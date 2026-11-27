Fotografía aérea que muestra este jueves, el estadio Centenario previo a la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado entre Palmeiras y Estudiantes, en Montevideo (Uruguay). EFE/ STR

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La temporada 2026 a nivel continental en Sudamérica se cerrará en Montevideo con la gran final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Tanto argentinos como brasileños contarán con la cuota colombiana: por los lados del equipo del “León” (apodo de Estudiantes) tendrá la presencia de Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, mientras que en Palmeiras, Jhon Arias será la ficha clave en el ataque del cuadro verde de São Paulo.

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Programación de Palmeiras vs Estudiantes en Perú por la final de la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. en Argentina, Chile y Uruguay, y será transmitido por ESPN como la aplicación de Disney+ Plan Premium para Sudamérica, en Colombia el juego comenzará a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

El duelo repetirá una final disputada hace 58 años. En la edición de 1968, Estudiantes venció 2-0 a Palmeiras en el partido desempate jugado en el mismo estadio uruguayo.

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El equipo argentino buscará conquistar su quinta Libertadores, mientras que el conjunto brasileño intentará conseguir la cuarta de su historia. El campeón enfrentará a Boca Juniors en la Recopa Sudamericana, prevista para febrero de 2027.