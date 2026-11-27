Las grabaciones muestran que las víctimas fueron llevadas a una bodega y quedaron bajo custodia, mientras dos implicados usaban las camisetas del establecimiento para evitar alertas durante el intento de hurto. (Policía Metropolitana de Bogotá)

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Cuatro ciudadanos venezolanos fueron capturados en flagrancia tras intentar robar una tienda Oxxo del barrio La Floresta, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

Los hombres habrían obligado a dos trabajadoras a quitarse sus uniformes para suplantarlas dentro del comercio, pero una patrulla policial detectó movimientos sospechosos e interrumpió el hurto.

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“La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la estación de Policía Suba, logró la captura de cuatro ciudadanos venezolanos por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, dijo la Policía Metropolitana de Bogotá por medio de un comunicado de prensa.

El procedimiento permitió incautar un arma de fuego y recuperar mercancía y otros elementos avaluados en más de siete millones de pesos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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La Policía capturó en flagrancia a cuatro hombres que intentaron asaltar una tienda Oxxo en el barrio La Floresta de Suba. (Policía Metropolitana de Bogotá)