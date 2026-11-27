Cuatro ciudadanos venezolanos fueron capturados en flagrancia tras intentar robar una tienda Oxxo del barrio La Floresta, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.
Los hombres habrían obligado a dos trabajadoras a quitarse sus uniformes para suplantarlas dentro del comercio, pero una patrulla policial detectó movimientos sospechosos e interrumpió el hurto.
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“La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la estación de Policía Suba, logró la captura de cuatro ciudadanos venezolanos por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, dijo la Policía Metropolitana de Bogotá por medio de un comunicado de prensa.
El procedimiento permitió incautar un arma de fuego y recuperar mercancía y otros elementos avaluados en más de siete millones de pesos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
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