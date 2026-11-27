¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Serbia por la fecha 3 del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
El partido se jugará el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 8:00 a. m. (hora de Colombia) en el campo 9 del Aspire Zone de Doha y se podrá ver a través de Gol Caracol HD2 y Dsports.
El árbitro del juego será el catarí Abdulhadi Alruaile.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Colombia clasificó a los dieciseisavos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026: derrotó por 2-0 a Honduras
Los dirigidos por Fredy Hurtado ganaron el partido con goles de Matías Caicedo y José Escorcia en un juego exigente e intenso desde lo físico
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos a lo que fue el minuto a minuto del partido entre Honduras y Colombia por la fecha 2 del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Así va la tabla de posiciones del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026
- Colombia: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Serbia: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Japón: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Honduras: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
La “Tricolor” buscará el primer puesto del grupo L
Colombia venció 2-0 a Honduras el 24 de noviembre de 2026 en Doha y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar. El equipo dirigido por Fredy Hurtado resolvió un partido físico y cerrado en el segundo tiempo, tras la expulsión hondureña de Diego Matute y los goles de Matías Caicedo y José Escorcia.
Matías Caicedo abrió el marcador a los 75 minutos luego de un tiro de esquina jugado en corto. Samuel Martínez envió un centro desde la izquierda, el balón llegó al segundo palo y Caicedo definió con dificultad para superar a David Paz.
Escorcia selló el resultado a los 84 minutos al presionar a David Paz, que cometió un error y dejó la pelota frente al arco para el delantero colombiano. Honduras no generó ocasiones para descontar durante los cuatro minutos añadidos por el árbitro.
Serbia derrotó a Japón por 1-0 con el gol de Dragan Anokic al minuto 11 de juego.