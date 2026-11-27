Abelardo de la Espriella reaccionó a la captura de Carlos Caicedo en España por abuso sexual a menor de edad - (Reuters/Dijin/Interpol)

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El 27 de noviembre de 2026, la Guardia Civil española detuvo al exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar en la isla de Lanzarote, en el archipiélago de Canarias, para hacer efectiva una orden de captura emitida en Colombia tras una notificación roja de Interpol. El dirigente deberá enfrentar un proceso de extradición mientras conserva el derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa.

La orden judicial fue expedida el 9 de septiembre de 2026 por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La actuación de las autoridades españolas respondió a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

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La denuncia contra Caicedo fue presentada el 2 de julio de 2026, cuando el exgobernador se encontraba fuera de Colombia, de acuerdo con el ente acusador. El expediente pasó el 23 de julio al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero que tenía el entonces investigado.

La denuncia contra el excandidato presidencial fue presentada el 2 de julio de 2026, cuando se encontraba fuera de Colombia - Dijin/Interpol

“Caicedo Omar era buscado mediante Notificación Roja de INTERPOL, publicada el pasado 11 de septiembre de 2026, en cumplimiento a una orden de captura expedida el 9 de septiembre del mismo año por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Al retenido se le acusa de los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento agravado y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de dieciocho años de edad agravada”, explicó la Dijin.

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Tras formalizarse la detención del exgobernador de Magdalena, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, celebró las acciones de las autoridades españolas con su distintiva frase: “¡Bienvenido a la Patria Milagro!”.

Abelardo de la Espriella se adjudicó la captura en España del excandidato presidencial Carlos Caicedo - (@ABDELAESPRIELLA/X)

Otra voz que se pronunció fue la del abogado de la víctima, que denunció al exalcalde de Santa Marta por agredir sexualmente a una menor de edad. En sus declaraciones a El Tiempo destacó la actuación del ente investigativo y consideró que la detención constituye un primer paso para esclarecer los hechos.

Julián Quintana sostuvo que la presunta víctima tenía ocho años cuando habrían ocurrido los hechos. También señaló que su representación ha puesto en conocimiento de las autoridades información que podría relacionarse con explotación sexual, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menores de 14 años.

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“Como representantes de víctimas, recibimos con satisfacción la captura de Carlos Caicedo”, afirmó el abogado. Añadió que esperan que el proceso permita determinar responsabilidades y que se adopten las decisiones correspondientes dentro de la justicia colombiana.

El apoderado manifestó además que durante los meses de indagación han enfrentado amenazas y presiones que atribuyen al exgobernador. Indicó que esos hechos también fueron denunciados ante las autoridades competentes.

La defensa de la menor espera el traslado de Caicedo a Colombia

Carlos Caicedo excandidato presidencial y exgobernador del magadalen, y el abogado Julián Quintana, que lleva proceso en contra de Caicedo por abuso sexual a menores de edad (@ABDELAESPRIELLA/X)

Tras conocerse la captura en territorio español, Quintana pidió que un eventual proceso de extradición avance con rapidez. “Si la captura se produjo en el exterior, esperamos que, de proceder la extradición, se tramite con la mayor celeridad”, dijo.

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El jurista añadió que la prioridad de la representación es proteger a la niña y acompañar a su familia mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por esa razón, no se han divulgado datos que permitan identificar a la presunta víctima.

La detención de Caicedo en España no implica una definición sobre su responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades judiciales colombianas adelantar el proceso y garantizar el derecho a la defensa, mientras la Fiscalía continúa con la indagación.

La eventual extradición dependerá de los procedimientos entre Colombia y España, así como de las decisiones que adopten las autoridades de ambos países. Hasta el momento, la información conocida se concentra en la orden de captura, la circular roja y las actuaciones que el ooganismo acusador afirma haber realizado desde julio de 2026.

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