El peaje Chusacá puede recaudar cerca de $9.815 millones en un mes - (Dirección de Tránsito y Transporte)

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A partir de la medianoche del 1 de diciembre de 2026 entrarán en vigor las nuevas tarifas de los peajes Chusacá y Chinauta en el corredor vial Bogotá–Girardot. La categoría I pasará a costar $19.700 en ambas estaciones, mientras que Chinauta mantendrá una tarifa especial diferencial de $6.800 para los usuarios que cumplan las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El ajuste está contemplado en el Contrato de Concesión y cuenta con la aprobación de la entidad. Según informó la concesionaria Vía Sumapaz, los nuevos valores hacen parte del modelo financiero que sostiene la operación, el mantenimiento y la atención de la carretera hasta 2046.

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Dicha modificación también respalda la inversión privada de $3 billones destinada a la modernización del corredor, por medio del proyecto Tercer Carril Bogotá–Girardot. La obra se ejecutó bajo una asociación público-privada (APP) de iniciativa privada, con aportes de los accionistas de la concesión y créditos, sin recursos procedentes del Presupuesto General de la Nación.

Vía Sumapaz informó que el ajuste respalda la operación y el mantenimiento del corredor vial Bogotá–Girardot hasta 2046 (@ViaSumapaz)

Vía Sumapaz indicó que el recaudo de los peajes permitirá cubrir durante los próximos 20 años los servicios de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, atención de emergencias, monitoreo de tráfico, inspección vial y mantenimiento permanente de la vía.

Nuevas tarifas regirán desde la medianoche del 1 de diciembre

El esquema tarifario establece los mismos valores base para Chusacá y Chinauta en cinco categorías. La estación de Chinauta tendrá, además, una categoría especial diferencial para ciertos usuarios inscritos y aprobados por la concesionaria.

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Peaje Chusacá:

Categoría I: $19.700.

Categoría II: $22.700.

Categoría III: $52.600.

Categoría IV: $86.800.

Categoría V: $100.300.

Peaje Chinauta:

Categoría I: $19.700.

Categoría IE (tarifa especial diferencial): $6.800.

Categoría II: $22.700.

Categoría III: $52.600.

Categoría IV: $86.800.

Categoría V: $100.300.

Cobros adicionales por ejes:

Eje adicional: $14.800.

Eje grúa: en $9.700.

Eje remolque: en $14.500.

Por la vía Bogotá–Girardot transitan aproximadamente 17 a 18 millones de vehículos al año, con picos altos durante puentes festivos y temporadas vacacionales (@JorgeEmilioRey/X)

La tarifa diferencial de $6.800 en Chinauta está autorizada por la ANI. Los interesados deberán cumplir los requisitos definidos para ese beneficio y completar antes el proceso de inscripción y aprobación en el portal de Vía Sumapaz, en la ruta Mi viaje > Peajes > Tarifa especial diferencial – Peaje Chinauta.

La concesionaria señaló que el aumento corresponde a una obligación contractual vinculada con la financiación de las obras ejecutadas y con la prestación de los servicios requeridos para el funcionamiento de la carretera. El nuevo cuadro tarifario comenzará a aplicarse el martes 1 de diciembre, desde las 00:00.

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130 kilómetros ampliados a tercer carril

Es de anotar que las obras en el corredor Bogotá–Girardot incluyeron la ampliación de 130 kilómetros a tercer carril y la rehabilitación de más de 280 kilómetros en ambas calzadas. Las intervenciones también comprendieron trabajos de estabilización de taludes en sectores de montaña, una de las zonas que ha requerido atención en la conexión entre la capital colombiana y el departamento de Cundinamarca.

El proyecto sumó:

15 puentes vehiculares.

30 puentes peatonales.

Renovación de las dos estaciones de peaje.

Un centro de control de operaciones en Fusagasugá.

Desde esa instalación se coordinan labores de monitoreo, atención de incidentes y gestión del tránsito a lo largo de la concesión. Según Vía Sumapaz, las intervenciones redujeron a cerca de 2,5 horas el recorrido entre Chusacá y Girardot. La empresa también informó que los siniestros viales bajaron un 67% frente a 2016.

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Vía Sumapaz informó que ahora los usuarios cuentan con una infraestructura modernizada y servicios permanentes de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, monitoreo del tráfico y atención de emergencias (Vía Sumapaz)

El corredor conserva obras puntuales pendientes. Un acuerdo reciente entre la concesionaria y la ANI busca resolver asuntos prediales para avanzar en esas intervenciones, que hacen parte de la etapa final del proyecto.

La vía al Llano figura entre los corredores con mayores costos por peajes

El ajuste en Chusacá y Chinauta no hace que esta sea la vía más cara de transitar. La vía Bogotá–Villavicencio, conocida como vía al Llano, registra un valor acumulado cercano a $67.700 para vehículos particulares de categoría I en un recorrido de entre 86 y 90 kilómetros.

En esa ruta, la referencia tarifaria para 2026 incluye:

Pipiral: $29.100.

Boquerón I y II: $20.800.

Naranjal: $17.800.

Dentro de los corredores más caros también sobresale Cisneros, en el corredor Vías del Nus, Antioquia: $29.400 para vehículos de categoría I. Los corredores hacia Antioquia, entre ellos las conexiones Medellín–Rionegro, el Túnel de Oriente, el Eje Cafetero y Occidente, concentran varias estaciones de recaudo y valores elevados para quienes viajan en vehículo particular.

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