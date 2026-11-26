Un camión cargado con pólvora sufrió un accidente de tránsito que provocó una serie de explosiones en la carretera que comunica a los municipios de San Martín y San Alberto, en el departamento del Cesar (Topo Yiyo Martinez/X)

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Un camión tipo turbo que transportaba pólvora se incendió tras volcarse en la vía nacional que conecta a San Martín con San Alberto, en el sur del Cesar. La emergencia generó alerta por el material pirotécnico que llevaba el vehículo y el riesgo que representa para quienes transitaban por el sector.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del automotor, salió de la carretera y volcó. Luego del impacto, se originó el fuego en el vehículo, que sufrió daños de consideración y habría quedado en pérdida total.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Martín acudieron al lugar para controlar la conflagración y asegurar el área. Las autoridades y los organismos de socorro adelantan las labores correspondientes en el punto del accidente.

El conductor logró salir del camión sin lesiones, según los primeros datos conocidos. Hasta el momento no se ha informado sobre otras personas afectadas ni se han precisado las causas que provocaron el siniestro, por lo que se tendrá que esperar al reporte oficial.

Las autoridades continúan haciendo presencia en el sitio para establecer las circunstancias del hecho y confirmar el estado de la vía, puesto que se realizó una pausa en la movilidad para evitar que más conductores resultaran afectados.

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Las imágenes de la tragedia son impresionantes y demuestran la peligrosidad del material (Topo Yiyo Martinez/X)

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