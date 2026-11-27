Dian planteó aumentar la UVT a $55.673 para 2027 - (Luisa González/Reuters)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió a comentarios un proyecto de resolución que plantea elevar la Unidad de Valor Tributario (UVT) a $ 55.673 en 2027. La propuesta implica un aumento de $3.299 frente al valor vigente en 2026, fijado en $52.374.

De aprobarse el documento en los términos presentados, el ajuste equivaldría a una variación de 6,3%. La UVT es la referencia que utiliza el sistema tributario colombiano para actualizar montos relacionados con impuestos, sanciones, deducciones, obligaciones y topes aplicables a personas naturales y empresas.

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Es importante precisar que la cifra propuesta no constituye todavía el valor definitivo para 2027, puesto que el proyecto se encuentra en etapa de comentarios y deberá surtir el trámite correspondiente antes de que la Dian adopte una resolución.

El aumento se calcula con la inflación de hogares de ingresos medios

El aumento se calcula con la inflación de hogares de ingresos medios - (Dian)

La actualización anual de la UVT está contemplada en el artículo 868 del Estatuto Tributario. La norma dispone que el valor debe modificarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los hogares de ingresos medios entre el 1 de octubre del año anterior y el 1 de octubre del año en curso.

Para el cálculo proyectado, la Dian tomó como base la certificación emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el 8 de octubre de 2026. Según esa información, la variación del IPC para la clase media durante el periodo de referencia fue de 6,30%.

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Posteriormente, la Subdirección de Estudios Económicos de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica de la Dian certificó el valor actualizado. Esa comunicación, fechada el 29 de octubre de 2026, estableció que la UVT para 2027 sería de $55.673.

La UVT actualiza obligaciones y topes tributarios

La UVT permite expresar en una misma unidad los valores previstos en normas fiscales, sin necesidad de modificar cada cifra de manera individual ante las variaciones anuales de precios. Por ello, su ajuste tiene incidencia en distintos cálculos que deben realizar los contribuyentes.

La Subdirección de Estudios Económicos de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica de la entidad estableció que la Unidad de Valor Tributario sería de $55.673- (Dian)

El nuevo valor serviría de referencia para las obligaciones sustanciales y formales que se apliquen durante 2027. Entre ellas están los montos que definen deberes tributarios, descuentos, sanciones y otros límites establecidos por la legislación.

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La propuesta también contempla reemplazar el artículo 1.2.1. de la Resolución 227 de 2025, norma que reúne disposiciones tributarias, aduaneras y cambiarias. La modificación incorporaría el valor correspondiente al año gravable 2027.

“Artículo 1. Sustitución del artículo 1.2.1. del Título 2 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria. Sustitúyase el artículo 1.2.1. del Título 2 de la Parte 1 de la Resolución 000227, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, así: “Artículo 1.2.1. Valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT. Fíjese en cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y tres pesos ($55.673) el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá durante el año gravable 2027”, puntualiza la iniciativa.

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Con la publicación del proyecto, la Dian inició el periodo de comentarios previo a la expedición de la resolución definitiva. Una vez se adopte la norma, el valor de la UVT entrará a regir como base para las operaciones fiscales previstas para el próximo año.

El nuevo valor serviría de referencia para las obligaciones sustanciales y formales que se apliquen durante 2027 - (Banco de la República)

Tras anunciar los cambios en la Unidad de Valor Tributario, la entidad confirmó la recaudación de $3,17 billones mediante el alivio que permitió reducir sanciones e intereses a contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias pendientes. Esto orientado a aumentar los recursos para la reconstrucción de las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 que causó daños en más de cuatro departamentos.

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