INEOS a partir de 2027.

La medida le impide participar temporalmente en competiciones y actividades oficiales hasta que se dicte una resolución o se levante la suspensión. Tejada remarcó:

“Esta suspensión es una medida temporal, que no constituye una sanción ni una decisión definitiva”.

El pasaporte biológico permite seguir a lo largo del tiempo distintas variables del organismo de un deportista para detectar posibles alteraciones anómalas. Los casos vinculados con este sistema se apoyan en el análisis de un panel independiente de expertos y no se limitan al estudio de una muestra aislada.

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Tejada aseguró que colabora con las autoridades y que sus equipos legal y médico preparan su defensa. “Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada”, afirmó. También indicó que no dará más explicaciones mientras el expediente permanezca abierto y pidió respeto para su familia y su entorno.

Harold Tejada se incorporó al Netcompany Ineos de Egan Bernal, pero el equipo británico rescindió su contrato tras la noticia

La escuadra británica anunció la rescisión del contrato del colombiano (@NetcompanyINEOS-X)

Tras conocerse la decisión de la UCI con Harold Tejada, el equipo Netcompany Ineos anunció que finalmente el corredor no se unirá a su escuadra:

“Netcompany INEOS y Harold Tejada han acordado rescindir su contrato para la temporada 2027, antes de que el jugador se incorporara al equipo el 1 de enero”, explicaron.

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Así le fue a Harold Tejada durante la temporada 2026

Harold Tejada durante el Tour de Francia (Gonzalo Fuentes-REUTERS)

Harold Tejada cerró 2026 como uno de los ciclistas colombianos con mayor evolución en el calendario WorldTour. El corredor huilense encontró regularidad en carreras de una semana y trasladó ese rendimiento a las grandes vueltas, un aspecto que hasta ahora había sido una asignatura pendiente en su trayectoria. Su cuarto lugar en el UAE Tour, a 1 minuto y 25 segundos del mexicano Isaac del Toro, fue una primera señal de competitividad ante rivales de primer nivel. Quedó a solo 11 segundos del podio y sostuvo su posición en las jornadas de montaña, donde se definieron las principales diferencias de la carrera.

El punto más alto de su temporada llegó el 13 de marzo, cuando ganó la sexta etapa de la París-Niza. Tejada atacó en el tramo final, abrió una diferencia sobre el grupo perseguidor y consiguió su primera victoria en el WorldTour. El resultado también confirmó una faceta distinta: no solo respondió en ascensos largos, sino que aprovechó una jornada quebrada y una definición táctica para imponerse en solitario. Más tarde, concluyó décimo en la clasificación general de la prueba francesa.

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En el Tour de Francia rozó otro triunfo parcial al terminar segundo en la etapa 13, tras disputar la definición con Mauro Schmid. Su desempeño en la Vuelta a España resultó igualmente relevante: acabó décimo en la general luego de las 21 etapas, su primer top 10 en una gran vuelta. Esa actuación consolidó el mejor año de su carrera en términos de resultados y continuidad.

El cierre de la temporada, no obstante, quedó marcado por la notificación de una suspensión provisional, comunicada el 27 de noviembre, dentro de un procedimiento antidopaje vinculado con su pasaporte biológico. Tejada señaló que la medida es temporal y que no representa una sanción definitiva. Mientras el proceso sigue abierto, el análisis deportivo de 2026 queda atravesado por esa situación extradeportiva.

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