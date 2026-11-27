A ritmo de villacincos los latinos armaron la fiesta en el subterráneo (@colombianosenny/IG)

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Millones de familias en Estados Unidos honraron el jueves 26 de noviembre de 2026 una de las celebraciones más tradicionales de ese país, y que se remonta hasta el siglo XVII: el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.

Las reuniones en las que se comparten banquetes de comida (el plato más popular suele ser el pavo) como una forma de expresar gratitud y unión, dejan por fuera cada año a miles de ciudadanos que pasan en solitario esta fecha especial.

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Por este motivo fue que el fotógrafo, videógrafo y realizador audiovisual ecuatoriano radicado en Nueva York Vlady Tamay Muñoz y un grupo de emprendedores y propietarios de restaurante en la Gran Manzana, encabezado por varios colombianos, convirtieron una vagón del metro en una gran mesa comunal desde la que repartieron cenas a pasajeros y transeúntes.

Lo más especial de la situación que se vivió por primera vez, y que se hizo viral en redes sociales y en varios medios de comunicaciones locales, es que hubo un menú amplio y variado por regiones, por cuenta de la oferta de:

Pavo y macarrones con queso (mac and cheese), por parte de Ltauha Restaurant y Home BX (restaurante con platillos de México y Estados Unidos)

Perniles, de Benny’s Cuban Café (Cuba)

Pasteles de hoja, de Rinconcito DoMex (Comida fusión de México y República Dominicana)

Arepas, por parte de Arepas Cafe (Venezuela)

Piernas de cerdo, por parte de El Delicioso (Colombia)

Tequeños, de Jhoanes Bakery & Coffee y de Cachapas y Más (Estados Unidos y Venezuela)

Domplines, de Donplinada (República Dominicana)

Arroz chino, del restaurante Flor de Mayo (comida fusión de Perú y China)

Lechona, por cuenta de la Lechoneria Ramírez J.E. (Colombia)

Pernil y puré de papá, a cargo de COPPELIA NYC (Cuba)

Tortas (pies) de LA BAKER (EE. UU.)

Tamales, por cortesía de Lechoneria New York (Colombia)

La convocatoria se hizo por medio de un grupo dew WhatsApp de varios miembros de la comunidad latina en la Gran Manzana (@colombianosenny/IG)

Así surgió la idea: “Un pedacito de Colombia en Nueva York”

En uno de los videos que se compartieron en redes sociales por medio de la cuenta en Instagram Colombianos y latinos en New York (@colombianosenny) y los creadores de contenido Abraham Martinez (’Vamos Con Abram’) y Manu Domínguez (’The king of Food’), de Venezuela.

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“Lo que pasó sorprendió a todos. Todo comenzó con una idea de Manu, que rápidamente se convirtió en una iniciativa llena de solidaridad”, señala la grabación que reconstruyó el proceso de la convocatoria.

“Restaurantes latinos, creadores de contenido y personas de nuestra comunidad se unieron para preparar un gran banquete. Desde Hooper Yard abordamos el tren siete rumbo a Queens, llevando tamales, lechona, chorizos, hallacas, tacos, arepas, pernil y por supuesto, pavo y muchos platos más”, describe uno de los integrantes de la comunidad latinia.

Todo se cuadró desde un grupo de WhatsApp y redes sociales (@colombianosenny/IG)

Varios de los pasajeros quedaron estupefactos y no podían creer lo que estaban viendo.

“Estaban sorprendidos, felices, tomaban fotos y decían: ‘Qué rico, qué chévere, qué bacano’. Muchos aseguraban que nunca habían visto algo así hecho por latinos. Hasta la conductora del tren se mostró orgullosa de que esto estaba sucediendo en su vagón. Era algo sorprendente. Nos agradeció por regalarles una sonrisa y un plato de comida a personas que quizás estaban atravesando momentos difíciles”, menciona más adelante el narrador colombiano.

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Al final, el connacional reflexionó a modo de conclusión luego de la acodiga que tuvo la iniciativa: “Y es que estas son las cosas que nutren el alma. Gracias a todos los que se sumaron. Esto tiene que repetirse cada año”.

Dos ciudadanos colombianos se refirieron a esta iniciativa, y junto a los demás miembros de la comunidad latina en Nueva York, espera que esta convocatoria se replique cada año (@colombianosenny/IG)

Una de las pasajeras señaló: “Queremos darte las gracias (...) Es mejor que recibir. El que no vino a servir, no sirve para vivir.”

Miientras que otra de las participantes afirmó: “Hoy hemos repartido más de cien platos de comida. Muchas gracias a ti también, Nueva York. Te queremos”.

“Soy colombiano y a ustedes quiero decirles de que hagamos más la fraternidad, hagamos más de que la gente se una, de que estemos juntos, dejemos la envidia, dejemos la rencor, dejemos la que la gente... Que sigamos siendo siempre como somos: latinos, amables, corazones limpios y creyentes para que salgamos adelante. Y mucha gente necesita de nosotros y ustedes también necesitan de nosotros. Así que bendiciones a cada uno y mucha, mucha fuerza en sus corazones y que pasen un lindo Thanksgiving”, destacó Carlos Vaca, otro de los que se unió a la jornada.

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