El Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras iniciaron la negociación del salario mínimo para 2027. (@nlopezfuentes/X)

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El Gobierno nacional, las centrales obreras y los empresarios iniciaron este viernes 27 de noviembre la negociación del salario mínimo de 2027, una discusión que deberá definir cómo recuperar el poder adquisitivo de los hogares sin sumar presiones a la inflación, los costos laborales y el empleo.

La mesa tiene menos de un mes para alcanzar un consenso: el 23 de diciembre está prevista la última jornada de concertación y, si las partes no acuerdan un porcentaje, el Gobierno preparará el decreto el 24 de diciembre para enviarlo a la Presidencia antes del día 30. Nueve de las últimas 15 definiciones del salario mínimo fueron resueltas por decreto.

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El salario mínimo vigente es de $1.750.905 mensuales. Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso total llega a dos millones de pesos, aunque ese subsidio no está incluido en los cálculos del nuevo básico.

Los gremios empresariales plantean que el incremento no debería superar el 7%, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, defiende un ajuste de dos dígitos. En las conversaciones previas circuló la posibilidad de un aumento del 38,5%, pero la dirigencia sindical aclaró que no se trata de una propuesta oficial de las centrales obreras.

Los gremios empresariales proponen un ajuste de hasta 7%, mientras la Central Unitaria de Trabajadores defiende un incremento de dos dígitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)