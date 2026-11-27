El Gran Cantinazo de Techo cambió de sede y el estadio seguirá disponible para el fútbol (crédito IDRD)

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El concierto El Gran Cantinazo de Techo, anunciado inicialmente para el estadio Metropolitano de Techo, ya no se realizará en ese escenario deportivo el 15 de mayo de 2027.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que el evento fue trasladado a la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, mientras que la cancha de Techo conservará su disponibilidad para las competencias de fútbol profesional durante el primer semestre del próximo año.

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La decisión despeja las inquietudes que había generado la programación de un espectáculo musical masivo en un escenario que concentra buena parte de los partidos de los clubes bogotanos en el Fútbol Profesional Colombiano. El estadio Metropolitano de Techo es sede habitual de Internacional de Bogotá, Tigres FC, Fortaleza FC y Bogotá FC, además de recibir algunos compromisos de Independiente Santa Fe y Millonarios.

El comentarista deportivo César Augusto Londoño celebró la decisión del IDRD de trasladar el concierto: “El fútbol le ganó otra a los conciertos (...) La decisión fue del IDRD y la aplaudimos, porque ya no bastaba con El Campín, sino que querían Techo también”.

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El Gran Cantinazo de Techo fue trasladado del estadio Metropolitano de Techo al parque Simón Bolívar. El IDRD confirmó que el concierto del 15 de mayo de 2027 se realizará en la Plaza de Eventos (IDRD)

En el boletín 926, fechado el 26 de noviembre, el IDRD señaló que el cambio busca garantizar que el recinto mantenga las condiciones necesarias para la agenda deportiva. La entidad indicó que el estadio continuará destinado a las competencias del fútbol profesional y afirmó que priorizará el mantenimiento y el uso responsable de los escenarios de la capital.

El anuncio llegó pocos días después de que se conociera la realización del concierto en Techo, una propuesta que había despertado comentarios entre los seguidores de los equipos que utilizan el escenario. La principal preocupación se centraba en el impacto que un montaje de gran formato podría tener sobre el terreno de juego, en plena programación de los torneos del primer semestre de 2027.

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César Augusto Londoño celebró el traslado del concierto y la continuidad de la agenda deportiva en Techo (@cesaralo/ X)

El estadio de Techo conservará su uso deportivo durante el primer semestre de 2027

El Metropolitano de Techo es uno de los estadios con mayor movimiento en Bogotá, debido a que alberga partidos de varias categorías y competencias. Su relevancia aumentó ante la cantidad de equipos que comparten el escenario y la necesidad de contar con alternativas para programar encuentros cuando otros recintos no están disponibles.

La sede está ubicada en la localidad de Kennedy y ha sido escenario de partidos de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y certámenes locales. Fortaleza FC y Bogotá FC figuran entre los clubes que lo usan con frecuencia, al igual que Internacional de Bogotá y Tigres FC.

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El estadio Metropolitano de Techo recibe partidos de la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y certámenes locales (Diego Suárez/Infobae Colombia)

Independiente Santa Fe y Millonarios también han recurrido a Techo en determinadas ocasiones, sobre todo para compromisos que no se disputan en el estadio El Campín. Esa condición convierte al recinto en una pieza importante para la planificación del calendario de clubes y organizadores deportivos en la ciudad.

La comunicación oficial del IDRD establece que la prioridad será garantizar la disponibilidad del estadio para el fútbol profesional entre enero y junio de 2027. El mensaje no precisa si existirán otras restricciones para eventos no deportivos después de ese período, pero sí confirma que El Gran Cantinazo de Techo no afectará la agenda de partidos prevista para el primer semestre.

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La reubicación permite que el concierto conserve su fecha del 15 de mayo de 2027, con un escenario distinto y tradicionalmente asociado a eventos de gran formato en Bogotá. La Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar ha recibido conciertos, festivales y espectáculos con amplia asistencia, por lo que cuenta con una operación conocida para este tipo de montajes.

El concierto reunirá vallenato, música popular y sonidos norteños

El Gran Cantinazo de Techo fue presentado como un encuentro de música popular, vallenato y sonidos norteños. La primera nómina anunciada incluyó al cantante mexicano Espinoza Paz, al Binomio de Oro de América, Alzate, Alex Manga, Los Internacionales Rayos de México, Miguel Morales y Rafael Santos. Los organizadores también anticiparon que faltaba por revelar un artista dentro del cartel.

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La Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar recibirá el concierto de música popular y vallenato (Colprensa)

La propuesta contemplaba inicialmente que el estadio de Techo abriera sus puertas por primera vez para un concierto de estas características. La información previa señalaba que la jornada reuniría repertorios de música popular, vallenato romántico y música regional mexicana.