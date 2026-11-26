Con la participación de nuevas organizaciones sindicales, trabajadoras del servicio doméstico, recicladores y representantes empresariales, el proceso amplía los espacios de participación y cuenta con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (Ministerio del Trabajo)

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El Ministerio del Trabajo de Colombia instaló el 26 de noviembre de 2026 la primera sesión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con la que arrancó de manera formal el proceso para fijar el salario mínimo de 2027.

La jornada no abordó porcentajes de aumento, sino los indicadores técnicos de productividad del tercer trimestre de 2026 que servirán de base común para las negociaciones.

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, dejó claro el alcance de la primera sesión. “Hoy no venimos a discutir porcentajes de incremento salarial. Venimos a construir un acuerdo sobre un dato fundamental: la productividad del país”, afirmó ante la subcomisión. Para López, un entendimiento técnico compartido entre los sectores permitirá encarar la discusión salarial con mayor previsibilidad.

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reunieron el 26 de noviembre y confirmaron que la productividad será clave para la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 (Ministerio del Trabajo)

Indicadores de productividad que entran en la negociación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó tres mediciones con resultados distintos entre sí:

Productividad Total de los Factores: aportó 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del valor agregado de la economía, un indicador que refleja la eficiencia con que se combinan los recursos productivos.

Productividad laboral por hora trabajada: creció 2,24%, lo que supone una mayor generación de valor económico por cada hora de trabajo.

Productividad laboral por persona empleada: disminuyó 0,98%, al reflejar una reducción del valor producido, en promedio, por cada trabajador ocupado.

Las cifras tienen carácter preliminar y corresponden al tercer trimestre de 2026. Ninguna de ellas determina por sí sola el incremento del salario mínimo, ya que cada indicador aporta una mirada diferente sobre el desempeño de la economía colombiana.

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La Productividad Total de los Factores (PTF) aportó 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de 2,07% del valor agregado de Colombia entre enero y septiembre de 2026 - (Dane)

La ministra recordó que la Ley 278 de 1996 establece que la fijación del salario mínimo debe considerar la productividad acordada por el Comité Tripartito. Para López, el término “acordada” define la tarea de la mesa: construir una base reconocida por trabajadores, empleadores y Gobierno.

“Si logramos salir de aquí con una base de productividad que todos reconozcamos, habremos dado un paso decisivo para que la discusión de las próximas semanas se desarrolle con mayor rigor, confianza y serenidad”, señaló.

Una mesa con sindicatos, empresas y entidades públicas

La representación de los trabajadores incluye a las centrales obreras Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo, Confederación de Trabajadores de Colombia y la CGT Democrática e Independiente. También participan las organizaciones de pensionados CPC y CDP, mientras que el sector empresarial reúne a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria.

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Por el Gobierno fueron convocados los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural, además del Departamento Nacional de Planeación, Función Pública y el Dane. El Banco de la República y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acompañan el proceso en el plano técnico, sin que se les atribuya una posición sobre el eventual ajuste salarial.

La mesa incorporó además, con voz en las discusiones, a la Ctuusctrab, la Cutfl, la central Ser Nación, la Catfem, la CGT de los territorios, trabajadoras del servicio doméstico, recicladores, la Alianza Aliadas y el Consejo Gremial Nacional.

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Natalia López, ministra del Trabajo, afirmó que "queremos que la definición del salario mínimo tenga en cuenta la realidad de todo el país, tanto de quienes tienen un empleo formal como de quienes aspiran a conseguirlo” (Ministerio del Trabajo)

Natalía López sostuvo que el análisis también debe atender las condiciones de campesinos, repartidores de plataformas, mototaxistas y personas desempleadas. La ministra definió el rol del Estado como una función de garantía y facilitación. “Nuestro papel como Gobierno es facilitar el diálogo, ofrecer garantías a las partes y propiciar consensos. Queremos que la definición del salario mínimo tenga en cuenta la realidad de todo el país, tanto de quienes tienen un empleo formal como de quienes aspiran a conseguirlo”, expresó.

Qué dijeron los trabajadores de las cifras de productividad

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nelson Alarcón, afirmó que la organización prepara una propuesta para la negociación del salario mínimo de 2027, luego de recibir los datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la PTF. El documento será presentado el 10 de diciembre junto con el Comando Nacional Unitario.

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Alarcón señaló que la reunión tuvo como eje los informes entregados por el DANE sobre los indicadores de productividad. “Acabamos de terminar en el marco de las discusiones y presentación de informes por parte del Dane, las cifras frente al tema de la Productividad Total de los Factores, el PTF”, expresó.

El dirigente sindical indicó que el Dane publicó la información oficial el día anterior, cerca de las 6:00, y que los representantes de los trabajadores formularon preguntas durante el encuentro. “Hoy simplemente lo que se hizo fue recibir toda la información oficial que el día de ayer, hacia las 6:00 p. m., el Dane publicó oficialmente”, dijo Alarcón.

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Según el presidente de la CUT, algunas de las consultas planteadas tendrán respuesta al día siguiente y servirán para definir la postura sindical. “Son elementos e insumos que, por supuesto, tendremos en cuenta para poder consolidar, desde la Central Unitaria de Trabajadores y posteriormente con el Comando Nacional Unitario, una propuesta para presentarla el día 10 de diciembre sobre el incremento para el 2027 sobre la base del salario mínimo vital”, sostuvo.

Nelson Alarcón, presidente de la CUT, dijo que "estos insumos serán analizados junto al Comando Nacional Unitario para construir y presentar, el próximo 10 de diciembre, la propuesta de incremento del salario mínimo vital para 2027" (CUT)

El objetivo de una concertación sobre el salario mínimo

El Gobierno aspira a que el acuerdo para 2027 proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, contribuya al fortalecimiento de las empresas y a la preservación del empleo. La meta incluye ampliar las oportunidades de acceso a la formalidad para quienes aún no cuentan con un trabajo formal.

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El 27 de noviembre, la Comisión Permanente de Concertación se tiene previsto escuchar los datos que presente cada sector y continuar el examen de los factores económicos y laborales que sustentan la negociación. Esa etapa llevaría el debate más allá de las cifras de productividad expuestas en la primera jornada.

Por supuesto, la posibilidad de un acuerdo dependerá de que sindicatos, empresarios y entidades públicas compartan la misma lectura de los datos antes de que la discusión se traslade al monto del próximo salario mínimo.