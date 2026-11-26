La propuesta contempla un distintivo en los empaques que permita diferenciar los productos elaborados con leche de fincas colombianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La procedencia de la leche podría convertirse en un nuevo factor de decisión para quienes compran yogures, quesos y otros productos lácteos en Colombia. La Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) busca impulsar un distintivo en los empaques que permita reconocer cuáles fueron elaborados exclusivamente con materia prima nacional y cuáles utilizan leche importada o una combinación de ambas.

La propuesta, denominada sello “Origen 100 % leche colombiana”, hace parte de la agenda que el gremio prepara para 2027. El objetivo es dar mayor visibilidad a los productores del país y generar oportunidades comerciales mediante un mecanismo de identificación respaldado por criterios de trazabilidad.

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“Queremos que, cuando una persona elija un yogur, pueda saber si fue elaborado con leche 100 % colombiana. Y que, si quiere apoyar al campo colombiano con su compra, tenga cómo hacerlo. Para quien madruga todos los días a ordeñar, esa elección puede abrir una oportunidad más de vender su leche”, afirmó Daniela España, presidenta ejecutiva de Analac, en un comunicado.

Las importaciones de leche y derivados alcanzaron 69.624 toneladas entre enero y agosto de 2026, con un incremento de 63,2% (Ministerio de Agricultura)

El distintivo todavía no está implementado. El gremio busca construir la propuesta mediante conversaciones con los diferentes actores de la cadena láctea, con el propósito de establecer mecanismos de verificación que permitan comprobar el origen de la materia prima utilizada.

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Importaciones al alza y dificultades para los productores nacionales

La iniciativa llega en un momento de contrastes para el sector. Mientras el acopio formal de leche en Colombia registra un crecimiento limitado, las compras internacionales de productos lácteos han aumentado.

Entre 2017 y 2025, el acopio formal apenas creció 2,0%. Además, entre enero y agosto de 2026 presentó una disminución de 0,3% frente al mismo periodo del año anterior. En contraste, las importaciones de leche y derivados aumentaron 63,2% durante esos ocho meses, hasta alcanzar 69.624 toneladas.

Frente a este panorama, Analac considera que identificar el origen de la materia prima puede ayudar a diferenciar la producción nacional y abrir nuevas posibilidades de comercialización. El gremio cuenta con más de 15 asociaciones afiliadas y sus productores representan el 19,1% del acopio formal del país. Según su balance institucional, más de 320.000 familias rurales dependen de la actividad lechera.

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Por eso, otra de las prioridades para 2027 será ampliar su presencia en las principales cuencas productoras y fortalecer el trabajo con asociaciones, cooperativas, industria, comercio, universidades y entidades públicas.

Más de 320.000 familias rurales dependen de la actividad lechera en Colombia, según el balance institucional de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Fedegán)

El consumo interno también ocupa un lugar central en los planes. Analac trabajará con la academia y profesionales de la salud para divulgar información sustentada en evidencia científica sobre las propiedades nutricionales de los lácteos y responder a los mitos que existen alrededor de estos alimentos.

La meta del gremio es que Colombia supere los 170 litros de consumo de leche por persona al año. Para avanzar hacia ese propósito, contempla promover alternativas como presentaciones más económicas, productos deslactosados, yogures con mayor contenido de proteína y quesos con identidad regional.

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Exportaciones y apoyo a pequeños productores

La estrategia también contempla ampliar las posibilidades de comercialización internacional. Desde su participación en el Fondo de Estabilización de Precios, Analac promoverá la diversificación de destinos y trabajará con el Ministerio de Agricultura, el ICA y el Invima para avanzar en los requisitos sanitarios exigidos por otros mercados.

En las mesas técnicas con el ICA se abordan asuntos como brucelosis, trazabilidad y extensión sanitaria, aspectos necesarios para avanzar en la admisibilidad de los productos colombianos en el exterior.

A esto se suma un plan dirigido a pequeños y medianos productores que enfrentan dificultades por la falta de lluvias en algunas cuencas lecheras. El 12 de noviembre, el Ideam reportó una probabilidad del 61% de que el fenómeno de El Niño se prolongue hasta mayo de 2027.

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El gremio busca que el consumo de leche en Colombia supere los 170 litros por persona al año y promover nuevas alternativas de productos lácteos (Fedegán)

Para responder a ese escenario, Analac trabaja con Finagro en una propuesta de financiación que contempla un piloto con cinco asociaciones. Entre las inversiones previstas están sistemas de almacenamiento de agua, riego, reservas de forraje, equipos de enfriamiento y centros de acopio compartidos. Finalmente, el gremio adelanta mediciones de la huella de carbono en fincas lecheras para establecer una línea base que permita orientar decisiones sobre alimentación del ganado, manejo de pasturas y fertilización.