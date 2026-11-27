La excandidata presidencial Paloma Valencia rechazó los ataques de los que estaría siendo víctima la senadora del Centro Democrático María Clara Posada. (REUTERS - @MaclaPosada/X)

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Con una publicación en sus redes sociales, la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia salió en defensa de la congresista del Centro Democrático María Clara Posada, en medio de los cuestionamientos que ha recibido la parlamentaria antioqueña por sus recientes pronunciamientos, que habrían incomodado a sectores del oficialismo.

Valencia se refirió a Posada en su perfil de X, luego de que la senadora saliera en su respaldo frente a las versiones que la acusaban de conocer información previa al atentado perpetrado contra el exsenador Miguel Uribe Turbay; con mensajes que tendrían como origen a activistas cercanos al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Con este mensaje en X, la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia defendió a la congresista María Clara Posada frente a los mensajes que buscarían desacreditarla. (@PalomaValenciaL/X)

“María Clara Posada es una gran senadora, una mujer formada y capaz, que defiende lo que piensa con argumentos. Los ataques en su contra siguen siendo una mezcla de machismo y fanatismo ideológico que mucho daño le hacen a Colombia”, expresó Valencia en su publicación, que respondió así al espaldarazo recibido por la senadora.

Es oportuno recordar que Posada cuestionó los señalamientos que han lanzado contra la política caucana, a la que varias cuentas en redes sociales relacionaron con una presunta omisión de información previa al atentado contra Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. Esta defensa de la líder de su partido le habría valido duras críticas.

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Así defendió María Clara Posada a Paloma Valencia por los chats difundidos en X

En sus redes sociales, Posada expresó su solidaridad con Valencia ante las acusaciones que circularon tras la divulgación de conversaciones que la exsenadora recibió semanas antes del atentado contra Uribe Turbay y con ello se unió al pronunciamiento del Centro Democrático, que hizo mención de los perfiles que estarían acusando a la exsenadora.

De esta forma, la senadora María Clara Posada expresó el pasado 22 de noviembre su respaldo a la excongresista Paloma Valencia, por los señalamientos sobre posible omisión de información en el caso de Miguel Uribe Turbay. (@MaclaPosada/X)

“Mi solidaridad y respaldo a Paloma Valencia frente a quienes pretenden mancillar su nombre con señalamientos infames”, escribió Posada, que sostuvo que los que difundieron las versiones, que al parecer estarían ligadas al abelardismo, “no dimensionan la altura moral, la entereza y la dignidad de la mujer a la que pretenden atacar”.

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A su vez, Posada afirmó que Valencia “ha demostrado, a lo largo de su vida pública, la firmeza de sus convicciones, su valentía y su integridad” y acto seguido lanzó dura advertencia. “No aceptamos que una acusación inverosímil se convierta en una sentencia pública ni que la infamia pretenda ocupar el lugar de la verdad”, comentó la congresista.

La controversia comenzó después de que se difundieran capturas de un chat enviado a Valencia el 21 de abril de 2025. La exsenadora afirmó que el remitente le advirtió sobre un posible atentado en su contra y tras el ataque mortal contra Uribe Turbay, la excandidata presidencial dijo que entregó la información a la Fiscalía y a la viuda del excongresista, María Claudia Tarazona, como aporte a la investigación.

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La bancada del Centro Democrático rechazó las versiones que señalan que la senadora Paloma Valencia habría tenido conocimiento previo de un atentado contra Miguel Uribe Turbay y habría omitido esa información (@CeDemocratico/X)

María Clara Posada rechazó que las acusaciones contra Paloma fueran presentadas como críticas

Por su parte, en otro de los pronunciamientos que habría activado las críticas contra María Clara Posada, la senadora antioqueña respondió al abogado y analista Santiago Vélez, que consideró que Valencia había cometido un error al acudir a acciones penales contra varios usuarios de X afines al presidente Abelardo de la Espriella.

“Eso no es crítica. Es un señalamiento profundamente mezquino y una falsa acusación que pone en riesgo su integridad y afecta su honra”, expresó la parlamentaria, que añadió que controvertía la tesis de Vélez según la cual algunas publicaciones contra Valencia hacían parte de la discusión pública, pues comprometían de pleno su seguridad y honra.

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En este caso, tanto el Centro Democrático y Valencia anunciaron acciones penales y civiles contra los administradores de nueve cuentas de X, a los que atribuyen publicaciones que buscaban relacionarla con el homicidio de Uribe Turbay. La colectividad señaló que los mensajes difundidos no contenían información concreta sobre un ataque.

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, también ha salido en respaldo de la excongresista Paloma Valencia, frente a los señalamientos en las redes sociales. (Colprensa)

Defensa de María Clara Posada a La Silla Vacía también generó reacciones

Posada también se pronunció a favor de La Silla Vacía, el portal informativo y de análisis político objeto de una inspección administrativa de la Superintendencia de Sociedades, justo después de señalamientos hechos por el estratega Carlos Suárez. La dirigente relacionó el caso con la defensa de la libertad de prensa y el pluralismo informativo.

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“La pluralidad de las voces en la prensa no es privilegio de nadie ni botín de ningún poder: es patrimonio inalienable de todos los ciudadanos”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de “silenciar cuanto incomoda, hasta que solo resuenen los ecos que nos complacen”, destacó la congresista del Centro Democrático en su post.

Con este otro mensaje en su perfil de X,. la senadora María Clara Posada hizo un llamado a respetar a los medios de comunicación, a raíz de la situación de La Silla Vacía. (@MaclaPosada/X)

En el mismo mensaje, Posada sostuvo que “pretender debilitar un medio porque sus opiniones desagradan es traicionar el principio mismo de la libertad” y expuso que cuando una publicación enfrenta presiones, los ciudadanos pierden espacios de contraste y discusión pública, como sucedería ante una eventual intervención del medio.

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La visita de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía provocó cuestionamientos de sectores que interpretaron la medida como un acto de presión contra el portal y su directora, Juanita León, como parte de la confrontación que libra con Suárez, que además de asesorar a De la Espriella es presidente de la junta directiva de Ecopetrol.