Colombia derrotó a Honduras el 24 de noviembre de 2026(Federación Colombiana de Fútbol)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Serbia por la fecha 3 del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

El partido se jugará el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 8:00 a. m. (hora de Colombia) en el campo 9 del Aspire Zone de Doha y se podrá ver a través de Gol Caracol HD2 y Dsports.

El árbitro del juego será el catarí Abdulhadi Alruaile.