José Leonidas Bustos fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y recibió una condena de diez años de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir (Mario Franco/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa)

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La extradición del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez sigue pendiente, pese a la orden de la Corte Suprema para que regrese desde Canadá y cumpla en Colombia la condena de diez años de prisión por el cartel de la toga. Ante la falta de información pública, la Sala de Casación Penal pidió al Ministerio de Justicia un reporte sobre el trámite.

La carta, dirigida a la cartera encabezada por Iván Cancino, busca establecer el estado del procedimiento para hacer efectiva la captura del exintegrante del alto tribunal. “El presente requerimiento se sustenta en el ánimo de la Corte para lograr la captura del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, a fin de que cumpla las sanciones impuestas”, señala la misiva.

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno ya activó los trámites necesarios para gestionar la extradición del exmagistrado desde Canadá (@MinInterior/X)

La petición se conoce después de que, el 16 de octubre, la Sala de Casación dejara en firme la pena de diez años de cárcel contra Bustos por cohecho propio y concierto para delinquir. El exmagistrado, quien presidió la Corte Suprema, había sido declarado culpable en febrero. En el fallo, el tribunal también pidió al Gobierno avanzar en los trámites para obtener su extradición desde Canadá, donde reside.

El ministro Cancino aseguró el 23 de octubre que el procedimiento ya había sido activado y que su despacho atendería las gestiones que le correspondieran. “El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y, obviamente, tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia, actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema de Justicia”, dijo a medios de comunicación.

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Los sobornos que llevaron a la condena

La sentencia de 277 páginas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, examinó dos episodios de corrupción relacionados con investigaciones por parapolítica. Según la Sala de Casación Penal, Bustos integró una estructura que buscaba intervenir en expedientes de excongresistas a cambio de pagos ilegales. El tribunal concluyó que puso la justicia al servicio de intereses particulares.

“Un exmagistrado y expresidente de esta corporación y de su Sala de Casación Penal se prestó para instrumentalizar la administración de justicia, en contravía de sus deberes legales y constitucionales”, indicó el fallo.

Uno de los hechos involucró al exsenador liberal Álvaro Ashton. La Corte dio por probado que, a finales de 2013, se acordó un soborno de 1.200 millones de pesos para conseguir que el alto tribunal archivara una investigación contra el entonces congresista por su presunta responsabilidad en concierto para delinquir, dentro del caso de la parapolítica.

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El cartel de la toga fue uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en Colombia, por el pago de sobornos para intervenir en procesos contra excongresistas (Audiencia de juicio/suministrado a Infobae)

Según la decisión, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno recibió un primer pago de 600 millones de pesos y se los entregó al exmagistrado Francisco Ricaurte. Este ordenó destinar 200 millones a Bustos como parte de la maniobra para desviar el expediente contra Ashton.

El segundo episodio estuvo relacionado con el exsenador cordobés Musa Besaile Fayad y sus vínculos con grupos paramilitares. La sentencia estableció que Moreno intervino en la negociación de un soborno de 2.000 millones de pesos, acordado entre 2012 y 2015, para retrasar el proceso que estaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo y evitar una orden de captura contra Besaile.

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La Corte aclaró que no demostró que Bustos recibiera directamente parte de ese dinero. Sin embargo, consideró probado que aceptó la promesa de una coima destinada a la organización criminal de la que formaba parte.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Bustos en una sentencia de 277 páginas, que examinó dos episodios de corrupción relacionados con investigaciones por parapolítica (@CorteSupremaJ/X)

El expediente investigó maniobras para desviar procesos y expedientes de antiguos congresistas que estaban bajo conocimiento de la Corte Suprema, a cambio de beneficios económicos para los integrantes de la red. En la apelación, Bustos cuestionó la credibilidad de los testimonios, las pruebas del juicio y la competencia de la Sala Especial de Juzgamiento. Sus reparos no cambiaron la condena.

Bustos presidió la Corte Suprema antes de quedar involucrado en el escándalo. Por el cartel de la toga también fueron condenados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino.

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“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho”, señaló la sentencia. La Corte espera que Bustos regrese a Colombia para cumplir la pena.