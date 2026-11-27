El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la muerte de Anyi Jácome no quedará impune - (EFE/Policía Nacional/Anyi Jácome)

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El presidente Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de Anyi Jácome, una mujer secuestrada junto a tres integrantes de la Policía Nacional en la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.

Tras conocerse el hallazgo de un cuerpo que fue identificado por familiares como el de Jácome, el mandatario aseguró que el caso será investigado y afirmó: “¡ESTE ASESINATO NO QUEDARÁ IMPUNE!”.

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El hallazgo ocurrió el jueves 26 de noviembre de 2026 en zona rural de Ábrego, municipio de Norte de Santander. Campesinos que transitaban por la vereda Monte Redondo encontraron el cuerpo a un costado de la carretera, en el sector conocido como El Tarrita.

El pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella sobre la muerte de Anyi Jácome y la permanencia de tres miembros de la Policía Nacional en secuestro por el ELN - (@@ABDELAESPRIELLA/X)

Personal de una funeraria de Ábrego lo recogió y, por orden de la Fiscalía, fue trasladado a Cúcuta para que Medicina Legal establezca plenamente su identidad y las circunstancias de la muerte.

La Defensoría del Pueblo confirmó el hallazgo y rechazó el asesinato de Jácome, cuya familia había esperado durante más de tres meses su regreso con vida. La entidad indicó que continuará acompañando a los familiares y pidió a las autoridades esclarecer el crimen.

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“Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos”, señaló la Defensoría. La entidad destacó que los allegados de la mujer “durante más de tres meses esperaron su regreso con vida”.

Además, aseguró que, “en el marco de nuestra labor defensorial”, brindó acompañamiento a la familia de Jácome y reiteró su disposición de poner “al servicio de las familias de las personas secuestradas las capacidades institucionales” para contribuir a su liberación “inmediata e incondicionada”.

La Defensoría también hizo “un llamado a las autoridades competentes para esclarecer e investigar las circunstancias de su asesinato”. A la vez, solicitó al ELN “el respeto a la vida y la integridad” del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y reclamó que se garantice su liberación “inmediata e incondicionada”.

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Así anunció la Defensoría del Pueblo la muerte de Anyi Jácome, secuestrada hace más de 100 días por el ELN - (@DefensoriaCol/X)

La reacción del presidente y el pedido por los tres policías

El mandatario De la Espriella expresó sus condolencias a la familia de la víctima y sostuvo que la noticia “enluta a su familia y a toda Colombia”. También anunció que ordenó a la cúpula militar y policial desplegar sus capacidades en la región del Catatumbo y en el resto de Norte de Santander para ubicar a los responsables.

“No habrá contemplaciones con quienes secuestran y asesinan a inocentes”, afirmó De la Espriella. El presidente agregó que su gobierno empleará “todas las capacidades legítimas del Estado” para recuperar con vida a los tres integrantes de la Policía Nacional que permanecen privados de la libertad.

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¿Qué se sabe del secuestro en la vía entre Cúcuta y Ocaña?

Anyi Jácome fue secuestrada en la carretera entre Cúcuta y Ocaña junto al mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Edinson Yesid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy Hurtado. La Defensoría del Pueblo situó el secuestro el 16 de agosto de 2026, en jurisdicción de Bucarasica, Norte de Santander.

El ELN se atribuyó la retención de las cuatro personas y difundió pruebas de supervivencia de los uniformados. En sus comunicaciones, la organización armada ilegal sostuvo que los policías tenían presuntos vínculos con el frente 33 de las disidencias de las Farc. También hizo señalamientos contra Jácome, versiones que fueron rechazadas por sus familiares.

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Los allegados de la mujer negaron que perteneciera a una organización armada ilegal y pidieron garantías para su vida. Según su familia, Jácome era madre de una niña de cuatro años y trabajaba para sostenerla. La identificación definitiva del cuerpo, sin embargo, queda en manos de Medicina Legal.

Los tres miembros de la Policía Nacional que permanecen secuestrados por el ELN - (Policía Nacional)

El reclamo de la Defensoría y la investigación judicial

La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades competentes investigar las circunstancias de la muerte de Jácome. Además, reclamó al ELN que respete la vida y la integridad de Russi González, Medina Traslaviña y Monroy Hurtado, y que garantice su liberación “inmediata e incondicionada”.

El alto consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, afirmó en declaraciones a Noticias Caracol, el jueves 26 de noviembre de 2026, que la identificación del cuerpo de Anyi Jácome “determina otra línea de investigación”.

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El funcionario se refirió a la necesidad de esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer, secuestrada el 17 de agosto de 2026 en la vía entre Cúcuta y Ocaña, así como el paradero de los tres policías que continúan retenidos.

De la Espriella cerró su pronunciamiento con una exigencia al ELN: “Exijo a los narcoterroristas del ELN su liberación inmediata y sin condiciones”. El presidente afirmó que su determinación es combatir el secuestro y el terrorismo “con toda la contundencia de la ley”.