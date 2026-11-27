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Para el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, es clave que el Congreso apruebe la Ley de Rescate Económico, so pena de que Colombia entre en recesión. (Imagen Ilustrativa Infobae - Colprensa)

En una dura advertencia al Congreso, el vicepresidente José Manuel Restrepo reiteró que el eventual hundimiento de la Ley de Rescate Económico en el órgano legislativo podría llevar a Colombia a una crisis fiscal y a una recesión económica en el país; por cuenta del estado de las finanzas que, según sus reportes, recibieron de la administración de Gustavo Petro.

Restrepo expresó que si el país no logra el ajuste fiscal que plantea el Gobierno de cara al 2027, la falta de corrección en las finanzas públicas abriría una situación de crisis que, a su juicio, Colombia no había enfrentado antes. Una situación que se podría evitar con el respaldo de los parlamentarios al proyecto de ley que actualmente se discute, aunque a ritmo lento.

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Las reuniones del Gobierno con diferentes sectores económicos y políticos avanzan, buscando acuerdos para darle impulso a la iniciativa en el Congreso. (@miguel_gomez_m/X)

“Una crisis fiscal significa más desempleo, por lo menos en más de un millón de personas. Una crisis fiscal significa recesión económica. Una crisis fiscal significa que no va a haber recursos suficientes en el presupuesto nacional para los proyectos sociales”, expresó Restrepo durante el XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, que se lleva a cabo en Cartagena.

En esa misma línea, el vicepresidente estimó que el ajuste requerido debería acercarse al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030. Su propuesta incluye reducir el tamaño del Estado, eliminar gastos que considera innecesarios y avanzar en procesos de modernización y simplificación administrativa, a la par de la necesidad del Estado de recaudar más tributos.

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La Ley de Rescate Económico continúa su trámite en las comisiones terceras y cuartas del Congreso. El proyecto presentado por el Gobierno busca estabilizar las finanzas públicas mediante recortes de gasto, medidas para elevar los ingresos y estímulos al crecimiento, mientras sus disposiciones siguen bajo negociación con los legisladores.

El Gobierno prevé recaudar más de $44 billones y generar ahorros estatales por $44,6 billones en 2027. (REUTERS)

José Manuel Restrepo asoció el ajuste fiscal con el crecimiento económico del país

En su exposición a los medios de comunicación, el número 2 del Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró que los acuerdos políticos dependen de una señal que permita recuperar la confianza sobre el rumbo económico de Colombia. “Nosotros necesitamos esa moneda de confianza”, señaló el vicepresidente frente al escenario económico que se avecina.

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“El ajuste fiscal es indispensable para crecer y crecer es indispensable para el ajuste fiscal”, precisó el vicepresidente, al explicar los dos componentes de esa confianza. En su intervención también dijo haber encontrado entre distintas bancadas conciencia sobre la dimensión del problema y disposición para alcanzar acuerdos que se requieren en el Congreso.

Restrepo indicó que más de la mitad de los 255 proyectos que se estructuran en el Banco de Talentos de la Patria Milagro corresponden al sector de infraestructura y añadió que cerca de la mitad de los recursos vinculados a decisiones de inversión anunciadas durante la Milagro Week, en Nueva York, serían destinados a iniciativas ferroviarias, aeroportuarias y viales.

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En su balance de la Milagro Week en Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo había expresado que el Grupo BID acordó trabajar hacia un financiamiento de 14.000 millones de dólares con participación central del sector privado. (@scordeiroguerra/X)

Con ello, el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica a los inversionistas mediante el respeto de las vigencias futuras, las concesiones y los contratos de asociaciones público-privadas. El vicepresidente también habló de la necesidad de facilitar los trámites de licenciamiento ambiental y consulta previa, que pueden demorar el desarrollo de obras.

Así pues, sobre la posibilidad de crear impuestos, el vicepresidente fijó un criterio de distribución de la carga tributaria. “Si existen nuevos tributos, ellos tienen que recaer sobre los que más tienen”, remarcó el gobernante, que se ha encargado de diseñar, junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el articulado de la primera reforma tributaria del Ejecutivo.

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Es preciso destacar que la Ley de Rescate Económico busca reducir el déficit fiscal mediante nuevos impuestos y recortes al gasto público. El proyecto de ley también propone ajustar tributos, reducir contratos estatales, bajar gastos de personal y dar facultades al Gobierno para fusionar o eliminar entidades; con importantes modificaciones con respecto al IVA.