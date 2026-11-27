La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo de Miguel Ángel Jaramillo, conocido en redes como Factos de la Bliblia, en una vivienda del barrio El Trébol, en Palmira (@factosdelabiblia/Instagram)

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El creador de contenido Miguel Ángel Jaramillo, conocido en redes sociales como ‘Factos de la Biblia’, fue encontrado sin vida el miércoles 25 de noviembre de 2026 en una vivienda del barrio El Trébol, en Palmira, Valle del Cauca, según confirmó la Policía Nacional en ese departamento.

Los paramédicos que llegaron al lugar intentaron reanimarlo sin éxito. Las autoridades no han revelado las causas de su muerte, que permanecen bajo investigación.

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Jaramillo construyó su popularidad a partir de una galería de personajes propios: ‘Soplanucas 3000’, ‘Don Tinto’, ‘Osito Cariñosito’ y ‘Cuarto de pollo’, entre otros, con los que caricaturizaba a los conquistadores de oficina que buscaban enamorar a compañeras de trabajo, preferiblemente casadas. Con una narrativa cargada de picardía, exponía las tácticas con las que, según sus historias, algunas mujeres terminaban siendo infieles a sus parejas en el entorno laboral.

Uno de sus relatos más característicos comenzaba así: “Cuando el día empieza a ponerse oscuro y llega a caer una gota de lluvia en la empresa, sale de las profundidades del más allá ‘Don Tinto’, llegándole a tu mujer (hace ademán de beso) y diciéndole: ‘Hola, Paolita, ¿cómo está?’, y ella responde: ‘Fernando, no me llegue así, que me pone arrozuda’...”. Sus sketches solían cerrar con el contraste entre la emoción del marido engañado y la escena oculta de infidelidad, un recurso que se volvió su sello.

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La temática de ‘Factos de la Biblia’ incorporó escenarios cotidianos como centros comerciales, escuelas deportivas y reuniones de amigos, tanto para el desarrollo de sus personajes como para sus historias de infidelidades. Incluso se planteó incursionar en el género urbano (@factosdelabiblia/Instagram)

Jaramillo no limitaba sus relatos al ambiente laboral. Las mamás que llevaban a sus hijos a escuelas de fútbol, las reuniones de amigas, los partidos de microfútbol, los centros comerciales y hasta los días de paro se convertían en escenarios para sus historias de supuesto engaño.

Ni siquiera el Día del Amor y la Amistad escapó a su humor: “Yo no le quiero dañar el día a nadie porque a mí no me gusta la cizaña, ustedes saben; pero mientras usted está por acá en el centro consiguiendo maquillaje y un poco de cosas para sorprender a tu princesa, ella está c… de la risa, ‘jiji, jajaja’, con cualquier payaso”, relataba en uno de sus videos.

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El comediante alcanzó notoriedad en redes sociales mediante personajes como ‘Don Tinto’ y ‘Soplanucas 3000’ para retratar historias de infidelidad laboral (@factosdelabiblia/Instagram)

En los comentarios de sus publicaciones, varias mujeres admitían haber recurrido a alguna de las tácticas que el creador describía, mientras que hombres seguidores confesaban haber aumentado la vigilancia sobre sus parejas, en particular en sus lugares de trabajo.

Además de su faceta como creador de contenido, Jaramillo reveló en transmisiones en vivo que buscaba abrirse camino en la música urbana, con canciones a ritmo de “perreíto” con las que intentaba posicionarse en esa industria. Sin embargo, fue en las redes sociales donde alcanzó mayor proyección, al punto de que otros influenciadores y creadores de contenido lo buscaron para grabar juntos y replicar el formato de historias picantes que le dio reconocimiento.

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Su último mensaje en redes sociales habló sobre las críticas y las luchas emocionales

El creador de contenido compartió una reflexión sobre los comentarios y juicios alrededor de los que se dedican a esta labor (@factosdelabiblia/Instagram)

El 25 de noviembre, el mismo día en que se conoció su muerte, Jaramillo había compartido un video en Instagram con una reflexión sobre el peso de las críticas y las dificultades emocionales que atraviesan quienes crean contenido. En el material, se dirigió a quienes temen incursionar en este oficio por vergüenza o por el señalamiento de su entorno, y también a quienes se burlan de esos sueños.

“A la persona que se burla de su amigo y dizque le da cringe que porque quiere ser gracioso: no sean tan crueles. El que quiere divertir a muchos es porque posiblemente guarda una tristeza enorme. Se los digo por experiencia propia. Y lo último es que disfruten la vida”, expresó en la grabación, un mensaje que tomó nueva dimensión tras conocerse su fallecimiento. Hubo usuarios que manifestaron ver síntomas de depresión en la publicación de Jaramillo.

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Colegas de otros colectivos de creadores lo despidieron con mensajes de afecto

Tras confirmarse su muerte, el colectivo de creadores Parchate.ve, con el que Jaramillo había grabado contenidos en conjunto, publicó un mensaje de despedida en el que resaltó su humildad y las dificultades personales que podía atravesar fuera de cámara. “Nadie sabe realmente el peso que carga ni lo difícil que puede llegar a ser el camino. Aun con tus propias batallas, tuviste la nobleza de regalar sonrisas y hacer reír a quienes te rodeaban, sin importar lo roto que pudieras estar por dentro”, escribieron los integrantes del grupo.

En la misma publicación, el colectivo expresó su gratitud por el tiempo compartido con el creador vallecaucano: “Hoy dejas una huella enorme en nuestras vidas. Nos sentimos profundamente afortunados de haber compartido tantos momentos contigo, de haberte conocido y de haber sido parte de tu proceso”.

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